Im letzten Gruppenspiel der EM-Vorrunde will die deutsche Nationalmannschaft gegen die Schweiz ihre weiße Weste behalten und den Gruppensieg perfekt machen. Doch ob der erste Platz in der Gruppe tatsächlich von Vorteil ist, bleibt umstritten. Das spricht er in der DFB PK heute Abend.

Der Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler haben ihre Spieler bestens auf das wichtige Duell vorbereitet. Unter der heißen Sonne von Herzogenaurach trainierte das Team intensiv, um beim Spiel gegen die Schweiz am Sonntag in Frankfurt/Main erneut zu glänzen.

„Stand jetzt sind keine Änderungen geplant. Generell ist es wichtig, dass der Rhythmus beibehalten werden muss. Auf die Gelbsituationen nehme ich keine Rücksicht, weil ich dem Kader vertraue. Ich vertraue allen Spielern, die sollen immer alles reinwerfen, bis sie gegebenenfalls gesperrt sind. Natürlich gibt es besondere Positionen oder Fähigkeiten eines Spielers, wo wir eine Sonderreglung machen müssen. Aber meine Überzeugung ist, dass wir alles reinwerfen. Dafür haben wir einen guten Kader und wenn ein neuer Spieler reinkommt, kann er es dann genau so gut machen.“ Julian Nagelsmann in der DFB PK

Vier Mal dieselbe Startaufstellung – Europameister?

1972 spielte die deutsche A-Nationalmannschaft zuletzt viermal hintereinander mit derselben Startelf. Dies geschah in einer Zeit, in der die Mannschaft ihren ersten Europameistertitel gewann. Kürzlich setzte Julian Nagelsmann im Testspiel gegen Griechenland auf die gleiche Startelf, die auch in den erfolgreichen Partien gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) von Beginn an auf dem Platz stand. Dies markiert eine bemerkenswerte Wiederholung einer Konstanz, die seit den glorreichen Tagen von 1972 nicht mehr gesehen wurde.

„Es ist unglaublich, was im Land los ist. Das motiviert uns, noch mehr Gas zu geben“, sagte Chris Führich vor der Abfahrt nach Frankfurt. Im 54. Aufeinandertreffen mit den Eidgenossen soll die nächste schwarz-rot-goldene Party steigen, diesmal in den traditionellen weißen Heimtrikots. Jonathan Tah ergänzte: „Hier entsteht wieder etwas. Das pusht uns, wenn wir merken, dass alle uns unterstützen.“

Ein Unentschieden würde bereits ausreichen, um den Gruppensieg und eine Prämie von 50.000 Euro zu sichern. Allerdings droht im Viertelfinale ein schweres Duell mit den bisher starken Spaniern. Nagelsmann betont jedoch die Wichtigkeit des ersten Platzes für das Selbstvertrauen des Teams. „Es ist schwierig, seinem Team zu sagen, dass wir verlieren wollen“, erklärte er. „Die Gegner im weiteren Turnierverlauf kann man ohnehin nicht beeinflussen.“

Nagelsmann setzt auf Kontinuität

Die deutsche Nationalmannschaft hat bisher alle Spiele der Vorrunde gewonnen. Fans träumen bereits vom Finale in Berlin. „Natürlich sollte jeder träumen dürfen“, sagte Tah, betonte jedoch, dass der Weg dorthin noch hart sei.

Für das Achtelfinale gibt es mehrere mögliche Gegner: Als Gruppensieger wartet England, Dänemark, Slowenien oder Serbien; als Zweiter wären Italien, Kroatien oder Albanien die nächsten Herausforderungen. Nagelsmann will sich jedoch nicht auf Rechenspiele einlassen. Er plant, trotz der Gefahr einer Gelbsperre für einige Schlüsselspieler, keine Änderungen in der Startelf vorzunehmen. „Es ist wichtig, dass der Rhythmus beibehalten wird“, so der Bundestrainer.

Schwieriger Gegner und schlechter Rasen

Die Begegnung mit der Schweiz wird kein Selbstläufer, der letzte Sieg gegen die Eidgenossen liegt bereits 2008 zurück. Für Nagelsmann ist die Schweiz „der stärkste Gruppengegner“. Eine besondere Herausforderung stellt der Zustand des Rasens in der Frankfurter Arena dar. Bereits bei der Partie zwischen England und Dänemark (1:1) zeigten sich Probleme mit dem rutschigen Untergrund.

Nagelsmann äußerte Bedenken wegen der Verletzungsgefahr: „Der Rasen ist sehr schmierig, sehr weich.“ Schon im März hatten die Deutschen beim Spiel gegen die Niederlande (2:1) Probleme mit dem Platz. Besonders Jamal Musiala hatte mit den Verhältnissen zu kämpfen. „Zum Glück habe ich überlebt“, scherzte er.

FAQ’s zu Deutschland gegen Schweiz

Wie wichtig ist der Gruppensieg für die deutsche Mannschaft?

Der Gruppensieg ist wichtig für das Selbstvertrauen des Teams und bringt zudem eine Prämie von 50.000 Euro. Allerdings könnte im Viertelfinale ein schweres Spiel gegen Spanien warten. Nagelsmann betont, dass man sich auf solche Rechenspiele nicht einlassen sollte und immer auf Sieg spielen muss.

Wird es Änderungen in der Startelf geben?

Nein, Nagelsmann plant keine Änderungen in der Startelf, obwohl einige Spieler eine Gelbsperre riskieren. Er hält es für wichtig, den Rhythmus beizubehalten und vertraut seiner bisherigen Aufstellung.

Welche Rolle spielt der Zustand des Rasens in Frankfurt?

Der schlechte Zustand des Rasens in der Frankfurter Arena könnte ein Problem darstellen, da er sehr rutschig und weich ist. Dies erhöht die Verletzungsgefahr für die Spieler, was Nagelsmann besonders betont hat.