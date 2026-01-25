Die besten Bundesliga-Sprüche 2026

Fußball wird auf dem Platz entschieden – aber verstanden wird er oft erst danach. In den Katakomben, vor den Mikrofonen, zwischen Mixed Zone und Pressekonferenz entstehen Sätze, die länger hängen bleiben als mancher Spielzug. Mal unfreiwillig komisch, mal entwaffnend ehrlich, manchmal schlicht genial. Der Fußball hat seine ganz eigene Sprache, und sie ist mindestens so traditionsreich wie das Spiel selbst.
Schon früher lieferten Trainer und Spieler Zitate für die Ewigkeit. Giovanni Trapattoni mit seiner legendären Wutrede, Franz Beckenbauer mit lakonischen Lebensweisheiten oder Otto Rehhagel, der ganze Spielphilosophien in einen Satz pressen konnte. Diese Sprüche wurden Teil der Fußballkultur, sie erzählten mehr über Mentalität, Druck und Erwartungshaltung als jede Statistik.
Heute hat sich daran wenig geändert. Die Kamera ist näher dran, das Mikrofon schneller zur Stelle – und die Aussagen sind direkter denn je. Zwischen Selbstironie, Seitenhieben, Frustbewältigung und verbaler Selbstverteidigung entsteht ein modernes Sprüche-Archiv des Profifußballs. Manche Zitate wirken wie aus dem Bauch heraus, andere sind fast schon kleine Kunstwerke der Rhetorik.
Diese Seite sammelt genau diese Momente. Ungeschönt, vollständig und im Kontext. Als Spiegel des aktuellen Fußballs – und als Fortsetzung einer langen Tradition großer, schräger und unvergesslicher Fußballsprüche.
Bundesliga-Sprüche 2025/2026
|Spruch
|Person
|Wann?
|„Er bricht sich da halb den Hals, ich weiß gar nicht, wie man so köpfen kann.“
|Alexander Blessin (FC St. Pauli)
|Über den Jones-Treffer
|„Ich will ehrlich sein: Mein Traum war es nie, dass ich hier zehn Jahre spiele. Aber es passt alles. Ich bin fast zehn Jahre hier, viele nennen mich den TSG-GOAT.“
|Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
|Nach seinem 300. Bundesligaspiel
|„Der Schiedsrichter war dem Spiel leider nicht würdig, es war eine Nummer zu groß für ihn.“
|David Raum (RB Leipzig)
|Nach dem 1:3 gegen Leverkusen
|„Wenn du so lange weg und mit den Leuten zusammen bist, dann ist es wichtig, dass man so eine geile Sau hat wie mich, die Stimmung macht.“
|Deniz Undav (VfB Stuttgart)
|ZDF-Interview zur WM-Nominierung
|„Wenn ihr wüsstet, wie schlecht er die letzten Tage geschossen hat, dann würdet ihr das gar nicht glauben.“
|Deniz Undav (VfB Stuttgart)
|Über Lewelings Doppelpack in Leverkusen
|„Er hat eigentlich alles, was man als Fußballer haben muss – nur nicht meine Technik.“
|Deniz Undav (VfB Stuttgart)
|Über Jamie Leweling
|„Es waren zwei Klassen Unterschied. Die haben uns einfach fertig gemacht.“
|Deniz Undav (VfB Stuttgart)
|Über die Bayern
|„Ich hab schon vor dem Spiel gesagt, wenn ich eins mache, muss ich noch eins machen. Dass ich gleich drei mache, habe ich auch nicht erwartet.“
|Dzenan Pejcinovic (VfL Wolfsburg)
|Nach dem 3:4 gegen Freiburg
|„Wenn es so gewollt war, war es weltklasse.“
|Eric Martel (1. FC Köln)
|Über Terriers Scorpion-Kick
|„Wenn Deniz ein bisschen weniger Döner essen würde, dann wäre er wahrscheinlich nicht im Abseits gewesen.“
|Jamie Leweling (VfB Stuttgart)
|Über Undavs Abseitsposition
|„Jamal ist zurück, er ist unser Bambi. Wir brauchen ihn und freuen uns, dass er wieder da ist.“
|Jonathan Tah (FC Bayern München)
|Zur Rückkehr von Jamal Musiala, Sky
|„Vielleicht wegen eines neuen Vertrags…“
|Joshua Kimmich (FC Bayern München)
|Zum Jubel von Lennart Karl
|„Es würde noch ein bisschen besser aussehen, wenn wir nicht im Süden eine Mannschaft hätten, die es geisteskrank macht in dieser Saison.“
|Julian Brandt (Borussia Dortmund)
|Über die Dominanz des FC Bayern
|„Ein unglaubliches Spiel, das größte Geschenk überhaupt zu Weihnachten.“
|Julian Schuster (SC Freiburg)
|Nach dem 4:3 in Wolfsburg
|„Es war auch für uns in der letzten Woche eine Niederlage, dass Sandro gehen musste.“
|Keven Schlotterbeck (FC Augsburg)
|Zur Entlassung von Sandro Wagner
|„Alpen-Zidane.“
|Konrad Laimer (FC Bayern München)
|Nach seinem Hackentor
|„Darum geht es hier in Berlin: Mit dem Messer zwischen den Zähnen Zweikämpfe anzunehmen. Das ist kein Zirkus, wo du nur mit Kunststückchen gewinnst. Das ist Mann gegen Mann.“
|Lars Ricken (Borussia Dortmund)
|Nach dem 3:0-Sieg bei Union Berlin
|„Auch wenn es aktuell wehtut, können wir die Zeit mit den Liebsten an Weihnachten genießen.“
|Lukas Kwasniok (1. FC Köln)
|Nach dem 0:1 gegen Union Berlin
|„Ein Champions-League-Aspirant gegen einen Aufsteiger, selten waren wir in dieser Saison so klar unterlegen. Heute muss man das neidlos anerkennen.“
|Lukas Kwasniok (1. FC Köln)
|Nach dem 0:2 in Leverkusen
|„Es ist wie, wenn ich beim Arzt sitze und warte, dass ich drankomme. Eine Zeitung hatte ich nicht dabei, also wartet man.“
|Manuel Baum (FC Augsburg)
|Über VAR-Checks, Sky
|„Wir sind supersexy. Darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass wir nicht sexy genug sind.“
|Markus Krösche (Eintracht Frankfurt)
|Vor dem 1:3 gegen die TSG Hoffenheim, Sky
|„Wir sind kein Bayern München, ich kriege nicht so viele Chancen wie Harry Kane. Ich wusste, dass es schwieriger wird und ich weniger Chancen als in Magdeburg kriege.“
|Martijn Kaars (FC St. Pauli)
|Nach seinem Doppelpack
|„Thomas ist ja einer, der redet viel. Ich bin eher etwas ruhiger. Deswegen musste ich mich ein bisschen adaptieren an die Situation. Aber es war sehr lustig und sehr angenehm.“
|Max Eberl (FC Bayern München)
|Über Ehrengast Thomas Müller
|„Dieses Nadelöhr wird kleiner, und dann muss er durchs Nadelöhr durch – nicht dran vorbei. Das schafft er schon, der ist sehr filigran.“
|Max Eberl (FC Bayern München)
|Über Dayot Upamecano
|„Ich war froh, dass nach 80 Minuten die erste Kugel gezogen wurde.“
|Max Eberl (FC Bayern München)
|Zur WM-Auslosung
|„Ich bleibe dabei: Es macht mittlerweile keinen Spaß mehr, Fußball zu spielen mit all diesen Situationen und Entscheidungen.“
|Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
|Grundsatzkritik am VAR
|„Ich will einfach nicht, dass es im März entschieden ist. Vielleicht kommen sie irgendwann ins Straucheln, sie kommen auch noch zu uns. Wenn sie Fehler machen, wollen wir da sein.“
|Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
|Zur Situation im Titelrennen, Sky
|„Ich verlange nichts, was ich nicht von meinen Eltern bekommen habe, oder im Kindergarten und in der Schule.“
|Niko Kovac (Borussia Dortmund)
|Über seine Erwartungen an Spieler
|„Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist, auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt.“
|Oliver Mintzlaff (RB Leipzig)
|Über Yan Diomande, Sky
|„Es bedeutet, dass man nie weiß, wo sie auftaucht – tödlich im Strafraum. Pass immer auf die Schlange auf.“
|Ricky-Jade Jones (FC St. Pauli)
|Nach dem Ausgleich in Köln
|„Ich war froh, dass ich im Bus sitzen konnte. Sonst hätte ich das Stadion nicht gefunden.“
|Urs Fischer (1. FSV Mainz 05)
|Nach dem Spiel bei Union Berlin
|„Haben Sie schon darüber gesprochen, dass er fast älter ist als ich und es noch so macht?“
|Vincent Kompany (FC Bayern München)
|Über Manuel Neuer, Sky
|„David muss für mich bereit sein. Das habe ich ihm auch schon gesagt.“
|Yan Diomande (RB Leipzig)
|Zum WM-Duell mit David Raum