WM 1974 EM 1988 WM 2006 EM 2024: Turniermodus & mehr im Vergleich

Heute Abend geht es endlich los! Deutschland ist zum vierten Mal Gastgeber eines großen Fußball-Turniers. Nach der gewonnenen WM 1974, EM 1988 und WM 2006 kehrt das Sportfieber erneut zurück. Die Veränderungen über die Jahre sind bemerkenswert. Fußballfans aus Europa werden diese Gelegenheit nutzen, um ihre Lieblingsteams zu unterstützen. Die DFB-Elf hofft, den vierten EM- Meistertitel zu holen, während Mannschaften wie England, Frankreich und Spanien ebenfalls starke Konkurrenten sind. Mit Spielorten in Städten wie München und Berlin erwartet uns ein aufregendes Turnier. Wie verliefen die anderen Turniere in Deutschland? Auch wenn man von einem Heimvorteil redet, konnte Deutschland bei Heimturnieren nur einmal einen Pott holen – und das ist genau 50 Jahre her!

Fußball WM 1974

Die Fußball-Weltmeisterschaft 1974 fand in Deutschland statt und wurde zu einem bedeutenden Event. In neun Städten, darunter München, Berlin und Stuttgart, traten 16 Mannschaften an. Die Vorrunde begann in vier Gruppen, wobei die Ersten und Zweiten in eine Zwischenrunde aufzurücken.

Bei dem Turnier beeindruckte besonders die Mannschaft der DDR, die im Laufe des Wettbewerbs auch gegen den Titelverteidiger antrat. Franz Beckenbauer führte sein Team stark durch die Spiele, während Sepp Maier ein beeindruckender Torhüter war. Auch Jugoslawien und andere Teams zeigten bemerkenswerte Leistungen.

Das Finale im Olympiastadion München war ein spannendes Ereignis. Deutschland errang mit einem Elfmeter den Titel des Weltmeisters. Der Torschützenkönig des Turniers beeindruckte das Publikum mit seinen vielen Treffern. Millionen von Zuschauern verfolgten die Spiele, wobei die Eintrittskarten zwischen 10 und 80 D-Mark kosteten und es überraschenderweise noch Karten an den Stadionkassen gab.

Die Stadien wurden erheblich aufgerüstet, und der finanzielle Gewinn war bedeutend, wovon ein großer Teil dem DFB zugutekam.

Fußball EM 1988

Bei der ersten EM-Endrunde in Deutschland treten acht Mannschaften an und spielen insgesamt 15 Spiele in acht Städten. West-Berlin fehlt als Austragungsort, was für politische Aufregung sorgt und dazu führt, dass das DFB-Pokal-Finale für die nächsten fünf Jahre in der noch geteilten Stadt stattfindet. Köln ersetzt Dortmund als Spielort. Rund 849.844 Zuschauer besuchen die Spiele, was einem Durchschnitt von 56.656 pro Spiel entspricht. Die Stadien werden für 43 Millionen D-Mark renoviert.

In zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften spielen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten das Halbfinale. Deutschland, Erster in Gruppe A, trifft auf die Niederlande, Zweiter in Gruppe B, und verliert. Die UEFA erzielt einen Gewinn von 35 Millionen D-Mark.

Fußball WM 2006

Die Fußball-WM 2006 fand in Deutschland statt und war ein bedeutendes Ereignis. Zu den Spielen kamen insgesamt 3.359.439 Zuschauer. Die Spiele wurden in zwölf Städten ausgetragen, darunter Hamburg, Stuttgart und München.

Das Organisationskomitee (OK) hatte ein Budget von 400 Millionen Euro und erzielte einen Überschuss von 135 Millionen Euro. Jürgen Klinsmann, der damalige Trainer der deutschen Nationalmannschaft, war eine Schlüsselfigur in diesem Fußballsommer.

Während der WM erlebte Deutschland die sogenannte „Sommermärchen 2006“, bei der Fans die Spiele bei Public Viewing-Events verfolgten. Orte wie der Schlossplatz in Stuttgart waren besonders beliebt. Die Atmosphäre war geprägt von riesigem Andrang und langen Nächten voller Feierstimmung.

Fußball EM 2024

Die Fußball EM 2024 wird wieder in Deutschland ausgetragen. Deutschland empfängt Fans in zehn verschiedenen Austragungsorten. Im Vergleich zur WM 2006 sind Kaiserslautern, Nürnberg und Hannover nicht mehr dabei, dafür ist Düsseldorf neu hinzugekommen. Es treten 24 Mannschaften gegeneinander an, aufgeteilt in sechs Gruppen mit je vier Teams. Die jeweils erst- und zweitplatzierten Mannschaften sowie die vier besten drittplatzierten Teams kommen in das Achtelfinale.

Insgesamt werden 51 Spiele ausgetragen. Das Budget für die Veranstaltung beträgt rund 650 Millionen Euro. Die Stadien wurden für etwa 250 Millionen Euro renoviert. Die UEFA erwartet Einnahmen von 2,4 Milliarden Euro und einen Gewinn von 1,75 Milliarden Euro.