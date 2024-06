EM 2024 Turniermodus & Regeln: Warum finden die letzten Gruppenspiele parallel statt?

Bei der Fußball-Europameisterschaft finden die beiden letzten Spiele jeder Vorrundengruppe zeitgleich statt, dieses Mal um 18 Uhr oder 21 Uhr. Dies geht auf ein Ereignis zurück, bei dem auch die deutsche Mannschaft eine Rolle spielte. Bei der WM 1982 in Spanien trat Deutschland im letzten Gruppenspiel gegen Österreich an. Damals war es üblich, dass die letzten Partien nicht parallel stattfanden. Deutschland stand unter Druck, da es gewinnen musste, während Österreich eine knappe Niederlage reichen würde, um weiterzukommen. Morgen gegen die Schweiz kann man auch wieder auf Ergebnis spielen, ist es sinnvoller erster oder zweiter zu werden? Doch ganz so einfach ist es auch nicht.

Das Spiel entwickelte sich nach Plan: Hrubesch erzielte in der 11. Minute das 1:0 für Deutschland. Danach stellten beide Teams das aktive Spielen ein und beschränkten sich auf Ballgeschiebe, da dieses Ergebnis beiden Mannschaften das Weiterkommen sicherte. Dieses unsportliche Verhalten führte zu großer Empörung und ging als „Schande von Gijón“ in die Geschichte ein.

Aufgrund dieses Vorfalls reagierten die Verbände. Um zukünftige Absprachen und taktische Spielereien zu verhindern, wurde entschieden, dass ab der EM 1984 die letzten Gruppenspiele parallel ausgetragen werden. Diese Regelung soll sicherstellen, dass alle Teams bis zur letzten Minute fair spielen und keine Mannschaft einen Vorteil durch das Wissen um das Ergebnis des anderen Spiels erhält.

Die Gruppenspiele morgen am 3.Spieltag der EM 2024

Europameisterschaften Schweiz - - Deutschland Europameisterschaften Schottland - - Ungarn

Tabelle der EM Gruppe A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S S > 2 2 0 0 7 1 6 6 2 Schweiz S U > 2 1 1 0 4 2 2 4 3 Schottland N U > 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 Ungarn N N > 2 0 0 2 1 5 -4 0

Konsequenzen der Regeländerung

Faire Wettbewerbsbedingungen

Die gleichzeitige Austragung der letzten Gruppenspiele sorgt dafür, dass alle Teams unter den gleichen Bedingungen antreten. Kein Team kann auf das Ergebnis eines anderen Spiels reagieren und taktische Absprachen werden so gut wie unmöglich gemacht. Dies erhöht die Spannung und Fairness im Wettbewerb.

Historische Beispiele

Der Vorfall von 1982 ist das prominenteste Beispiel für unsportliches Verhalten aufgrund nicht-paralleler Spiele. Es gibt aber auch andere Beispiele, die zeigen, dass die Regelung notwendig und sinnvoll ist. Seit der Einführung der Parallelspiele gab es keine vergleichbaren Skandale mehr, was die Wirksamkeit der Regelung unterstreicht.

Reaktionen der Spieler und Fans

Spieler und Fans haben die Regeländerung größtenteils positiv aufgenommen. Die parallele Austragung sorgt für mehr Spannung und Gerechtigkeit im Turnierverlauf. Allerdings bedeutet dies auch, dass die Zuschauer zwei wichtige Spiele gleichzeitig verfolgen müssen, was einige logistische Herausforderungen mit sich bringt. Dennoch überwiegen die Vorteile, da der sportliche Wettbewerb in den Vordergrund rückt.

Auswirkungen auf die Turnierplanung

Die Regelung der parallelen Spiele hat auch Auswirkungen auf die Planung und Organisation der Turniere. Die Stadien müssen gleichzeitig bespielt werden, was eine sorgfältige Planung und Koordination erfordert. Auch die Übertragung der Spiele muss so gestaltet werden, dass die Zuschauer die Möglichkeit haben, beide Spiele zu verfolgen. Hier haben sich moderne Technologien und Multiscreen-Angebote als hilfreich erwiesen.

Wo werden die beiden Gruppenspiele morgen im TV übertragen?

Das deutsche Spiel wird morgen ab 21 Uhr in der ARD übertragen, das Parallelspiel von Schottland gegen Ungarn läuft auf MagentaTV. Am Montag laufen die letzten Gruppenspiele der Gruppe B auf RTL bzw. ZDF.

FAQ’s

Warum wurden die letzten Spiele früher nicht parallel ausgetragen?

Früher war es üblich, die Spiele nacheinander auszutragen, um die Übertragungen für die Zuschauer einfacher zu gestalten und die Aufmerksamkeit auf jedes einzelne Spiel zu lenken. Dies führte jedoch zu taktischen Spielereien, wie der „Schande von Gijón“.

Wie hat sich die Einführung der parallelen Spiele auf die Spannung im Turnier ausgewirkt?

Die parallele Austragung der letzten Gruppenspiele hat die Spannung deutlich erhöht. Da kein Team das Ergebnis der anderen Spiele kennt, müssen alle bis zum Schluss ihr Bestes geben, was für die Zuschauer aufregender ist.

Gab es seit der Einführung dieser Regelung noch ähnliche Vorfälle?

Seit der Einführung der parallelen Spiele gab es keine vergleichbaren Vorfälle mehr. Die Regelung hat sich bewährt und trägt zu einem fairen und spannenden Wettbewerb bei.