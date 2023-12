Der 16. Bundesliga-Spieltag steht vor der Tür und bietet eine Mischung aus Titelkampf und Abstiegskampf. An der Spitze der Tabelle steht Bayer Leverkusen mit einem beeindruckenden Lauf als Weihnachtsmeister fest, dicht gefolgt von Titelverteidiger FC Bayern München und dem formstarken RB Leipzig. Im Fokus stehen auch die Abstiegskandidaten, darunter Werder Bremen und der SV Darmstadt 98, die um wichtige Punkte kämpfen. Heute am Dienstag gibt es drei Spiele, davon wird eins auf Sat1 live im Free-TV gezeigt. Hier die aktuelle Tabelle.

Bundesliga Spielplan am 19./20.Dezember 2023

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 19.12. 18:30 Werder Bremen RB Leipzig 1:1 19.12. 20:30, Sat1 Borussia Dortmund FSV Mainz 05 1:1 19.12. 20:30 TSG Hoffenheim Darmstadt 98 3:3 20.12. 18:30 Union Berlin 1. FC Köln -:- 20.12. 20:30 Bayer Leverkusen VfL Bochum -:- 20.12. 20:30 Eintracht Frankfurt Bor. M'gladbach -:- 20.12. 20:30 VfL Wolfsburg Bayern München -:- 20.12. 20:30 VfB Stuttgart FC Augsburg -:- 20.12. 20:30 1. FC Heidenheim SC Freiburg -:-

Werder Bremen gegen RB Leipzig – Ein Kampf um Wiedergutmachung und Konsolidierung

Anstoß: 19. Dezember, 18:30 Uhr

Werder Bremen, aktuell auf dem 14. Platz, trifft auf das drittplatzierte RB Leipzig. Für Bremen, das in den letzten Spielen schwächelte, ist es eine Chance, sich von den Abstiegsrängen zu distanzieren. Leipzig hingegen zielt darauf ab, den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.

Aufstellungen:

Bremen: Zetterer – Veljkovic, Stark, Jung – Weiser, Stage, Deman – Schmid, Bittencourt – Borre, Ducksch. – Trainer: Werner

Leipzig: Blaswich – Henrichs, Klostermann, Simakan, Raum – Haidara, Schlager – Xavi, Forsberg – Openda, Poulsen. – Trainer: Rose

Borussia Dortmund gegen FSV Mainz 05 – Dortmunds Streben nach Konstanz Anstoß:

19. Dezember, 20:30 Uhr, Sat1

Borussia Dortmund, momentan auf Platz 5, empfängt den 17. der Tabelle, FSV Mainz 05. Dortmund, das in dieser Saison eine Achterbahnfahrt an Leistungen zeigt, sucht nach Konstanz, um in den Kampf um die Champions-League-Plätze einzugreifen. Mainz, das um den Klassenerhalt kämpft, könnte mit einem Überraschungssieg wichtige Punkte sammeln.

Aufstellungen:

Dortmund: Kobel – Meunier, Süle, Hummels, Bensebaini – Brandt, Can – Malen, Reus, Bynoe-Gittens – Füllkrug. – Trainer: Terzic

Mainz: Batz – van den Berg, Bell, Kohr – da Costa, Krauß, Lee, Mwene – Gruda, Richter – Ajorque. – Trainer: Siewert

TSG Hoffenheim gegen Darmstadt 98 – Ein Duell der Gegensätze

Anstoß: 19. Dezember, 20:30 Uhr

Hoffenheim, derzeit auf dem 7. Platz, trifft auf den Tabellenletzten Darmstadt 98. Während Hoffenheim seine Position im oberen Mittelfeld festigen möchte, braucht Darmstadt dringend Punkte, um Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu finden.

Aufstellungen:

Hoffenheim: Baumann – Kabak, Brooks, Vogt – Kaderabek, Prömel, Stach, Skov – Kramaric – Beier, Bülter. – Trainer: Matarazzo

Darmstadt: Schuhen – Klarer, Gjasula, Isherwood – Bader, Kempe, Franjic, Karic – Schnellhardt – Pfeiffer, Skarke. – Trainer: Lieberknecht

Die Mittwochspiele in der Bundesliga

Union Berlin gegen 1. FC Köln – Ein Duell im Schatten des Abstiegs Anstoß: 20. Dezember, 18:30 Uhr

Union Berlin, momentan auf dem 16. Platz, hat die Chance, sich gegen den 15. der Tabelle, 1. FC Köln, etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Köln, nur knapp über dem Strich, braucht jeden Punkt, um sich weiter von der Gefahrenzone zu entfernen.

Bayer Leverkusen gegen VfL Bochum – Tabellenführer gegen Underdog Anstoß: 20. Dezember, 20:30 Uhr

Tabellenführer Bayer Leverkusen trifft auf den 13. VfL Bochum. Leverkusen will seinen Lauf fortsetzen und die Tabellenführung ausbauen, während Bochum überraschen und wichtige Punkte gegen den Abstieg sammeln möchte.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach – Kampf um die Mittelfeldpositionen Anstoß: 20. Dezember, 20:30 Uhr

Eintracht Frankfurt auf Platz 8 empfängt Borussia Mönchengladbach, die derzeit auf dem 11. Platz stehen. Beide Teams streben nach einem Sieg, um sich im Mittelfeld der Tabelle zu etablieren.

VfL Wolfsburg gegen Bayern München – David gegen Goliath Anstoß: 20. Dezember, 20:30 Uhr

VfL Wolfsburg, aktuell auf dem 9. Platz, steht vor einer Herkulesaufgabe gegen den zweitplatzierten und Titelverteidiger Bayern München. Ein Sieg für Wolfsburg wäre eine Sensation, während Bayern jeden Punkt benötigt, um Leverkusen an der Spitze unter Druck zu setzen.

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg – Ein Duell im Mittelfeld Anstoß: 20. Dezember, 20:30 Uhr

Der Viertplatzierte VfB Stuttgart trifft auf den Zehnten FC Augsburg. Stuttgart, mit Ambitionen auf die europäischen Plätze, trifft auf ein Augsburger Team, das nach dem Trainerwechsel einen guten Lauf hat – Wird dieser auch gegen das Überraschungsteam aus dem Süden anhalten?

1. FC Heidenheim gegen SC Freiburg – Die Überraschungsmannschaft gegen den Europapokal-Aspiranten Anstoß: 20. Dezember, 20:30 Uhr

Heidenheim, das Überraschungsteam der Saison auf Platz 12, trifft auf den ambitionierten Sechsten SC Freiburg. Ein spannendes Duell, bei dem beide Teams wichtige Punkte für ihre jeweiligen Ziele sammeln wollen.