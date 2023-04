Fußball heute Bundesliga Ergebnisse * Sonntagsspiele * Wer spielt heute? Gladbach – Union 0:1

Am Wochenende – zwischen dem 21. und 23. April 2023 – findet der 29. Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga statt. Das Rennen um die Meisterschaft zwischen Bayern und dem BVB geht in die nächste Runde. Während die Bayern bei den formstarken Mainzern spielen müssen, hat der BVB ein Heimspiel gegen Frankfurt. Außerdem spielen Union, Leipzig und Freiburg am Sonntag um die Plätze für die Champions League. Währenddessen spielen die 6 Teams am Tabellenende – Hoffenheim, Augsburg, Bochum, Stuttgart, Schalke und Bochum – allesamt gegen Teams die weiter oben in der Tabelle stehen. Beim Tabellenletzten Hertha hat der neue Coach Dardai zunächst ein Heimspiel gegen Bremen. Am 29. Spieltag gibts wieder 3 Sonntagsspiele und nur 4 Spiele in der Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr. Die Bundesligaspiele des 29. Spieltags werden live bei DAZN & Sky gezeigt. Am Samstag kann man 5 Bundesligaspiele bei Sky schauen. Weiterhin laufen das Freitagsspiel sowie 3 Sonntagsspiele bei DAZN.

Am 29. Spieltag gibt es einige Begegnungen von Teams, die in der Tabelle weit auseinander liegen. Lediglich das Freitagsspiel Augsburg gegen Stuttgart kann man als direktes Duell um den Abstieg bezeichnen. Weiterhin spielen an der Tabellenspitze Mainz gegen Bayern (1.), BVB (2.) gegen Frankfurt, Gladbach gegen Union (3.), Leverkusen gegen Leipzig (4.) und Freiburg (5.) gegen Schalke. Die Spiele der weiteren Abstiegskandidaten sind Bochum gegen Wolfsburg, Hertha gegen Bremen und Hoffenheim gegen Köln.

Update 17:30 Uhr – Die Bayern verlieren, auch alle Kellerkinder verlieren: Hertha, Hoffenheim und Bochum verlieren alle. Hier die aktuelle Bundesliga Tabelle

Update 20:00 Uhr – 4:0 steht es nach 90 Minuten – Dortmund ist der neue Tabellenführer!

Ergebnisse & Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

29. Bundesliga-Spieltag zwischen dem 21. und 23. April 2023

Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 21.04.2023 20:30 FC Augsburg 1:1 VfB Stuttgart 22.04.2023 15:30 VfL Bochum 1:5 VfL Wolfsburg 22.04.2023 15:30 Hertha BSC 2:4 Werder Bremen 22.04.2023 15:30 1. FSV Mainz 05 3:1 Bayern München 22.04.2023 15:30 1899 Hoffenheim 1:3 1. FC Köln 22.04.2023 18:30 Borussia Dortmund 4:0 Eintracht Frankfurt 23.04.2023 15:30 SC Freiburg 4:0 FC Schalke 04 23.04.2023 17:30 Bayer Leverkusen 2:0 RB Leipzig 23.04.2023 19:30 Bor. Mönchengladbach 0:1 1. FC Union Berlin

Bundesliga-Sonntagsspiele – Freiburg, Leipzig, Union

Die 3 Bundesliga-Sonntagsspiele sind SC Freiburg gegen FC Schalke 04, Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin. Hier geht es Union, Freiburg und Leipzig um Punkte für die Champions League. Weiterhin spielt Leverkusen um die erneute Teilnahme am europäischen Wettbewerb – das Team von Xabi Alonso kam unter der Woche ins Halbfinale der Europa League und ist gut drauf.

Bundesliga-Samstagnachmittag – Mainz vs. Bayern

Am Bundesliga-Samstag um 15:30 Uhr finden insgesamt 4 Bundesligaspiele statt. Das Top-Spiel am Samstagnachmittag ist FSV Mainz 05 gegen Tabellenführer Bayern München. Außerdem gibts die Spiele von Bochum, Hertha und Hoffenheim, die wichtige Punkte gegen den Abstieg holen wollen.

Beim Spiel Mainz gegen Bayern könnte es spannend, werden denn Mainz ist sehr gut drauf mit 9 Partien ohne Niederlage. Außerdem hat Mainz die letzten 2 Heimspiele gegen die Bayern gewonnen und will nun zum 3. Mal infolge zuschlagen. Weiterhin können sich die Bayern nach dem CL-Aus unter der Woche nun voll auf die Bundesliga und die Meisterschaft konzentrieren.

Beim Spiel Hertha BSC Berlin gegen Werder Bremen feiert Berlin-Coach Pal Dardai sein Comeback für die 3. Amtszeit. Er soll die Hertha vor dem Abstieg bewahren – zum Auftakt geht es gegen Angstgegner Bremen gegen die Dardai in 8 Spielen als Trainer noch nicht gewonnen hat. Weiterhin spielen am Samstagnachmittag TSG Hoffenheim und 1. FC Köln sowie VfL Bochum und VfL Wolfsburg gegeneinander.

Topspiel am Samstagabend: Dortmund gegen Frankfurt

Das Topspiel am Samstagabend Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt kann der BVB im Titelkampf gegen die Bayern nachlegen. Möglicherweise hat der BVB sogar die Chance auf die Tabellenführung, wenn die Bayern am Samstagnachmittag patzen. Der BVB befindet sich im Angriffsmodus, „wir wollen deutscher Meister werden“, meinte Sportdirektor Sebastian Kehl, braucht allerdings eine konzentriertere Vorstellung als beim 3:3 gegen Stuttgart letzte Woche.

Die Aufstellungen heute:

Wie spielt Dortmund?

Kobel – M. Wolf, Süle, Hummels, Guerreiro – Can – Brandt, Bellingham – Malen, Adeyemi – Haller

Wie spielt Frankfurt?

Trapp – Tuta, Hasebe, C. Lenz – Buta, Rode, Sow, Knauff – Dina Ebimbe, M. Götze – Kolo Muani

Bundesliga-Freitagsspiel – 1:1 Augsburg gegen Stuttgart

Im Freitagsspiel gibts ein Kellerduell im Schwabenderby FC Augsburg gegen VfB Stuttgart. Der Gastgeber Augsburg hat einen guten Lauf von 6 Siegen im Freitags-Flutlicht infolge. Weiterhin könnte beim FCA der Stammkeeper Gikiewicz ausfallen. Hingegen hat der VfB unter dem neuen Coach Sebastian Hoeneß noch nicht verloren und könnte heute mit einem Sieg die Abstiegsränge verlassen.

29. Spieltag – Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Der Fußball-Samstag am 22. April 2023 kommt um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr live auf Sky. In der Konferenz um 15:30 Uhr geht es für Bayern um wichtige Punkte. Außerdem kann man das Freitagsspiel, am 21. April um 20:30 Uhr, sowie die 3 Sonntagsspiele, am 23. April um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, live auf DAZN anschauen.

