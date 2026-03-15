Bundesliga heute Ergebnisse: Eiskalte Mainzer verstärken Bremer Abstiegsangst

Mainz 05 schockt Werder Bremen im Weserstadion und verschärft die Bremer Abstiegsangst. Die Rheinhessen entschieden das Kellerduell mit 2:0 und sammelten im Abstiegskampf wichtige Punkte, während Werder nach der Heimniederlage auf Platz 15 abrutschte. Paul Nebel brachte Mainz früh per Kopf in Führung, Jae Sung Lee sorgte nach der Pause mit einem kuriosen Treffer für die Entscheidung. Gleichzeitig tanken die Mainzer Selbstvertrauen für das bevorstehende Conference-League-Spiel gegen Sigma Olmütz.

Mainz verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Urs Fischer verlief entspannt über den Rasen des Weserstadions, klatschte mit seinem Co-Trainerteam ab und bereitete die Mannschaft gemeinsam mit den Fans auf die nächste Aufgabe vor. Die Mainzer gewannen das direkte Duell im Tabellenkeller und sicherten sich damit wertvolle Big Points, die im Kampf gegen den Abstieg zählen. Torschütze Paul Nebel betonte bei DAZN: „Man hat gesehen, dass wir bis zum Schluss die Meter gehen. So kann man da unten bestehen“, und Verteidiger Phillipp Mwene ergänzte, dass das Team nun mit einer „breiten Brust“ in jedes Spiel geht. Gleichzeitig gibt der Erfolg den Mainzern Rückenwind für das historische Ziel, erstmals ins Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs einzuziehen.

Spielverlauf: Kopfball, Aluminium und eiskalte Konter

Das Spiel nahm früh Fahrt auf: Nebel köpfte nach sechs Minuten unbedrängt aus kurzer Distanz zur Führung ein, ein seltener, aber entscheidender Flugkopfball. Werder antwortete fast unmittelbar, als Leonardo Bittencourt per Kopf nur die Querlatte traf – ein Aluminium-Treffer, der die Gastgeber unglücklich zurückwarf. Bis zur Pause verteidigte Mainz die knappe Führung konzentriert und ließ wenige Großchancen zu. In Halbzeit zwei setzten die Gäste auf Umschaltmomente: Nach einer starken Flanke von Sheraldo Becker stolperte Jae Sung Lee den Ball unorthodox ins Tor und machte die Partie mit dem 2:0 frühzeitig klar.

Werder unter Druck: Tabellenrang und personelle Probleme

Die Heimpleite lässt Werder auf Rang 15 abrutschen; der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur einen Zähler, Mainz liegt zwei Punkte vor den Grün-Weißen. Kapitän Marco Friedl kritisierte die Leistung offen: „Das war heute einfach zu wenig.“ Die Bremer mussten kurzfristig auf Niklas Stark und Senne Lynen verzichten und wirkten in der Anfangsphase schläfrig, wofür sie büßten. In der Schlussphase sorgte Justin Njinmah noch für eine Annäherung, doch sein Schuss verfehlte nur knapp (64.), und Salim Musah sorgte bei seinem Bundesliga-Debüt (86.) für eine letzte gefährliche Aktion der Hausherren.