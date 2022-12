ZDF WM Übertragung live heute: Halbfinale Frankreich – Marokko im Live Stream mit Béla Réthy

Béla Réthy wird heute Abend ab 20 Uhr sein allerletztes Fußballspiel im ZDF live kommentieren. Nach über 30 Jahren darf er heute an seinem 66.Geburtstag das letzte Mal am Mikrofon setzen, ab 1.1.2023 ist er dann offiziell Rentner. Heute Abend darf er das WM Halbfinale zwischen Titelverteidiger Frankreich und dem Überraschungsteam aus Marokko moderieren. Das ZDF überträgt am Mittwoch, 14. Dezember 2022, 20.00 Uhr, aus dem Al Bayt-Stadion in Katar das WM-Halbfinale Frankreich – Marokko. Ab 19.15 Uhr begrüßt Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer zu “sportstudio live – FIFA WM 2022”. Ebenfalls dabei: die ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie ZDF-Expertin Martina Voss-Tecklenburg.

Bevor die Fußball WM in Katar sich dem Ende zuneigt, findet heute Abend die letzte WM Übertragung im ZDF statt. Denn das Spiel um Platz drei am kommenden Samstag wird nur bei MagentaTV gezeigt, das große WM Finale am Sonntag wird von der ARD gezeigt. ZDF-WM-Teamchef Christoph Hamm: “Das WM-Halbfinale im ZDF bildet den Abschluss unserer Liveübertragungen aus Katar. Zugleich ist es auch der Abschluss einer großen Live-Reporter-Karriere im ZDF: Béla Réthys Abschiedsspiel am Kommentatoren-Platz – nach mehr als 380 Live-Spielen, die er den Zuschauerinnen und Zuschauern des ZDF mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinem Wortwitz nahegebracht hat. Wir freuen uns auch deshalb auf ein großes Halbfinale im ZDF. Mit dabei erneut Sandro Wagner als Co-Kommentator.”

Als ZDF-Reporter war Béla Réthy seit 1986 bei zehn Fußballweltmeisterschaften dabei. Seit über 30 Jahren kommentiert er Fußballspiele live im ZDF, unter anderem war er bei den WM-Endspielen 2002, 2010 und 2018 sowie bei den EM-Endspielen 1996, 2004 und 2012 am Mikrofon.

Das WM Halbfinale Frankreich gegen Marokko wird heute ab 20 Uhr angestoßen. Zu sehen ist das 2.Halbfinale im ZDF und bei MagentaTV. Ab 19.15 Uhr findet die Berichterstattung im ZDF statt, bei MagentaTV geht es um 18:30 Uhr ins Warmup.