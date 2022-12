Fußball WM heute Liveticker * 1:0 Frankreich gegen Marokko ** TV-Übertragung ** Wer überträgt Frankreich – Marokko?

Hält die Fußball WM heute noch eine weitere Sensation für uns bereit? Im zweiten Halbfinale jedenfalls trifft heute (14. Dezember 2022) Frankreich auf Marokko. Das ZDF zeigt Frankreich gegen Marokko live im Free TV. Das Semifinale wird um 20 Uhr angepfiffen. Schauplatz ist dann ein letztes Mal bei dieser FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar das al-Bayt Stadion in al-Chaur.

In der Favoritenrolle wähnten sich zuvor schon Kroatien, Belgien, später dann im Achtelfinale Spanien oder Portugal im WM 2022 Viertelfinale. Doch keiner großen Fußball Nation ist es gelungen, die Löwen vom Atlas zu besiegen. Noch nicht einmal ein Tor ist diesem Quartett gegen die Nordafrikaner gelungen. Knacken also bei der Fußball WM heute Les Bleus das Bollwerk der marokkanischen Fußball Nationalmannschaft?

Liveticker Frankreich gegen Marokko Liveticker Frankreich gegen Marokko 1:0 1:0 Theo Hernandez (5.) 20:20 Uhr – Marokko muss schon das erste Mal wechseln, Saiss muss verletzt raus. Auf jeden Fall eine Schwächung in der Innenverteidigung. 20:16 Uhr – Giroud mit einem Pfostenknaller auf links. 20:13 Uhr – Das Spiel hat sich etwas beruhigt. Marokko mit offensivem Elan nach vorne! 20:09 Uhr –Hugo Lloris muss sich ganz lang machen, fast der Ausgleich! 20:04 Uhr – 4.Spielminute und es steht 1:0 für Frankreich. Die Marokkaner kriegen den Ball nicht weg, und schon ist Theo Hernandez aus kurzer Distanz zur Stelle. 19:55 Uhr – Gleich geht es los! 19:40 Uhr – Zum letzten Mal heute zur WM im ZDF- Jochen Breyer mit den beiden (Ex-)Fußballern Christoph Cramer und Per Mertesacker. Die Aufstellungen der französischen und der marokkanischen Nationalmannschaften sind da: Frankreich: 1 Lloris – 5 Kounde, 4 Varane, 24 Konate, 22 T. Hernandez – 8 Tchouameni, 13 Fofana – 11 Dembele, 7 Griezmann, 10 Mbappe – 9 Giroud Marokko: 1 Bono – 2 Hakimi, 18 El-Yamiq, 5 Aguerd, 6 Saiss, 3 Mazraoui – 4 Amrabat – 7 Ziyech, 8 Ounahi, 17 Boufal – 19 En-Nesyri 18:00 Uhr –Probleme bei den marokkanischen Fans: Die marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc gab am Mittwoch bekannt, Flüge zwischen Casablanca und der katarischen Hauptstadt Doha gestrichen zu haben, nachdem Fans vor Ort ihre Tickets für das Spiel nicht erhalten hatten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP, die mit betroffenen Fans sprach. Die Ausfälle betreffen 2100 Passagiere, heißt es. 17:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist César Arturo Ramos Palazuelos aus Mexiko, sein 4.Spiel bei dieser WM. 17:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? 16:00 Uhr –Gespielt wird wie gestern schon mit dem neuen Spielball – der Al Riha hat ausgedient, nun kommt Al Hilm zum Einsatz in den letzten vier WM Spielen. WM 2022 der neue Spielball fürs WM Finale

Marokko hat schon vor dem WM Halbfinale Geschichte geschrieben

Der direkte Vergleich spricht bisher klar für die französische Fußball Nationalmannschaft. In sechs Duellen gewannen die Franzosen vier Mal und holten noch zwei Unentschieden. Im letzten Freundschaftsspiel allerdings gelang den Marokkanern eben auch ein 2:2. So richtig deutlich gewann Frankreich ohnehin nur ein Mal – beim 5:1-Sieg im Jahr 2000.

Auch in Blick auf die FIFA Weltrangliste sieht die Grande Nation klar im Vorteil. Les Bleus sind momentan Vierter, Marokko liegt nur auf Platz 22. Dafür haben die Löwen vom Atlas schon jetzt Historisches erreicht. Als erstes afrikanisches Nationalteam überhaupt stehen sie in einem Halbfinale einer Fußball WM Endrunde.

Ohnehin schafften abgesehen von Nationalmannschaften aus Europa und Südamerika bisher nur die USA (Platz drei) und Südkorea (Platz vier) den Sprung in ein Halbfinale beziehungsweise unter die Top 4. Aber noch ist die Erfolgsstory von Marokko ja nicht beendet.

Torgarantie: Kassieren Les Bleus auch gegen Marokko einen Gegentreffer?

In den bisherigen fünf Begegnungen der französischen Fußball Nationalmannschaft fiel vor allem eines auf: Der Equipe Tricolore gelang es nicht in zumindest einer Partie zu null zu spielen. In allen Duellen kassierte Frankreich einen Gegentreffer, aber nie mehr als diesen einen. Mit 4:1 gegen Australien und 2:1 gegen Dänemark qualifizierten sich Les Bleus in der Gruppe D vorzeitig für das WM 2022 Achtelfinale. Daran änderte auch das 0:1 gegen Tunesien nichts mehr.

Im WM Achtelfinale gegen Polen hatten die Franzosen danach alles unter Kontrolle und siegten mit 3:1. Kritischer hätte es werden können, wenn Harry Kane für England nicht kurz vor Torschluss einen Elfmeter verballert hätte. Es wäre das 2:2 gewesen und die Three Lions hätten damit wohl den Titelverteidiger in die Verlängerung gezwungen. So aber steht Frankreich nun im WM 2022 Halbfinale. Und zwei Akteure stehen auch gegen Marokko wieder im Fokus.

Denn nachdem Lionel Messi mit einem weiteren Tor und einem Assist sein Konto auf fünf Treffer und drei Vorlagen beim 3:0 gegen Kroatien ausgebaut hat, kann Kylian Mbappe bei der Fußball WM heute im zweiten Halbfinale nachlegen. Er hat fünf Tore und zwei Vorarbeiten auf seinem Konto stehen. Olivier Giroud darf sich ebenfalls noch Chancen auf den Goldenen Schuh ausrechnen. Der Stürmer steht bei vier WM Toren.

Schotten dicht: Hält die Abwehr der Löwen vom Atlas auch gegen Frankreich?

Der Gegenentwurf zur französischen Fußball Nationalmannschaft ist Marokko. Denn während die Grande Nation bisher in keiner Partie der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu null spielte, kassierten die Marokkaner bislang nur einen einzigen Gegentreffer. Und der war beim 2:1-Sieg gegen Kanada sogar ein Eigentor. Zuvor hatte sich bereits Kroatien (0:0) und Belgien (2:0) gegen die Nordafrikaner die Zähne ausgebissen. Es kam aber noch viel, viel besser für die Löwen vom Atlas.

Denn im WM 2022 Achtelfinale stand die Null gegen den haushohen Favoriten erst nach regulären 90 Minuten, dann auch nach 120 Minuten und der absolvierten Verlängerung. Spanien gelang in dieser ersten K.-o.-Runde noch nicht einmal im Elfmeterschießen ein Tor. Erst scheiterten die Iberer am Pfosten, dann zwei Mal an Marokkos Keeper Bono. So erreichten die Nordafrikaner durch ein 3:0 im Penalty Shootout das WM Viertelfinale. Und dort bedeutete das 1:0 durch Youssef En-Nesyri vom FC Sevilla kurz vor der Pause das Ticket fürs Halbfinale.

Was Marokko eben auch auszeichnet: Die Löwen vom Atlas rührten nicht nur ausschließlich Beton an. Sie hatten in allen ihren Begegnungen stets gefährliche Aktionen in der Offensive. Das war dann auch wohl der Grund, warum sich all die etablierten Nationen nicht so recht getraut hatten, das letzte Risiko für ein eigenes Tor zu riskieren.

So wollen Frankreich gegen Marokko spielen: Mögliche Aufstellungen

Marokkos Walid Cheddira wird das WM 2022 Halbfinale verpassen, da er nach seiner Gelb-Roten Karte im Match gegen Portugal gesperrt ist. Bei Frankreich ist bekanntlich die Fußball WM 2022 in Katar für Lucas Hernandez vom FC Bayern München nach dessen Kreuzbandriss gelaufen.

Frankreich: Lloris – Kounde, Varane, Upamecano, Theo – Tchouameni – Griezmann, Rabiot – Dembele, Giroud, Mbappe.

Marokko: Bono – Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui – Amrabat – Ounahi, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Wer überträgt Frankreich gegen Marokko live in TV und Stream?

Das ZDF zeigt das zweite WM 2022 Halbfinale Frankreich gegen Marokko heute live im Free TV sowie in der Online Mediathek. Die Übertragung beginnt bereits um 19.10 Uhr. Dann diskutieren die Experten Martina Voss-Tecklenburg, Christoph Kramer und Per Mertesacker gemeinsam mit Moderator Jochen Breyer die Chancen, Stärken und Schwächen der beiden Halbfinalisten von heute Abend.

Bereits um 19 Uhr startet Magenta TV seine Übertragung, wo Frankreich gegen Marokko live im Stream ebenfalls übertragen wird. Moderator Johannes B. Kerner führt zusammen mit Experte Michael Ballack durchs Programm. Bei Magenta TV gibt es auch wieder einen Taktik Feed, der von Benni Zander und Experte Manuel Baum begleitet wird.

Für das ZDF sitzt bei Frankreich gegen Marokko heute live ein letztes Mal Kommentator Bela Rethy am Mikrofon. Er beendet nach diesem WM 2022 Halbfinale seine Karriere. Unterstützung erhält er einmal mehr von Sandro Wagner als Co-Kommentator. Bei Magenta TV kommentiert Marco Hagemann.