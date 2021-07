DFB Fußballnationalmannschaft bei Olympia 2021 * 18 Spieler im DFB Kader & Trikot * Olympia Spielplan

Während in anderen Ländern der Stellenwert des olympischen Fußballturniers sehr hoch ist, kämpfte U21 Bundestrainer und Europameister 2021, bis zuletzt überhaupt einen DFB-Kader zusammen stellen zu können. Gestern flog Kuntz mit 18 Nationalspielern statt den erlaubten 22 Mann-Kader nach Tokio zu Olympia 2021. Dort trifft man im Fußballturnier auf Brasilien, die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien. Ein gutes Omen ist es nicht, wenn ein amtierender U21 Europameister keine Unterstützung aus der Bundesliga erhält.

Trainer Stefan Kuntz enttäuscht von Vereinen & der Bundesliga

Während es normalerweise ein Ziel jedes Sportlers sein muss einmal im Leben an Olympischen Spielen teilzunehmen, gilt dies für die Fußballer eher nicht. Dort sind die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften bzw. deren Gewinn das oberste Ziel. Vor vier Jahren gewann Neymar mit Brasilien die olympische Goldmedaille – und er träumt heute noch von diesem Erfolg. In Spanien fahren gleich sechs der EM-Nationalspieler mit nach Tokio, u.a. auch Torwart Unai Simón (Athletic Bilbao).

Bundestrainer Stefan Kuntz hat zumindest drei Spieler verpflichten können, die vor dem Stichtag am 31. Dezember 1996 geboren sind und älter als 24 Jahre alt sind. Thomas Müller und Mats Hummels waren auch Anfang des Jahres im Gespräch, beide fuhren dann zur UEFA EURO 2020. Neben Max Kruse von Union Berlin nominierte Kuntz auch Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) und Maxi Arnold (VfL Wolfsburg) für Olympia. Als drei waren schon A-Nationalspieler und sollten eine besondere Rolle spielen.

Bei Olympia 2016 kam die DFB-Auswahl ins Finale und verlor gegen Gastgeber Brasilien erst im Elfmeterschießen.

Olympia Kader – diese Spieler fehlen

„Wir mussten im Januar eine 100er-Liste erstellen – und nur von dieser dürfen wir nachnominieren“, so der Trainer. Man habe die komplette Liste abtelefoniert, diese 18 Spieler seien übrig geblieben. Für den U21-Nationalspieler Ismail Jakobs verzichtet wegen seines Wechsels vom 1. FC Köln zum französischen Erstligisten AS Monaco auf eine Teilnahme. Auch Europameister Niklas Dorsch, der sich in der Vorbereitung bei seinem neuen Verein FC Augsburg konzentriert sowie der verletzte Josha Vagnoman (Hamburger SV, Muskelfaserriss) fehlen.

Der DFB Kader für Olympia 2021

Laut Fifa-Statuten besteht im Gegensatz zu Welt- und Europameisterschaften bei den Olympischen Spielen keine Abstellungspflicht für die Vereine – umso schwerer das Betteln von Stefan Kuntz für Olympia. Somit war die Bereitschaft der Vereine nicht allzu groß, einen Spieler abzustellen. Aus dem 26 Mann starkem EM-Kader sollte sowieso keiner nach Olympia fahren dürfen, schließlich beginnt die Bundesliga-Saison schon Mitte August. „Einige Spieler wollten nicht, und dann haben wir einige Vereine, die mit der Unterstützung hinter dem Berg gehalten haben“, klagte Kuntz.

Statt 19 möglicher Feldspieler fahren nun nur noch 15 Spieler mit nach Tokio. Darunter stellt der FC Augsburg mit Felix Uduokhai und Marco Richter gleich zwei Spieler. Auch Union Berlin lässt mit Max Kruse und Cedric Teuchert gleich zwei Spieler nach Japan fliegen.

Trikot Name Geburtstag Verein Torwart 12 Svend Brodersen 22.03.1997 Yokohama FC 1 Florian Müller 13.11.1997 VfB Stuttgart 1893 e. V. 22 Luca Plogmann 10.03.2000 SV Werder Bremen v. 1899 e. V. Abwehr 2 Benjamin Henrichs 23.02.1997 RB Leipzig e. V. 5 Amos Pieper 17.01.1998 DSC Arminia Bielefeld e. V. 3 David Raum 22.04.1998 TSG 1899 Hoffenheim e. V. Keven Schlotterbeck 28.04.1997 SC Freiburg e. V. 15 Jordan Torunarigha 07.08.1997 Hertha BSC e. V. 4 Felix Uduokhai 09.09.1997 FC Augsburg 1907 e. V. Mittelfeld/Sturm Ragnar Ache 28.07.1998 Eintracht Frankfurt 11 Nadiem Amiri 27.10.1996 Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 Maximilian Arnold 27.05.1994 VfL Wolfsburg e. V. 10 Max Kruse 19.03.1988 1. FC Union Berlin 18 Eduard Löwen 28.01.1997 VfL Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e. V. 13 Arne Maier 08.01.1999 Hertha BSC e. V. 7 Marco Richter 24.11.1997 FC Augsburg 1907 e. V. 17 Anton Stach 15.11.1998 SpVgg Greuther Fürth e. V. 9 Cedric Teuchert 14.01.1997 1. FC Union Berlin Trainer xx Stefan Kuntz 30.10.1962

Der Olympia Spielplan 2021

Gruppenspiel 1: Brasilien – Deutschland (22. Juli 2021)

Gruppenspiel 2: Saudi-Arabien – Deutschland (25. Juli 2021)

Gruppenspiel 3: Deutschland – Elfenbeinküste (28. Juli 2021)

Hier gibts den Fußball Olympia Spielplan der Männer & Frauen