Fußball heute Olympia ** 1:1 Deutschland gegen Elfenbeinküste ** ZDF livestream Olympia * Tabelle & Spielplan – Deutschland raus!

Update 11:55 Uhr – Die Elfenbeinküste im Viertelfinale. Ebenso Brasilien als Tabellensieger, die 3:1 gegen Saudi Arabien triumphieren.

Update 11:55 Uhr – Deutschland kann keine Akzente setzen und scheidet in der Vorrunde aus. Mit diesem Rumpfkader war leider nicht mehr drin. Die Mannschaft hat alles reingeschmissen, doch insgesamt muss man diskutieren, ob sich Deutschland so präsentieren will.

Update 11:40 Uhr – Noch 5 Minuten, Deutschland braucht noch ein Tor. Das ZDF zeigt Judo statt Fußball, den ZDF Livestream gibt es hier.

Update 11:31 Uhr – Eduard Löwen erzielt das 1:1 durch ein Freistoßtor! Nun bleiben noch knapp 16 Minuten für ein weiteres Tor!

Update 11:30 Uhr – Auf einmal liegt Deutschland hinten mit 0:1. Benjamin Hinrichs mit einem Eigentor.

Update 10:45 Uhr – Halbzeit, Deutschland ist besser, aber noch torlos. Im Parallelspiel steht es 1:1, doch das ändert nichts an der Tabelle. Deutschland muss gewinnen.

Update 10:25 Uhr -Deutschland ist gut im Spiel und kratzt an der Führung. Latte von Ache per Kopf. Brasilien führt im Parallelspiel gegen Saudi Arabien und wäre im Viertelfinale.

Update 10:00 Uhr – Es geht los. Zu sehen ist das Spiel im ZDF mit Claudia Neumann, im ZDF Livestream kommentiert Bernd Schmelzer.

Update 9:25 Uhr – Mit drei Startelf-Änderungen ins olympische Gruppenfinale gegen die Elfenbeinküste. Trainer Stefan Kuntz kann im Miyagi Stadium von Rifu gegen die Ivorer wieder auf Kapitän Maximilian Arnold und den zuletzt angeschlagenen Marco Richter bauen. Zudem rückt Jordan Torunarigha in die Anfangself, die das Viertelfinale der Olympischen Spiele klar machen soll. Amos Pieper steht Coach Kuntz nach seiner Roten Karte gegen Saudi-Arabien nicht zur Verfügung.

Die deutsche Startelf: Müller – Henrichs, Raum, Uduokhai, Ache, Richter, Arnold (K), Kruse, Amiri, Maier, Torunarigha.