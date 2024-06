Fußball heute ARD live: Deutschland gegen Ungarn – Wo läuft das Deutschlandspiel im TV?

Das EM-2024-Spiel Deutschland gegen Ungarn heute – am Mittwoch, den 19. Juni 2024 – wird auf ARD live im Free-TV im Livestream übertragen. Die TV-Ausstrahlung im Ersten beginnt um 17:05 Uhr, bevor das Länderspiel in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena um 18:00 Uhr angepfiffen wird. Deutschland wird gegen Ungarn in den beliebten lila-pinken Away DFB Trikots spielen. Im Anschluss an das Deutschland-Spiel läuft auf ARD noch das 2. Spiel in Gruppe A zwischen Schweiz und Schottland. Außerdem gibt es eine EM-Ausstrahlung auf Magenta TV mit allen Spielen des heutigen Tages.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist bei der UEFA Euro 2024 sehr gut aus den Startblöcken gekommen und kann nun gegen die ungarische Mannschaft direkt nachlegen. Deutschland ist großer Favorit gegen Ungarn aufgrund der Eindrücke vom 1. EM-Spieltag, wo Deutschland die Spitzenposition in der Tabelle übernommen hat. Allerdings haben die Ungarn einen guten Lauf gegen Deutschland und haben 3 Spiele infolge nicht verloren, sodass es für die DFB-Elf kein Selbstläufer wird.

Wo kommt Deutschland gegen Ungarn live in TV und Stream?

Das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn wird am 19.6.2024 bei ARD live im Free-TV und im Livestream ausgestrahlt. Die ARD-Sendezeit startet um 17:05 Uhr mit den Vorberichten zum Deutschland-Spiel. Der Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger werden die Vorberichte und Analysen zum Spiel übernehmen. Der Kommentar des Live-Spiels aus Stuttgart um 18 Uhr kommt von Tom Bartels und Almuth Schult. Bei Magenta TV werden Moderator Johannes B. Kerner sowie die Experten Shkodran Mustafi und Michael Ballack von den Spielen berichten. Der Magenta-Kommentar wird von Wolff Fuss übernommen.

In welchem Stadion findet Deutschland gegen Ungarn statt?

Der Spielort des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn ist die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, die während der UEFA Euro 2024 in Stuttgart Arena umbenannt wurde.

DFB Startelf – Wer läuft für Deutschland gegen Ungarn in der Startelf auf?

Die Startelf der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn wird dieselbe sein wie beim EM-Auftaktsieg gegen Schottland. Dies verkündete Bundestrainer Nagelsmann bereits im Vorfeld des Spiel. Daher werden Nationalspieler wie Füllkrug, Raum und Sané weiterhin zunächst nur von der Bank kommen. Die deutsche Startelf besteht aus Stammkeeper Neuer, der Viererkette aus Kimmich, Rüdiger, Tah und Mittelstädt, der Doppelsechs Andrich und Kroos, sowie der Offensivreihe um Kapitän Gündogan, Musiala, Wirtz und Havertz.

Voraussichtliche Deutschland Aufstellung

Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Gündogan – Musiala, Wirtz – Havertz

UEFA EURO 2024 | Spieltag 2 | Stuttgart Arena | - 18:00 Deutschland S S U S S - : - Spielstand anzeigen Ungarn S S N S N Tage Stunden Minuten Sekunden

Wer läuft für Ungarn gegen Deutschland in der Startelf auf?

Die wichtigsten ungarischen Nationalspieler in der Startaufstellung gegen Deutschland sind Superstar Szoboszlai, Mittelstürmer Varga sowie Innenverteidiger Orban, die am 1. Spieltag gegen die Schweiz zu den besseren Ungarn gehörten. Außerdem beinhaltet die ungarische Startelf einige Spieler, die in der deutschen Bundesliga aktiv sind und daher die Spielweise der deutschen Elf gut kennen. Der Ungarn-Coach Rossi lässt in einem 3-4-2-1-System agieren, welches eher defensiv und zweikampfstark interpretiert wird.

Voraussichtliche Ungarn Aufstellung

Gulacsi – Lang, Orban, M. Dardai – Fiola, Schäfer, A. Nagy, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga

Fußball heute – Wer spielt heute? Wo kommt Fußball?

Heute kommen insgesamt 3 EM-Länderspiele im Free-TV und Livestream im deutschen Fernsehen. Neben dem Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn, welches um 18:00 Uhr auf ARD übertragen wird, werden noch ein weiteres Spiel aus Deutschland-Gruppe A sowie ein Spiel aus der EM-Gruppe B stattfinden. Den Anfang macht heute die Partie Kroatien gegen Albanien, die um 15 Uhr angepfiffen und auf RTL ausgestrahlt wird. Weiterhin wird am Abend um 21 Uhr das Länderspiel Schottland gegen Schweiz übertragen.