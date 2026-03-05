WM 2026 Protest: Irans Fußballfrauen singen und verlieren

Irans Fußballfrauen singen und verlieren — bei der Asienmeisterschaft in Australien unterlag die Mannschaft von Trainerin Marziyeh Jafari dem Gastgeber klar mit 0:4 (0:3) und zeigte gleichzeitig ein politisch aufgeladenes Zeichen: die Spielerinnen sangen die Nationalhymne und salutierten. Zuvor hatten sie beim Auftakt gegen Südkorea (0:3) geschwiegen. Eine offizielle Erklärung für die veränderte Geste blieb aus, doch die Szene rief Erinnerungen an das Verhalten der Männer-Nationalmannschaft bei der WM 2022 wach. Trotz der zwei Niederlagen besteht für Iran durch die Regelung zu den besten Gruppendritten noch eine Chance aufs Viertelfinale; das Vorrundenfinale gegen die Philippinen steht am Sonntag an.

Spielverlauf und Ergebnis: Klare Niederlage gegen Australien

Australien gewann das Gruppenspiel gegen Iran deutlich mit 4:0, zur Halbzeit fiel die Entscheidung bereits durch einen 3:0‑Vorsprung. Iran kassierte damit die zweite Niederlage in Folge nach dem 0:3 gegen Südkorea und steht derzeit ohne Punkte da. Für die Mannschaft bedeutet das Resultat vor allem sportlich Rückschlag und erhöhten Druck vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen die Philippinen. Dennoch bleibt die mathematische Chance auf das Weiterkommen bestehen, weil die zwei besten Gruppendritten aus den drei Vierergruppen ins Viertelfinale einziehen.

Politische Dimension: Hymne, Salut und der öffentliche Druck

Stärker als das Sportliche rückte bei vielen Beobachtern diesmal der politische Aspekt in den Vordergrund. Im Gegensatz zum stillen Auftaktspiel sangen die iranischen Spielerinnen vor der Begegnung diesmal die Nationalhymne und salutierten. Eine offizielle Begründung für diese Verhaltensänderung gab es zunächst nicht. Beobachter verweisen auf ein Vorbild in der Männer-Nationalmannschaft, die bei der WM 2022 in Katar zunächst geschwiegen hatte und im zweiten Spiel gegen Wales die Hymne wieder sang. Die Proteste nach dem Tod von Jina Mahsa Amini 2022 bleiben ein prägendes Hintergrundthema für die iranischen Nationalteams.

Emotionen und Statements aus dem Team

Trainerin Marziyeh Jafari sprach offen über die Belastung durch die Lage in der Heimat: „Natürlich machen wir uns große Sorgen um unsere Familien und unsere Lieben und alle anderen Menschen in unserem Land, zu denen wir keinen Kontakt mehr haben.“ Stürmerin Sara Didar wirkte betroffen, als sie auf den Konflikt angesprochen wurde: „Natürlich sind wir alle besorgt und traurig wegen der Ereignisse im Iran und wegen unserer Familien und Angehörigen.“ Diese Aussagen unterstreichen den zusätzlichen emotionalen Druck, unter dem die Spielerinnen stehen.

Kontext und Perspektive: Teilnahme und Gruppenlage

Iran nimmt nach dem Debüt bei der Asienmeisterschaft 2022 in Indien zum zweiten Mal an diesem Turnier teil. Der nächste Gegner, die Philippinen, hat nach Niederlagen gegen Südkorea (0:3) und gegen Australien (0:1) ebenfalls noch keine Punkte. Für Iran entscheidet sich am Sonntag, ob die Mannschaft als einer der beiden besten Gruppendritten über die Gruppenphase hinauskommt oder die Asienmeisterschaft vorzeitig endet. Gleichzeitig bleibt das politische Signal der Begegnung Gegenstand internationaler Aufmerksamkeit.