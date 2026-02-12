VfB News: Nationalspieler Angelo Stiller gegen Köln fraglich

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart droht im Heimspiel gegen den 1. FC Köln der Ausfall von Nationalspieler Angelo Stiller. Der 24-Jährige hat wegen einer Erkältung bislang noch nicht trainiert, Trainer Sebastian Hoeneß bezeichnete die Einsatzchance als „eng“. Hoeneß betonte gleichzeitig, dass Stiller „weiterhin für uns der Faktor“ sei, der das Spiel des VfB verbessere. Positiv: Stürmer Tiago Tomás steht nach Oberschenkelproblemen wieder als Option im Kader.

Stiller wegen Erkältung fraglich

Angelo Stiller fehlt dem VfB wegen einer Erkältung im Mannschaftstraining und hat „bisher noch nicht trainiert“, sagte Chefcoach Sebastian Hoeneß vor dem Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Die Diagnose lautet Erkältung; dadurch ist seine mögliche Ausfallzeit offen, weshalb der Übungsleiter vorsichtig plant. Hoeneß verwies darauf, dass es Stiller „schon wieder besser“ gehe, man aber „behutsam vorgehen“ wolle, um keine längerfristige Belastung zu riskieren.

Hoeneß verteidigt Stiller nach Kritik

Nach dem 1:2 beim FC St. Pauli, der ersten Liga-Niederlage des VfB seit dem Jahreswechsel, nahm Hoeneß seinen Mittelfeldspieler in Schutz. Er bezeichnete Stiller als „weiterhin für uns der Faktor, der unser Spiel besser macht“ und warnte davor, dessen Leistung als Selbstverständlichkeit zu sehen. „Ich kann bei ihm keine Formschwankung erkennen“, ergänzte der VfB-Coach und unterstrich damit, dass die Kritik an Stiller aus seiner Sicht unbegründet sei.

Tiago Tomás wieder im Kader

Gute Nachrichten gibt es für die Offensive: Tiago Tomás ist nach Oberschenkelproblemen wieder Teil der Mannschaft und damit eine Option für das Duell gegen Köln. Der Stürmer stand in diesem Jahr bislang nicht im Kader, kehrt nun zurück und bringt laut Hoeneß genau jene Elemente, „die wir in den letzten Wochen gut hätten gebrauchen können: die Tiefe, das Vertikale.“ Damit erweitert sich Hoeneß‘ Personallage trotz der Unsicherheit um Stiller.