MagentaTV zeigt 44 WM-Spiele exklusiv – Welche Länderspiele sind es?

MagentaTV gibt erste Exklusivspiele zur WM 2026 bekannt: Der Streaming- und TV-Dienst der Deutschen Telekom sichert sich 18 exklusive Partien an den ersten beiden Gruppenspieltagen und zeigt damit täglich Top-Partien. Insgesamt zeigt MagentaTV alle 104 Spiele live in Deutschland, davon 44 Begegnungen exklusiv – inklusive der neuen Sechzehntelfinals. Neben Spielen der Gastgeber USA und Mexiko stehen auch Duelle mit Spitzenmannschaften wie Frankreich, Spanien und den Niederlanden auf der Liste. Telekom-TV-Chef Arnim Butzen betont, MagentaTV wolle die WM zum „einzigartigen Live-Erlebnis“ für deutsche Fans machen.

MagentaTV baut größtes WM-Angebot: 18 Exklusivspiele zum Turnierstart

MagentaTV hat für die ersten beiden Gruppenspieltage insgesamt 18 Exklusivspiele angekündigt und verstärkt damit sein Engagement zur FIFA WM 2026. Die Auswahl umfasst Partien der beiden Gastgeber USA und Mexiko sowie Begegnungen mit internationalen Top-Nationen; MagentaTV positioniert sich damit als zentrale Live-Plattform in Deutschland. Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass von den 104 WM-Partien insgesamt 44 exklusiv bei MagentaTV laufen, darunter auch Neuauflagen des Wettbewerbsformats mit Sechzehntelfinals.

Dennoch bleiben weitere Entscheidungen offen: Die Auswahl für den dritten Gruppenspieltag steht noch aus, dort plant MagentaTV zusätzliche exklusive Konferenzen und erweitert sein Angebot weiter. Damit will der Anbieter nicht nur Einzelspiele, sondern auch kompakte Konferenzformate für Fans anbieten, die mehrere Partien parallel verfolgen möchten.

Top-Nationen, Gastgeber und Relegations-Szenarien

Zu den bislang feststehenden Begegnungen zählen unter anderem Spiele der USA und Mexiko sowie Begegnungen mit Frankreich gegen Senegal, Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und Japan. Die Partien verteilen sich auf unterschiedliche Spielorte in den USA, Mexiko und Kanada und decken frühe Zeitzonen-Anstöße in MEZ ab, wodurch Übertragungen zu ungewöhnlichen Sendezeiten relevant werden.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Zusätzliche Spannung bringen mögliche Relegationsentscheidungen: Italien und die Türkei könnten sich noch über Relegationsspiele qualifizieren und wären bei erfolgreichem Ausgang zum Teil exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Die MagentaTV-Auswahl berücksichtigt daher auch noch offene Qualifikationsfragen und potenzielle Teilnehmer, die das Turnierformat beeinflussen.

On-Air-Team, Studios und redaktionelles Angebot

MagentaTV begleitet die WM mit einem prominent besetzten On-Air-Team: Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp bilden das Experten-Trio, ergänzt durch Moderationen von Johannes B. Kerner und Laura Wontorra. Wolff Fuss übernimmt eine prägende Kommentatoren-Rolle, Thomas Wagner berichtet als Reporter aus dem DFB-Lager und von deutschen Partien. Die Produktion läuft aus zwei Studios – New York und München – und betont eine redaktionelle Tiefe, die MagentaTV laut Telekom als Qualitätsmerkmal für das WM-Angebot sieht.

Gleichzeitig kündigt MagentaTV drei exklusive Konferenzen ab dem dritten Gruppenspieltag an und erweitert damit das Formatportfolio: Neben Einzelübertragungen erwartet die Zuschauer ein kombiniertes Konferenzangebot für den täglichen Überblick über mehrere Partien.

Die ersten exklusiven WM-Spiele bei MagentaTV im Überblick

Im Folgenden die bislang angekündigten 18 Exklusivpartien an den ersten beiden Gruppenspieltagen; die Angaben enthalten Datum, Gruppe, Spielort und Anstoßzeiten in MEZ. Die Auswahl zeigt die thematische Bandbreite der Übertragungen – von Gastgeber-Spielen bis zu Duellen zwischen europäischen und afrikanischen Spitzenmannschaften.

11./12. Juni 2026 – Gruppe A (Guadalajara) : 04:00 MEZ – Südkorea vs. Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)

: 04:00 MEZ – Südkorea vs. Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland) 12./13. Juni 2026 – Gruppe D (Los Angeles) : 03:00 MEZ – USA vs. Paraguay

: 03:00 MEZ – USA vs. Paraguay 13./14. Juni 2026 – Gruppe D (Vancouver) : 06:00 MEZ – Australien vs. Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)

: 06:00 MEZ – Australien vs. Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) 14. Juni 2026 – Gruppe F (Dallas) : 22:00 MEZ – Niederlande vs. Japan

: 22:00 MEZ – Niederlande vs. Japan 14./15. Juni 2026 – Gruppe F (Monterrey) : 04:00 MEZ – Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) vs. Tunesien

: 04:00 MEZ – Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) vs. Tunesien 16. Juni 2026 – Gruppe I (New York) : 21:00 MEZ – Frankreich vs. Senegal

: 21:00 MEZ – Frankreich vs. Senegal 16./17. Juni 2026 – Gruppe I (Boston) : 00:00 MEZ – Sieger Relegation (Irak – Bolivien/Suriname) vs. Norwegen

: 00:00 MEZ – Sieger Relegation (Irak – Bolivien/Suriname) vs. Norwegen 17./18. Juni 2026 – Gruppe L (Toronto) : 01:00 MEZ – Ghana vs. Panama

: 01:00 MEZ – Ghana vs. Panama 17./18. Juni 2026 – Gruppe K (Mexico City) : 04:00 MEZ – Usbekistan vs. Kolumbien

: 04:00 MEZ – Usbekistan vs. Kolumbien 18. Juni 2026 – Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles) : 21:00 MEZ – Schweiz vs. Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien-Herzegowina / Wales)

: 21:00 MEZ – Schweiz vs. Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien-Herzegowina / Wales) 18./19. Juni 2026 – Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara) : 03:00 MEZ – Mexiko vs. Südkorea

: 03:00 MEZ – Mexiko vs. Südkorea 19. Juni 2026 – Gruppe C, 2. Spieltag (Boston) : 00:00 MEZ – Schottland vs. Marokko

: 00:00 MEZ – Schottland vs. Marokko 19./20. Juni 2026 – Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco) : 06:00 MEZ – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) vs. Paraguay

: 06:00 MEZ – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) vs. Paraguay 20. Juni 2026 – Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey) : 06:00 MEZ – Tunesien vs. Japan

: 06:00 MEZ – Tunesien vs. Japan 21. Juni 2026 – Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta) : 18:00 MEZ – Spanien vs. Saudi-Arabien

: 18:00 MEZ – Spanien vs. Saudi-Arabien 21./22. Juni 2026 – Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver) : 03:00 MEZ – Neuseeland vs. Ägypten

: 03:00 MEZ – Neuseeland vs. Ägypten 22./23. Juni 2026 – Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia) : 02:00 MEZ – Norwegen vs. Senegal

: 02:00 MEZ – Norwegen vs. Senegal 23./24. Juni 2026 – Gruppe L, 2. Spieltag (Houston): 01:00 MEZ – Panama vs. Kroatien

Die Auswahl für die Exklusivspiele des 3. Gruppenspieltags ab dem 24. Juni 2026 steht noch aus. Die FIFA WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt; alle 104 Spiele werden in Deutschland ausschließlich bei MagentaTV live übertragen, 44 davon exklusiv, darunter zwei Viertelfinal- und drei Achtelfinalspiele.