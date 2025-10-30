Länderspielticket für Luxemburg + Slowakei jetzt kaufen: DFB-Länderspiel live erleben!

Länderspielticket sichern: DFB-Auswärtsspiel in Luxemburg wartet

Am 14. November 2025 steht für die deutsche Nationalmannschaft das letzte Auswärtsspiel der WM-Qualifikation an. Gegner ist Luxemburg, gespielt wird im Stade de Luxembourg. Wer sich ein Länderspielticket für diese Partie sichern möchte, muss Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft oder einem offiziellen Fanclub sein – und sollte die Bewerbungsfrist nicht verpassen. Auch für das Länderspiel gegen die Slowakei in Leipzig drei Tage später gibt es noch Tickets. Kurz danach spielen übrigens die DFB-Frauen in Kaiserslautern, auch nicht weit entfernt.

Jetzt bewerben: So gibt’s das Länderspielticket für Luxemburg

Das DFB-Team trifft in Luxemburg auf einen Gegner, der zwar als Außenseiter gilt, aber in der Quali immer wieder unangenehm zu bespielen war. Für deutsche Fans stehen knapp 1000 Länderspieltickets zur Verfügung. Der Preis liegt bei 26,20 Euro. Die Bewerbung ist ausschließlich über das DFB-Ticketportal möglich und endet am Dienstag, 21. Oktober 2025, um 10 Uhr.

Wichtig: Das Länderspielticket ist personalisiert und kann nur mit gültiger Mitgliedschaft beantragt werden. Pro Mitglied gibt es nur eine Karte – die Reihenfolge der Bewerbungen ist nicht entscheidend.

Bonuspunkte entscheiden bei Engpässen

Sollten mehr Bewerbungen eingehen als Tickets verfügbar sind, kommt das Bonussystem des Fanclubs zum Einsatz. Wer sich regelmäßig Länderspieltickets sichert und aktiv dabei ist, hat hier die besseren Karten. Die Zuteilung erfolgt voraussichtlich in Kalenderwoche 44. Die Bezahlung wird per SEPA-Lastschrift abgewickelt – aber nur, wenn die Bewerbung erfolgreich ist.

Gemeinsam reisen: Gruppenbewerbungen fürs Länderspielticket

Gruppen von bis zu vier Fanclub-Mitgliedern können gemeinsam ein Länderspielticket beantragen. Alle Personen müssen ihre Mitgliedsnummer und PIN angeben, damit sie zusammen berücksichtigt werden können. Bei einer Verlosung gilt: Entweder alle erhalten ein Ticket oder niemand. Die zuerst eingeloggte Person übernimmt die Verantwortung für Zahlung und Zustellung.

Bei Länderspieltickets ist Präzision gefragt: Die Daten müssen stimmen, denn eine Umpersonalisierung ist nur in Ausnahmefällen und gegen eine Gebühr von 10 Euro möglich. Mitglieder eigenständiger Fanclubs können ihre Tickets grundsätzlich nicht übertragen. Nachmeldungen sind nicht mehr möglich, auch nicht für Gruppen.