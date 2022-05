Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat mit den zwei Länderspiele im März (2:0 gegen Israel und 1:1 gegen Niederlande) positiv ins neue Länderspieljahr 2022 gefunden. Während viele nur die FIFA Fußball WM 2022 in Katar auf dem Programm haben, wartet im Juni ein zweites Turnier – quasi das Sommerturnier – auf Bundestrainer Hansi Flick und seine Nationalspieler. Denn die UEFA Nations League wird vier deutsche Länderspiele im Juni und nochmals zwei Länderspiele im September parat halten. Wir sagen dir alles über die Länderspiele 2022.

Wann spielt Deutschland wieder?

Die nächsten Länderspiele der deutschen Fußballnationalmannschaft stehen im Juni an, wenn in der UEFA Nations League gespielt wird. Dabei spielt Deutschland in der höchsten Liga in der Gruppe 3 gegen Europameister Italien und den Vize England sowie gegen Ungarn, gegen die man auch bei der EURO 2021 spielen musste. Hier der UEFA Nations League Spielplan.

Los geht es am 4.Juni, wenn am 1.Spieltag Italien gegen Deutschland spielen wird. Ungarn gegen England ist das 1.Spiel der Gruppe 3 mit Deutschland. Drei Tage später spielt dann Deutschland gegen England in München – ein echter Fußballklassiker! Das 3.deutsche Spiel findet dann am 11.Juni gegen Ungran statt und am 14.Juni erneut gegen Italien!

Im September 2022 spielt man dann erneut gegen Ungarn und England. Die vier Gruppensieger der Liga A ziehen in die Endrunde im Juni 2023 ein. Dann kommt es zu zwei Halbfinalen und einem Finale. Deutschland könnte da also erneut Pflichtspiele winken, denn bei der Qualifikation zur EM 2024 wird man nicht mitspielen müssen.

Wer spielt in der UEFA Nations League A?

Gruppe 1: Frankreich, Dänemark, Kroatien, Österreich

Gruppe 2: Spanien, Portugal, Schweiz, Tschechische Republik

Gruppe 3: Italien, Deutschland, England, Ungarn

Gruppe 4: Belgien, Niederlande, Polen, Wales

Deutschland bei der WM 2022 in Katar

Deutschland wurde in die WM Gruppe E gelost. Dort trifft man auf Angstgegner Spanien, die Nationalmannschaft aus Japan sowie dem Gewinner des Playoffs zwischen Costa Rica und Neuseeland. Los geht es am 23.11. gegen Japan. Am 2.Spieltag kommt es zum vorentscheidenden Spiel gegen Spanien und am 3.Spieltag (1.Dezember) wird Deutschland dann gegen den Playoff-Kandidaten spielen.

Bei der FIFA Fußball WM 2022 Endrunde in Katar könnte Deutschland dann maximal sieben Spiele spielen bis man erneut Weltmeister ist.