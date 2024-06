Länder-Heimspiel für VfB-Nationalspieler – Abschied aus Stuttgart?

Vier Spieler des VfB Stuttgart wurden für das deutsche EM-Aufgebot nominiert. Für diese Spieler, darunter Deniz Undav und Maximilian Mittelstädt, ist das Spiel gegen Ungarn besonders wichtig. Diese Begegnung könnte jedoch auch ihr letzter Auftritt in Stuttgart sein.

Undav äußert den Wunsch, die erfolgreiche Mannschaft der vorherigen Saison intakt zu halten, doch mit Hiroki Ito, der zum FC Bayern wechselt, steht bereits der erste Abgang fest. Es ist ungewiss, ob auch andere Nationalspieler dem Verein den Rücken kehren werden. Obwohl Undav gern beim VfB bleiben würde, hängt seine Zukunft von einer Kaufoption und Rückkaufklausel ab, die komplizierte Verhandlungen erfordert.

Zerfällt der VfB Stuttgart?

Auch der Verbleib von Waldemar Anton und Chris Führich ist ungewiss. Beide könnten den Verein verlassen, was große Lücken hinterlassen würde. Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen haben Interesse an Innenverteidiger Anton gezeigt. Beim Doublesieger Bayer Leverkusen könnte er Jonathan Tah ersetzen, der mit dem FC Bayern in Verhandlungen steht.

Flügelspieler Führich steht ebenfalls im Fokus von Bayern München und Borussia Dortmund. Führich, der Mitte zwanzig ist, äußerte seine Freude über das Interesse. Er betonte, dass sein Hauptaugenmerk auf der bevorstehenden Europameisterschaft liege. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist beruhigt, dass diese Gerüchte nicht für Unruhe sorgen.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Maximilian Mittelstädt scheint derzeit der einzige Spieler zu sein, dessen Zukunft im Verein sicher ist. Dennoch macht ihm die mögliche Auflösung der erfolgreichen Mannschaft Sorgen. Mit Führich hat er auf der linken Seite eine eingespielte Partnerschaft, die er nicht verlieren möchte.

Die kommende Teilnahme an der Champions League stellt den VfB Stuttgart vor neue Herausforderungen. Mittelstädt warnt vor zu viel Euphorie, da steile Aufstiege auch schnell wieder enden können. Der Druck und die Belastung der Champions League könnten schließlich das Mannschaftsgefüge beeinflussen.

Nach dem Training am Dienstag fuhr die Mannschaft mit dem Bus zurück nach Stuttgart. In der Nationalmannschaft haben sie die Chance, erneut auf dem Stuttgarter Rasen zu spielen. Sollten sie die Gruppenphase erfolgreich bestehen, könnten sie dort auch ein Viertelfinale bestreiten.

Nagelsmann deutete an, dass Erfolge in Reichweite sind, wenn alles gut läuft. Der Bundestrainer wird die Spieler motivieren, ihr Bestes zu geben. Solche Anreize könnten helfen, die Bindung zum Verein trotz möglicher Abgänge zu stärken.