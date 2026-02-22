Happy Birtday Lennart Karl! Endlich volljährig! Geschenk: FC Bayern Profivertrag

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
Heute ist ein ganz besonderer Tag an der Säbener Straße: Lennart Karl, das aktuell wohl spannendste Versprechen des deutschen Fußballs, feiert seinen 18. Geburtstag. Mit dem Erreichen der Volljährigkeit knackt das Offensivjuwel nicht nur eine private Marke, sondern stellt auch die Weichen für eine glanzvolle Zukunft beim FC Bayern München.
Pünktlich zum heutigen Sonntag tritt eine besondere Klausel in Kraft: Wie bereits im Vorfeld durchsickerte, wandelt sich Karls bisheriges Arbeitspapier mit seinem 18. Geburtstag automatisch in einen langfristigen Profivertrag um. Das neue Arbeitspapier soll ihn bis mindestens 2029 an den deutschen Rekordmeister binden. Für den Youngster, der mit seinem starken linken Fuß und seiner enormen Spielintelligenz bereits Vergleiche mit Legenden wie Lionel Messi hervorgerufen hat, ist dies der verdiente Lohn für ein turbulentes und erfolgreiches Jahr.
Aktuelle Statistiken von Lennart Karl in der Saison 2025/2026
Rekordjäger in der Königsklasse
Hinter Lennart Karl liegen zwölf Monate der Superlative. In der laufenden Saison 2025/26 entwickelte er sich unter Trainer Vincent Kompany zum festen Bestandteil des Profikaders. Besonders in der Champions League schrieb er Geschichte: Mit 17 Jahren und 242 Tagen avancierte er zum jüngsten deutschen Torschützen in der Historie des Wettbewerbs. Kurz darauf stellte er einen weiteren Rekord auf, als er als jüngster Spieler der Geschichte in drei aufeinanderfolgenden Partien der Königsklasse traf.
Vom Campus ins Rampenlicht
Der 1,68 Meter große Wirbelwind, der 2022 von Viktoria Aschaffenburg an den FC Bayern Campus wechselte, hat den Sprung zu den Profis mit einer Leichtigkeit gemeistert, die selbst Experten wie Lothar Matthäus ins Schwärmen bringt. Trotz des enormen Hypes um seine Person gilt der gebürtige Unterfranke als bodenständig. Während er auf dem Platz durch seine Abschlusshärte und Dribblings besticht, absolvierte er abseits des Rasens zuletzt noch seinen Realschulabschluss im vereinseigenen Internat.
Blick nach vorn
Mit 18 Jahren stehen Lennart Karl nun alle Türen offen. In München plant man fest mit ihm als Gesicht der „nächsten Generation“. Während heute im Kreise der Mannschaft und Familie gefeiert wird, wartet am nächsten Wochenende bereits die nächste sportliche Herausforderung: das Top-Spiel gegen Borussia Dortmund.
Der FC Bayern und seine Fans dürfen sich freuen – das „Projekt Weltklasse“ Lennart Karl hat heute offiziell das nächste Level erreicht.
Herzlichen Glückwunsch, Lennart!
*** Weitere Details zu seinem Profil und seinem Werdegang findest du auf der offiziellen FC Bayern Website.