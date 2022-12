Fußball WM heute Liveticker * 0:2 Ghana – Uruguay live ** WM-Übertragung * Wer kommt ins WM Achtelfinale?

Ghana und Uruguay können sich heute am Freitag in WM 2022 Gruppe H der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 noch für die K.O.-Runde qualifizieren. Während Uruguay die Schützenhilfe von Portugal benötigt, könnte Ghana mit einem Sieg das Weiterkommen ins Achtelfinale eigenständig sichern. Die Nationalmannschaften von Ghana und Uruguay stehen sich Freitag, den 2. Dezember 2022, im Al-Janoub-Stadion gegenüber. Der Anpfiff ist um 16 Uhr MEZ, geleitet wird die Partie vom deutschen Schiri Daniel Siebert. Das Spiel wird auf ZDF im Free-TV ab 15:05 Uhr und bei Magenta TV ab 15 Uhr übertragen.

3. Spieltag der Gruppe H der WM 2022 Vorrunde

3. Spieltag der Gruppe H der WM 2022 Vorrunde Ghana mit 3 Punkten, Uruguay mit 2 Punkten nach 2 Spieltagen

Ghana mit 3 Punkten, Uruguay mit 2 Punkten nach 2 Spieltagen einziger Bundesliga-Spieler bei Ghana und Uruguay: Daniel-Kofi Kyereh (Freiburg)

einziger Bundesliga-Spieler bei Ghana und Uruguay: Daniel-Kofi Kyereh (Freiburg) Neuauflage des WM 2010 Viertelfinale, 5:3 n.E. für Uruguray

Neuauflage des WM 2010 Viertelfinale, 5:3 n.E. für Uruguray Live-Übertragung des Spiels auf ZDF und Magenta TV um 16 Uhr

Liveticker Ghana gegen Uruguay Liveticker Ghana und Uruguay 0:2 0:1 Giorgian de Arrascaeta (26.), 0:2 Giorgian de Arrascaeta (32.) 16:45 Uhr – Halbzeit! Ein Tor fehlt Südkorea, derzeit wären Portugal und Uruguay im WM-Achtelfinale! 16:35 Uhr – Und schon wieder ist Giorgian de Arrascaeta zur Stelle – Ghana völlig geschockt!

16:25 Uhr – Suarez mit Torschuß und dem Abpraller des Torhüters, doch dann Abstauber von Giorgian DE ARRASCAETA ! 16:25 Uhr – Schock für Ghana, immer noch 0:0 – da haben sie die Führungsmöglichkeit einfach nicht genutzt! Und zack – kommt das Tor von Uruguay! 16:15 Uhr – Schiri Daniel Siebert schaut sich eine Foul-Situation im Sechzehner an – Elfmeter für Ghana. Und: Ayew stellt sich der Verantwortung – verschossen! Rochet geht unten links und fischt den Ball raus! 16:15 Uhr – Ghana mit mehr Ballbesitz und einem Torabschluß. 16:00 Uhr – Die Mannschaften sind draußen – gleich geht es los! MagentaTV und das ZDF zeigen das Spiel im Livestream. Die Aufstellungen sind da von beiden Teams: Ghana: 1 Zigi – 26 A. Seidu, 18 Amartey, 4 M. Salisu, 17 Baba – 5 Partey, 21 Abdul Samed – 20 Kudus, 10 A. Ayew, 9 J. Ayew – 19 Williams. – Trainer: Addo Uruguay: 23 S. Rochet – 13 G. Varela, 2 J.M. Gimenez, 19 S. Coates, 16 M. Olivera – 10 G. da Arrascaeta, 6 R. Bentancur, 15 F. Valverde – 8 F. Pellistri, 9 L. Suarez, 11 D. Nunez. – Trainer: Alonso 14:00 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Daniel SIEBERT, der einzige deutsche Schiri bei der WM. Es ist sein 2.Einsatz bei der WM. 14:00 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen?

WM Gruppe H Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe H # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 2 2 0 0 5:2 +3 6 2 🇬🇭 Ghana 2 1 0 1 5:5 0 3 3 🇺🇾 Uruguay 2 0 1 1 0:2 -2 1 4 🇰🇷 Südkorea 2 0 1 1 2:3 -1 1

Wie gut sind Ghana und Uruguay im Vergleich?

Beim Vergleich mit Ghana kommt Uruguay besser weg. Uruguay liegt auf der FIFA-Weltrangliste vor Ghana, hat den höheren Gesamtmarktwert und ist Favorit bei den Wettquoten. Auf der FIFA-Weltrangliste ist Uruguay 14. und Ghana nur 61. Außerdem ist Uruguay insgesamt 449,7 Millionen Euro wert, Ghana hingegen nur 216,9 Millionen Euro. Bei den Buchmachern ist die uruguayische Nationalmannschaft favorisiert mit einer Wettquote auf Sieg von 1.73. Außerdem hat Ghana eine Sieg-Quote von 4.75. Das einzige Aufeinandertreffen von Ghana und Uruguay im WM 2010 Viertelfinale endete 1:1 nach 120 Minuten und 5:3 nach Elfmeterschießen für Uruguay.

Verteidigt heute Ghana den Platz des Gruppenzweiten?

Die ghanaische Fußball-Nationalmannschaft liegt nach 2. Spieltagen auf dem 2. Platz in WM 2022 Gruppe H. Ghana hat 3 Punkte auf dem Konto und einen 2-Punkte-Vorsprung auf Südkorea und Ghana. Bei einem Remis wären die Black Stars so gut wie sicher im Achtelfinale dabei. Allerdings darf Südkorea im Parallelspiel gegen Portugal nicht höher als mit einem Tor Unterschied gewinnen. Die ghanaische Nationalmannschaft hat in Gruppe H die beste Ausgangslage hinter Portugal, allerdings gilt das Team heute gegen Uruguay nur als Außenseiter. Dennoch könnte Ghana gegen schwächer aufspielende Uruguayer eine gute Leistung zeigen.

Fällt Uruguays erstes Tor der WM 2022?

Die uruguayische Fußball-Nationalmannschaft ist nach den Toren von Mexiko und Tunesien am 3. Spieltag das einzige Team der WM 2022 ohne Torerfolg. Gegen Südkorea und Portugal kam Uruguay zu einigen Chancen, musste aber mit 2 Nullnummern leben. Beim entscheidenden Spiel gegen Ghana soll es heute endlich mit dem ersten WM 2022 Treffer klappen. Die La Celeste ist heute Favorit auf einen Sieg und könnte ins Achtelfinale kommen. Allerdings bräuchte Uruguay einen Sieg mit vielen Toren, falls Südkorea im Parallelspiel gegen Portugal gewinnt. Die La Celeste wäre mit einem Sieg im Achtelfinale dabei, falls Portugal gewinnt oder unentschieden spielt.

Ghana gegen Uruguay – Die möglichen Aufstellungen

Die ghanaische Nationalmannschaft des gebürtigen Hamburger Coachs Otto Addo hat bei der WM bereits mit Dreier- und mit Viererkette gespielt. Mit dem 4-2-3-1 konnte Ghana gegen Südkorea gewinnen.

Ati-Zigi – Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah – Partey, Samed – Kudus, A Ayew, J Ayew – Williams

Die uruguayische Nationalmannschaft von Coach Diego Alonso könnte wie gegen Portugal mit den 3 Innenverteidigern Gimenez, Godin und Coates spielen. Im Sturm ruhen die Hoffnungen auf Nunez und den Routiniers Cavani und Suarez.

Rochet – Gimenez, Godin, Coates – Varela, Valverde, Bentancur, Vecino, Olivera – Nunez, Gomez

Wer überträgt Ghana gegen Uruguay live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Ghana gegen Uruguay wird heute am Freitag, den 2. Dezember 2022, um 16 Uhr live auf ZDF und bei Magenta TV übertragen. Die Vorberichte bei ZDF beginnen um 15:05 Uhr, Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein, Experten sind Christoph Kramer, Per Mertesacker und Hans Sarpei. Außerdem ist Magenta TV ab 15 Uhr mit Sascha Bandermann und Experte Fredi Bobic am Start. Die beiden Kommentatoren sind Oliver Schmidt (ZDF) und Markus Höhner (Magenta TV). Außerdem läuft Ghana gegen Uruguay in Österreich auf ORF eins und in der Schweiz auf SRF zwei.