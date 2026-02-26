Fußball heute: Wann ist die Champions League Auslosung fürs Achtelfinale?

Die Champions League Auslosung fürs Achtelfinale der Saison 2025/26 findet am Freitag um 12 Uhr statt und wird live auf uefa.com übertragen. Bei der Auslosung entscheidet sich, welche Top 8 Mannschaften auf welche Play‑off‑Gewinner treffen können; das Verfahren legt auch fest, welche Duelle grundsätzlich möglich sind. Wir listen die acht Gruppensieger, die potenziellen Gegner aus den Play‑off‑Siegern und die bisherigen Duelle in UEFA‑Wettbewerben. Außerdem stehen die Termine für Hin‑ und Rückspiel bereits fest: 10. und 11. März sowie 17. und 18. März.

Wann ist die Champions League-Auslosung fürs Achtelfinale?

Die Auslosung des Achtelfinals in der UEFA Champions League 2025/26 startet am Freitag um 12:00 Uhr mittags und ist live auf uefa.com zu sehen. Die Lostöpfe bilden die Grundlage für die Begegnungen, wobei die Zuordnung der Gruppensieger und der K.o.-Playoff‑Gewinner das Achtelfinal‑Paarungsfeld bestimmt. Gleichzeitig legt die Auslosung den Spielplan nicht endgültig fest — die Hinspiele sind für den 10. und 11. März terminiert, die Rückspiele folgen am 17. und 18. März.

Wer kann gegen wen gelost werden?

Nach Angaben von UEFA können Clubs bei der Auslosung auf Mannschaften treffen, denen sie bereits in der Gruppenphase begegnet sind, oder auf Gegner aus demselben nationalen Verband. Das heißt: Es gibt keine generelle Einschränkung gegenüber Liga‑Kontrahenten oder früheren Gruppengegnern, sofern die UEFA‑Prozedur dies erlaubt. Diese Konstellation beeinflusst die möglichen Achtelfinal‑Duelle und damit die strategische Planung der Klubs für Hin‑ und Rückspiel.

Top acht aus der Gruppenphase: mögliche Gegner und bisherige Duelle

Arsenal

Arsenal kann im Achtelfinale auf Atalanta oder Bayer Leverkusen treffen. Gegen Atalanta gab es bislang ein Pflichtspiel (P1) mit einem Unentschieden und keiner Niederlage, Torbilanz 0:0. Gegen Leverkusen stehen zwei Begegnungen zu Buche, Arsenal gewann einmal und spielte einmal unentschieden; die Tore laut Statistik 5:2 für Arsenal.

Barcelona

Barcelona kann auf Newcastle oder Paris Saint‑Germain treffen. Gegen Newcastle gab es fünf Duelle, Barcelona gewann vier davon bei einem Sieg für Newcastle, Torbilanz 10:5 zugunsten Barcelona. Gegen PSG bestehen 16 Aufeinandertreffen mit sechs Siegen, vier Remis und sechs Niederlagen, Tore 29:29.

Bayern München

Bayern München kann auf Atalanta oder Bayer Leverkusen gelost werden. Zwischen Bayern und Atalanta liegen keine vorherigen UEFA‑Duelle (N/A). Gegen Leverkusen trafen die Münchner zweimal und gewannen beide Partien mit einer Torbilanz von 5:0 für Bayern.

Chelsea

Chelsea kann im Achtelfinale auf Newcastle oder Paris Saint‑Germain treffen. Zwischen Chelsea und Newcastle bestanden bisher keine UEFA‑Duelle (N/A). Gegen PSG gab es acht Begegnungen, Chelsea gewann zwei, spielte dreimal unentschieden und verlor drei Spiele; die Torbilanz lautet 11:10 zugunsten Chelsea.

Liverpool

Liverpool kann auf Atlético Madrid oder Galatasaray gelost werden. Gegen Atlético gab es neun Duelle mit vier Siegen für Liverpool, zwei Unentschieden und drei Niederlagen, Tore 14:12. Gegen Galatasaray spielten die Teams fünfmal; Liverpool gewann einmal, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal, Torbilanz 6:7.

Manchester City

Manchester City kann auf Bodø/Glimt oder Real Madrid treffen. Gegen Bodø/Glimt gab es ein Duell, das City gewann (P1 W0 D0 L1 F1 A3 — Hinweis: Quelle listet Begegnung und Torzahlen). Gegen Real Madrid fanden 15 Duelle statt, City gewann fünf, spielte fünfmal unentschieden und verlor fünfmal, die Tore stehen 26:25 für City.

Sporting CP

Sporting kann auf Bodø/Glimt oder Real Madrid treffen. Zwischen Sporting und Bodø/Glimt liegen keine vorherigen UEFA‑Duelle (N/A). Gegen Real Madrid gab es sechs Begegnungen, Sporting gewann einmal, spielte einmal unentschieden und verlor viermal; die Torbilanz lautet 6:12.

Tottenham

Tottenham kann im Achtelfinale auf Atlético Madrid oder Galatasaray treffen. Gegen Atlético bestritten die Spurs ein Pflichtspiel, das sie gewannen, mit einer Torbilanz von 5:1. Gegen Galatasaray trafen beide Teams einmal aufeinander; Tottenham verlor dieses Spiel mit 2:3.

K.o.-Playoff‑Gewinner: wer steht als Gegner bereit?

Die acht Gewinner der K.o.-Playoffs, alphabetisch geordnet, lauten: Atalanta, Atlético Madrid, Bodø/Glimt, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Newcastle United, Paris Saint‑Germain und Real Madrid. Diese Teams können jeweils einem der acht Gruppensieger zugelost werden und bilden damit die zweite Gruppe des Achtelfinal‑Feldes. Die genaue Paarung entscheidet die Auslosung am Freitagmittag.