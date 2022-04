Am Dienstagabend geht es in der Allianz Arena von München um „Alles“ – nach der 0:1 Niederlage im Hinspiel des Champions League Viertelfinales letzte Woche empfängt der FC Bayern München den FC Villareal um 21 Uhr in dahoim. Amazon Prime Video zeigt das Spiel ab 20 Uhr mit Vorberichten. Das Wichtigste zum FC Bayernspiel morgen!

Fußball heute im TV: Wer überträgt heute FC Bayern München gegen FC Villareal?

Nach der 0:1 Hinspiel-Niederlage letzten Mittwoch, muss sich das Team von Julian Nagelsmann nun steigern. Er forderte nach der mauen 1:0 Vorstellung in der Bundesliga gegen den FC Augsburg, dass das Team nun „Volle Kanne Druck“ machen müsse. Geschont wurden am Samstag keine Spieler, doch Sané und Gnabry schwächeln beide und könnten durch Jamal Musiala und Kingsley Coman ersetzt werden.

Beim Villareal Trainer Unai Emrery ist Respekt angekommen, es sei eine große Aufgabe gegen die Bayern und die größte Herausforderung seiner Karriere. Und das, obwohl er vier Europaleague Finale gewonnen hat. Die Liga wäre eigentlich der wichtiger Wettbewerb, doch es winkt schließlich das Halbfinale der Champions League.

Bei einem Ausscheiden bliebe den Bayern nur noch der Gewinn der deutschen Meisterschaft. Derzeit führt man neun Punkte vor dem BVB bei verbleibenden fünf Spieltagen.

Amazon Prime Video überträgt die Bayern zu Hause ab 20 Uhr, um 21 Uhr ist Anstoß in München.

DAZN & Amazon heute live: Champions League Spielplan

Am Dienstag und Mittwoch finden jeweils zwei Spiele in der Champions League statt. Anstoßzeit ist jeweils 21 Uhr.

Dienstag, 12. April, 21 Uhr

Real Madrid – FC Chelsea, DAZN, Hinspiel 3:1

Bayern München – FC Villarreal, Amazon Prime Video, Hinspiel 0:1

Mittwoch, 13. April, 21 Uhr

Atletico Madrid – Manchester City, DAZN, Hinspiel 0:1

FC Liverpool – Benfica Lissabon, DAZN, Hinspiel 0:1

Weitere Termine: Halbfinale: 26./27.4. und 3./ 4.5.

Endspiel am 28.5. in Paris

Fußball heute live – wie kann ich Amazon prime video empfangen?

Um das Champions League Viertelfinalspiel heute zwischen dem FC Bayern München und FC Villareal sehen zu können, benötigt man ein aktives Amazon prime video Abo, welches derzeit 69 EUR in Deutschland kostet.