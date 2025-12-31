Fußball heute Afrika-Cup: Algerien mit drittem Streich – Achtelfinale!

Algeriens Fußball-Nationalmannschaft hat beim Afrika-Cup in Marokko mit einem 3:1-Sieg über Äquatorialguinea den dritten Streich im dritten Spiel gefeiert. Trotz einer stark veränderten Aufstellung blieb der Gruppensieger ungeschlagen und zieht ins Achtelfinale ein. Die Algerier zeigen sich in bestechender Form und haben bereits ihren Platz als Titelverteidiger gefestigt.

Algerien dominiert in der Gruppenphase

Im letzten Gruppenspiel setzte sich Algerien souverän gegen das punktlose Äquatorialguinea durch. Zineddine Belaid erzielte in der 19. Minute per Kopf das 1:0 nach einer Ecke. Trotz der Abwesenheit von Schlüsselspielern wie Riyad Mahrez, Ramy Bensebaini und Luca Zidane, die sich auf der Bank ausruhten, zeigten die Algerier eine starke Leistung.

Tabelle der Gruppe E

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Algerien S S S 3 3 0 0 7 1 6 9 2 Burkina Faso S N S 3 2 0 1 4 2 2 6 3 Sudan N S N 3 1 0 2 1 5 -4 3 4 Äquatorial-Guinea N N N 3 0 0 3 2 6 -4 0 Africa Cup of Nations 2025

Bundesliga-Profis stechen hervor

Die Treffer zum 2:0 und 3:0 gingen auf das Konto von Fares Chaibi und Ibrahim Maza, beide Bundesliga-Spieler. Chaibi nutzte eine präzise Flanke von Maza in der 25. Minute, während Maza selbst in der 32. Minute nachlegte. Diese Kombination unterstreicht die Stärke der algerischen Offensive, die auch ohne die prominenten Spieler gefährlich bleibt.

Äquatorialguinea mit erster Niederlage

Äquatorialguinea hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und musste sich schließlich mit dem 1:3 geschlagen geben. Emilio Nsue erzielte den ersten und einzigen Treffer für die Equatoguineer in der 50. Minute mit einem sehenswerten Fernschuss, der die Defensive der Algerier kurzzeitig in Bedrängnis brachte.

Burkina Faso sichert sich Platz zwei

Im Parallelspiel sicherte sich Burkina Faso den zweiten Platz in Gruppe E. Mit einem 2:0-Sieg über den Sudan gelang es den Burkiner, einer direkten Begegnung mit Vorfavorit Senegal aus dem Weg zu gehen. Lassina Traoré brachte Burkina Faso bereits in der 16. Minute in Führung, bevor Arsene Kouassi in der Schlussphase das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Der Sudan, trotz der Niederlage, hat sich als einer der besten Gruppendritten ebenfalls für das Achtelfinale qualifiziert.