FC Bayern News: Spannender Matthäus-Ausblick auf den Real-Kracher

Lothar Matthäus ist überzeugt: Der FC Bayern ist aktuell stark genug, um Real Madrid in der Champions-League-K.o.-Duellen Paroli zu bieten und ins Halbfinale vorzustoßen. In den FC Bayern News betont der Weltmeister-Kapitän von 1990, dass die Münchner in den vergangenen Wochen eine stabile Form gezeigt und sich als Mannschaft weiterentwickelt hätten. Gleichzeitig erkennt er Real als stärkeres Team als noch in der Ligaphase, mit verbesserter Defensivarbeit und größerer Disziplin. Für Matthäus bleibt das Viertelfinale damit ein offener Schlagabtausch – mit leichten Vorteilen für die Bayern.

Champions-League-Viertelfinale: Matthäus sieht Bayern vorn

Matthäus bewertet das bevorstehende Duell gegen die Königlichen klar, nennt die Bayern leicht favorisiert und konkretisiert die Chancen mit einer 60:40-Einschätzung zugunsten der Münchner. Er begründet das mit der jüngsten Form der Mannschaft und der besseren Eingespieltheit, die sich in den Auftritten der vergangenen Wochen gezeigt habe. Die beiden Viertelfinal-Partien sind für den 7. und 15. April angesetzt und gelten für ihn als richtungsweisend im Kampf um den Einzug ins Halbfinale.

Taktische Beobachtungen: Real stärker, diszipliniert und defensiv stabil

Gleichzeitig würdigt Matthäus die Entwicklung von Real Madrid: „Ich habe Real zweimal gegen City gesehen. Sie spielen stärker als noch in der Ligaphase.“ Er hebt vor allem die größere Disziplin, weniger Egoismus im Spiel und eine kompaktere Defensivarbeit hervor. Diese taktischen Anpassungen machen Real für die Bayern zu einem ernsten Prüfstein, der sorgfältige Vorbereitung und taktisches Vertrauen verlangt.

Was das für die Münchner bedeutet

Für Bayern zählt vor allem die Konstanz: Matthäus sieht das Team in einem besseren Rhythmus und als eingespielter als den Gegner. Diese Form, so die Einschätzung, könnte in einem K.o.-Duell den Ausschlag geben, weil koordinierte Abläufe in Ballbesitz und Umschaltmomenten wichtiger sind als Einzelaktionen. An der Säbener Straße dürfte man die Prognose mit Optimismus aufnehmen, bevor es Anfang April zum ersten Duell mit den Königlichen kommt.