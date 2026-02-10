DFB Ticketverkauf für Länderspiel Schweiz gegen Deutschland am 27. März

Die deutsche Nationalmannschaft spielt im 1.Länderspiel 2026 am 27. März um 20.45 Uhr im St. Jakob-Park gegen die Schweiz. Für das Länderspiel startet der Ticketverkauf — Karten können ausschließlich von Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft und von eigenständig organisierten Fanclubs erworben werden. Die Bewerbungsphase für Fan‑Club‑Mitglieder läuft jetzt, die Frist endet am Freitag, 20. Februar 2026, um 12 Uhr. Es stehen knapp 1.500 Tickets zur Verfügung; ein Ticket kostet 56,20 Euro.

Ticketverkauf, Preis und Fristen

Die Tickets für das Auswärtsspiel in Basel werden über das DFB‑Ticketportal vergeben. Jede Karte kostet 56,20 Euro; die Bezahlung erfolgt per SEPA‑Lastschrift und die Belastung erfolgt erst nach erfolgreicher Zuteilung. Die Bewerbungsfrist für Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft endet am Freitag, 20. Februar 2026, um 12 Uhr, die Zuteilung soll voraussichtlich in der KW 9 vorgenommen werden. Den deutschen Fans stehen für das Spiel im St. Jakob‑Park rund 1.500 Eintrittskarten zur Verfügung.

Bewerbung über den Fan Club Nationalmannschaft

Ticketbewerbungen können ausschließlich über das DFB‑Ticketportal platziert werden; der zeitliche Eingang der Bestellung entscheidet nicht über die Zuteilung. Jedes Mitglied kann nur eine Karte erwerben und muss bei der Eingabe der Daten auf deren Richtigkeit achten. Für die Punktegutschrift im Bonussystem müssen die Tickets personalisiert werden, damit besonders treue Fans bei einer Verteilung bevorzugt berücksichtigt werden.

Die Punktevergabe basiert auf dem Bonussystem, das zur Saison 2016/2017 gemeinsam mit Fan‑Vertreter*innen erarbeitet wurde. Sollte das dem Fan Club zur Verfügung stehende Kontingent nicht ausreichen, wird der Punktestatus bei der Verteilung berücksichtigt.

Gruppenbestellungen, Umpersonalisierung und Voucher

Gruppenbestellungen sind möglich: In einem Vorgang lassen sich bis zu vier Fan‑Club‑Mitglieder zusammenfassen, wobei jede Person ihre Fan‑Club‑Mitgliedsnummer angeben muss. Für die Zahlungsabwicklung und die Zusendung der Tickets ist das zuerst eingeloggte Mitglied verantwortlich; bei einer Verlosung nimmt die gesamte Bestellung als Einheit teil — entweder erhalten alle ein Ticket oder niemand.

Umpersonalisierungen auf ein anderes Fan‑Club‑Mitglied sind nur in Ausnahmefällen gestattet und mit einer Bearbeitungsgebühr von 10 Euro verbunden. Für Mitglieder eigenständig organisierter Fanclubs ist generell keine Umschreibung möglich. Informationen zur Übertragung von Vouchern und zu den FAQs finden Interessierte im Ticketportal.

Eigenständig organisierte Fanclubs: Status der Vergabe

Die Datenabfrage für Ticketbestellungen der eigenständig organisierten Fanclubs ist abgeschlossen. Die Rückmeldung über eine mögliche Zuteilung erfolgt in den kommenden Tagen; Nachmeldungen sind nicht mehr möglich. Wie bei Gruppenbestellungen des Fan Club Nationalmannschaft erfolgen Zahlungsabwicklung und Ticketzustellung über die zuvor angegebene Kontaktperson.

Quelle: dfb.de — Ticketinfo fürs Auswärtsspiel in Basel