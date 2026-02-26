DFB Kader 2026: VfB Spieler Maximilian Mittelstädt zur WM?

Der VfB‑Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt hofft trotz Nicht‑Nominierung für die jüngsten Länderspiele weiter auf einen Platz im WM‑Kader für die USA, Mexiko und Kanada. Mittelstädt macht klar: „Klar ist es mein Ziel, mich für die WM zu empfehlen und da nochmal reinzurutschen.“ Unterstützung erhält er von VfB‑Trainer Sebastian Hoeneß, während Bundestrainer Julian Nagelsmann vorerst andere Optionen bevorzugt.

Mittelstädt peilt WM‑Teilnahme 2026 an

Maximilian Mittelstädt betont öffentlich sein Ziel, sich für die WM 2026 zu empfehlen. Er sagt: „Klar ist es mein Ziel, mich für die WM zu empfehlen und da nochmal reinzurutschen“ und unterstreicht damit seinen Anspruch auf einen Kaderplatz für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Gleichzeitig verweist er auf harte Arbeit und konstante Leistungen als Weg, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Aktuelle Statistiken von Mittelstädt in der Saison 2025/2026

Bundesliga 2025/2026 22 17 5 1514′ 3 4 (3) 3 7.1 Europa League 2025/2026 8 8 690′ 2 1 (1) 1 7.1 DFB Pokal 2025/2026 4 4 367′ 1 7.1 Gesamt: 34 29 5 2571′ 5 0 0 5 (4) 5 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 34 - Per Game In Startaufstellung 29 0.9 Per Game Minuten 2571 75.6 Per Game Tore 5 0.1 Per Game Assists 5 0.1 Per Game

Nagelsmanns Entscheidung und die Nicht‑Nominierung

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Mittelstädt zuletzt nicht für die Länderspiele; stattdessen standen David Raum (RB Leipzig) und Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) im DFB‑Kader. Mittelstädt erklärt, Nagelsmann habe ihm „mitgeteilt, was ich zu tun habe und was die Gründe sind“. Diese Rückmeldung habe ihn „nur mehr motiviert, um noch mehr Gas zu geben“, so der 28‑Jährige, der nun mit Leistungen auf Klubebene Druck aufbauen will.

Auf der Linksverteidiger‑Position zeichnet sich für die WM ein enger Wettbewerb ab. Mittelstädt lobt seine Konkurrenten: „Ich glaube, die anderen Jungs machen es auch aktuell sehr gut“ und nennt den Kampf um die Startplätze einen klaren „Dreikampf“: „Es ist ein Dreikampf, am Ende entscheidet der Bundestrainer, welche beiden Spieler er mitnimmt.“ Für Mittelstädt bedeutet das: formstarke Auftritte im VfB‑Trikot liefern und als verlässliche Option für Nagelsmann auftreten.

Unterstützung aus Stuttgart

Im Klub erfährt Mittelstädt Rückhalt. VfB‑Trainer Sebastian Hoeneß spricht sich deutlich für ihn aus: „Ich halte Maxi für einen Spieler, den du sehr gut gebrauchen kannst bei der WM.“ Hoeneß ergänzt, er wünsche es Mittelstädt „sehr, dass er eine WM spielen kann“ und betont, dass das beste Mittel zur Empfehlung „wie immer gute Leistungen“ seien. Abschließend meint Hoeneß: „Aber ich finde, da kann er sich aktuell nichts vorwerfen lassen.“