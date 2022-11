Christiano Ronaldo: So bereitet sich der Portugal-Star auf die Katar-WM vor

Am kommenden Wochenende beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Der portugiesische Fußballstar Christiano Ronaldo bereitet sich bereits seit geraumer Zeit intensiv auf die WM 2022 in Katar vor – samt präzise abgestimmtem Ernährungsplan. Es wird seine letzte Fußballweltmeisterschaft sein.

Der Ernährungsplan des Superstars

Der 37-Jährige ist neben seinem fußballerischen Talent seit Jahren für seine Disziplin bekannt. Dazu gehört auch eine strenge Diät, die er so gut wie nie ausfallen lässt.

Der Manchester-United-Stürmer wählt erneut eine individuelle Vorbereitung auf die WM 2022, die ihm seit Jahren zum Erfolg verhilft. Die Ernährung des Portugiesen besteht primär aus natürlichen Lebensmitteln wie Gemüsesorten, Fisch, Huhn, Meeresfrüchten, Eiern, Pflanzenölen und Samen. Zudem achtet der Stürmer jeden Tag darauf, ausreichend Wasser zu trinken.

Dies stimmt mit der Ernährungsphilosophie vieler Fußballer überein. In einem Interview sagt der italienische Chefkoch Giorgio Barone, der sich auf das Kochen für Profi-Fußballer spezialisiert hat, dass er eigentlich keine teuren Lebensmittel verwendet. Hauptsächlich bestehen die Mahlzeiten aus biologisch und natürlichen Lebensmitteln wie Avocado, Rindfleisch, Eier, Kokosnussöl und schwarzem Reis.

Neben dem Training und der Ernährung wird aber auch der Ruhe eine besondere Bedeutung beigemessen. Christiano Ronaldo ist hier für ein spezielles Schlafverhalten bekannt, sodass er über den Tag hinweg immer wieder kurze Schlafphasen integriert.

Christiano Ronaldo bei der WM 2022 in Katar

Portugal ist erneut einer der Geheimfavoriten bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Auf der aktuellen FIFA-Weltrangliste liegt die portugiesische Nationalmannschaft auf Platz 9 und damit zwei Plätze vor Deutschland. Mittelstürmer Christiano Ronaldo wird zu den wenigen Spieler gehören, die bereits zum fünften Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Der 37-Jährige wurde bereits zweimal zum Weltfußballer des Jahres ernannt. Zudem gewann der portugiesische Superstar zahlreiche Titel im Laufe seiner Karriere – ein WM-Titel würde sich in der Aufzählung gut machen: