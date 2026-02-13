Bundestrainer Nagelsmann hofft auf Havertz-Comeback bei den März Länderspielen

Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich trotz des erneuten Rückschlags bei Kai Havertz zuversichtlich, dass der Offensivspieler rechtzeitig für die WM-Tests im März zurückkehren kann. Havertz musste nach einem gelungenen Comeback beim FC Arsenal wegen einer Muskelverletzung erneut pausieren, befindet sich aber kurz vor einer Nachuntersuchung. Nagelsmann betonte nach der Auslosung zur Nations League in Brüssel, dass die genaue Diagnose noch aussteht, zugleich aber nicht von einer extrem langen Ausfallzeit ausgegangen wird. Wichtig für eine DFB-Nominierung sei vor allem, dass Havertz bis Ende März wieder in einen belastbaren Rhythmus findet.

Nagelsmann bleibt optimistisch nach Nachuntersuchung

Julian Nagelsmann erklärte nach der Auslosung zur Nations League in Brüssel, dass Havertz „jetzt noch mal eine Nachuntersuchung nächste Woche“ habe und man dann mehr im Detail wissen werde. Der Bundestrainer fügte hinzu: „Aber generell glaube ich nicht, dass er so lange ausfällt, dass es für März knapp wird.“ Damit signalisiert der Chefcoach, dass er mit einer überschaubaren Ausfallzeit rechnet, obwohl die genaue Diagnose und das weitere Vorgehen – etwa Reha-Planung und schrittweise Rückkehr ins Mannschaftstraining – noch abzuwarten sind. Nagelsmann hält die Entwicklung aufmerksam im Blick, um die Kaderplanung für die Länderspiele nicht unvorbereitet zu treffen.

Erneute Muskelverletzung zwingt zu Pause

Havertz hatte nach einer längeren Leidensgeschichte erst kürzlich sein Comeback für den FC Arsenal gefeiert, zeigte sich mit Toren und Vorlagen in starker Verfassung und half dem Tabellenführer der Premier League. Anschließend ergab sich jedoch offenbar eine erneute Muskelverletzung, die ihn für einige Wochen außer Gefecht setzt und eine erneute Unterbrechung der Aufbauarbeit bedeutet. Für einen Spieler, der wegen verschiedener Verletzungen und Operationen bereits wiederholt ausgefallen war, sind solche Rückschläge eine realistische Gefahr; Nagelsmann nannte dies „ein Stück weit normal“ nach einer langen Pause. Entscheidend wird sein, wie schnell die Muskulatur stabilisiert und Belastungssteuerung sowie individuelle Reha umgesetzt werden können.

Voraussetzungen für die DFB-Nominierung zu den WM-Tests

Für eine Nominierung zu den WM-Tests am 27. März in der Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana muss Havertz nach Nagelsmanns Worten zuvor wieder in einen gewissen Rhythmus kommen und „einfach auch 100 Prozent fit“ sein. Nagelsmann erinnerte daran, dass die ersten Eindrücke beim Comeback positiv waren: „Die ersten Eindrücke waren gut, als er jetzt wieder gespielt hat. Er hat zwei, finde ich, sehr gute Spiele gemacht.“ Dennoch sei der jüngste Rückschlag ein Faktor, der eine genaue Prüfung der Einsatzfähigkeit verlangsamte; die medizinischen Befunde der Nachuntersuchung werden ausschlaggebend für Trainingsplanung und mögliche Spielminuten sein.