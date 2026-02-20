Aktuelles UEFA-Ranking: Bundesliga überholt Portugal auf Platz 2 – Italien droht Fiasko

Drei deutsche Siege in den Europacup-Play-offs haben die Bundesliga im UEFA-Koeffizienten wieder vor Portugal gebracht und die Chancen auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz 2026/27 deutlich erhöht. Während Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart überzeugten, erlitt Benfica eine knappe Heimniederlage gegen Real Madrid. Gleichzeitig verschärfen Pleiten von Juventus und Inter die Lage der Serie A die nun akut Gefahr läuft, wichtige Punkte zu verlieren.

Bundesliga im UEFA-Ranking vor Portugal

Die Bundesliga kletterte im UEFA-Ranking auf Platz zwei hinter England und liegt nun bei 17,071 Punkten, knapp vor Portugal mit 16,600 Zählern. Entscheidenden Anteil daran hatten die Erfolge von Dortmund (2:0 gegen Atalanta), Bayer Leverkusen (2:0 bei Olympiakos) und dem VfB Stuttgart (4:1 bei Celtic). Benfica verlor dagegen sein Play-off-Hinspiel 0:1 gegen Real Madrid, sodass Portugal wertvolle Punkte aus dem direkten Vergleich verlor. Gleichzeitig bleibt die Premier League mit 21,513 Punkten deutlich vorn.

Das UEFA-Koeffizienten-Ranking 2025/26

Platz Verband Klubs Punkte 1 England 9/9 21,513 2 Deutschland 6/7 17,071 3 Portugal 4/5 16,600 4 Spanien 6/8 16,156 5 Italien 6/7 16,071 6 Polen 3/4 14,125 7 Frankreich 5/7 14,035 8 Griechenland 4/5 12,300 9 Zypern 2/4 11,906 10 Dänemark 1/4 11,750

Wie die Ergebnisse die Chancen auf einen zusätzlichen Champions-League-Platz verändern

Für die Saison 2026/27 erhalten die beiden Verbände mit der besten Europapokal-Bilanz jeweils einen zusätzlichen Champions-League-Startplatz – daraus würde für die Bundesliga auch der Tabellenvierte bzw. -fünfte Relevanz erhalten. Bonuspunkte für Achtel-, Viertel- und Halbfinal-Teilnahmen sowie das Finale werden unterschiedlich gewichtet: 1,5 Punkte pro Runde in der Champions League, jeweils ein Punkt in der Europa League und 0,5 Punkte in der Conference League. Diese Bonuspunkte werden durch die Anzahl der ursprünglich qualifizierten Vereine eines Verbands geteilt, weshalb jeder Sieg und das Vorrücken in die nächste Runde einen spürbaren Effekt auf das Koeffizienten-Ranking haben kann.

Italien droht Fiasko in den Play-offs

Die Serie A erlebte eine schwache Woche: Neben der Niederlage von Atalanta (gegen Dortmund) kassierten Juventus Turin und Inter Mailand Auswärtspleiten (Juventus 2:5 bei Galatasaray, Inter 1:3 bei Bodø/Glimt). Dadurch vergrößerte sich Italiens Rückstand im Ranking auf die Bundesliga und auch auf Portugal und Spanien. Besonders relevant sind die direkten Vergleichsduelle: Atalantas Bilanz gegenüber Dortmund und mögliche Achtelfinal-Begegnungen zwischen Stuttgart und Porto oder Sporting Braga können das Kräfteverhältnis noch verschieben.

Ausgangslage: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Die Bundesliga hat nach den Hinspielen eine gute Chance, sechs Vertreter im Achtelfinale zu stellen: Bayern München, der SC Freiburg und der 1. FSV Mainz 05 sind direkt qualifiziert, hinzu könnten die drei erfolgreichen Play-off-Vertreter kommen. Die Premier League scheint mit Newcastles 6:1-Sieg bei Qarabag Agdam ebenfalls auf dem Weg, sechs Teams ins Champions-League-Achtelfinale zu bringen. Verbände wie Polen, Frankreich und Griechenland haben hinter Italien aktuell nur noch theoretische Chancen auf den zusätzlichen Champions-League-Platz.