Afrika-Cup 2025 – Abstellungen werden problematisch für viele Bundesligisten

Der bevorstehende Afrika-Cup 2025 wirft bereits jetzt seine Schatten auf die Bundesliga und bringt Trainer wie Kasper Hjulmand von Bayer Leverkusen in Schwierigkeiten bei der Personalplanung. Gleich vier Spieler müssen sich auf eine Abstellung zu ihren Nationalteams vorbereiten, wodurch Leverkusen vor Herausforderungen steht. Auch andere Bundesligisten, wie Augsburg und deren Interimstrainer Manuel Baum, müssen sich mit dem bevorstehenden Turnier auseinander setzen und die Lücken in ihren Kadern schließen.

Leverkusen muss auf vier Stars verzichten

Das Turnier in Marokko beginnt am 21. Dezember, und Bayer Leverkusen trifft es besonders hart. Trainer Kasper Hjulmand sieht sich gezwungen, auf die Leistungsträger Ibrahim Maza (Algerien), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Christian Kofane (Kamerun) und Eliesse Ben Seghir (Marokko) zu verzichten. Um auf die wochenlangen Abwesenheiten seiner Schlüsselspieler zu reagieren, könnte Hjulmand inspiriert von seinem Vorgänger Xabi Alonso agieren, der in der vergangenen Saison eine ähnliche Situation meisterte.

Name Bundesligist Land Ibrahim Maza Bayer 04 Leverkusen 🇩🇿 Algerien Edmond Tapsoba Bayer 04 Leverkusen 🇧🇫 Burkina Faso Christian Kofane Bayer 04 Leverkusen 🇨🇲 Kamerun Eliesse Ben Seghir Bayer 04 Leverkusen 🇲🇦 Marokko Samuel Essende FC Augsburg 🇨🇩 DR Kongo Elias Saad FC Augsburg 🇹🇳 Tunesien Ismael Gharbi FC Augsburg 🇹🇳 Tunesien

Augsburgs Interimstrainer kommt nicht zur Ruhe

Auch der FC Augsburg wird durch den Afrika-Cup betroffen sein. Manuel Baum muss bei der Partie gegen Eintracht Frankfurt auf Samuel Essende (DR Kongo) sowie Elias Saad und Ismael Gharbi (beide Tunesien) verzichten. Obwohl diese Abstellungen die Teamplanung erschweren, bleibt Baum fokussiert: “Wir schauen nur auf das Spiel”, äußerte er sich und entzieht sich damit dem Druck der Situation.

Positive Nachrichten für andere Bundesligisten

Während einige Teams mit Abstellungen kämpfen, gibt es auch positive Entwicklungen in der Bundesliga. Der FC St. Pauli kann auf Stürmer Andreas Hountondji zählen, auch wenn er das bevorstehende Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim noch auslassen muss. Trainer Alexander Blessin zeigte sich überrascht von Hountondjis Entscheidung, seine Verletzung schneller zu überwinden als geplant, und hofft auf eine baldige Rückkehr.