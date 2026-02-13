WM 2026 Torwartfrage: Nagelsmann mit 3 Fakten – Entscheidung!

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Torwartfrage für die WM in den USA, Kanada und Mexiko de facto geklärt. Oliver Baumann gilt als wahrscheinlicher Stammkeeper, weil Marc-André ter Stegen nach seinem Wechsel zu Girona erneut verletzt ist und Manuel Neuer seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bestätigt hat. Nagelsmann nannte in Brüssel drei entscheidende Fakten zur Torhüter-Thematik und betonte Baumanns starke Saison und seine stabilen Auftritte in der WM-Qualifikation. Ter Stegens erwartete Ausfallzeit bis nach den letzten Länderspieltests im März macht ein realistisches WM-Comeback unwahrscheinlich.

Nagelsmanns Entscheidung: Warum Baumann vorne liegt

Julian Nagelsmann stellte nach der Auslosung zur Nations League in Brüssel klar, dass sich die Torwartfrage praktisch entschieden habe. Der 35-jährige Oliver Baumann profitiert dabei von zwei Umständen: der erneuten Verletzung und Operation von Marc-André ter Stegen nach dessen Wechsel zum FC Girona sowie dem endgültigen DFB-Rücktritt von Manuel Neuer. Baumann überzeugt Nagelsmann zufolge „herausragend“ in der laufenden Saison und habe bereits in der WM-Qualifikation starke Leistungen gezeigt. Diese Kombination aus Form, Kontinuität und Verfügbarkeit macht ihn zum naheliegenden Kandidaten für die Nummer‑1‑Position im WM-Kader.

Drei Fakten, die den Torwartplan bestimmen

Nagelsmann fasste die Lage mit klaren Kriterien zusammen: „Es gibt im Prinzip, was die Torhüter-Thematik angeht, drei Fakten.“ Fakt eins betrifft ter Stegen: Nach seinem Wechsel zu Girona falle er erneut lange aus. Fakt zwei ist Manuel Neuers Rücktritt aus der Nationalmannschaft, den der frühere Kapitän nach dem Pokalspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig unumstößlich bekräftigt habe. Der dritte Fakt ist Baumanns Form und Konstanz – ein pragmatischer Bewertungsrahmen, der Nagelsmann die Entscheidung erleichtert.

Ter Stegen, Neuer und Baumann: Einsätze, Ausfallzeiten und Vertrauen

Ter Stegen, der nach Neuers Rücktritt zur Nummer eins ernannt worden war, konnte seitdem wegen verschiedener Verletzungen nur vier von 16 möglichen Länderspielen bestreiten. Nagelsmann sagte, ter Stegen sei „ja schon ein Jahr weg und jetzt fällt er wieder aus“ und merkte an, dass die erwartete Ausfallzeit „nicht rosig aussehe“ – insbesondere im Hinblick auf die letzten WM-Testspiele am 27. und 30. März in der Schweiz und gegen Ghana. Baumann dagegen stand in diesem Zeitraum in zehn Partien im DFB-Tor und hinterließ sowohl bei der TSG Hoffenheim als auch im Nationalteam einen stabilen, souveränen Eindruck.

Reaktionen aus dem Team

Nach seiner Rücktrittsbestätigung habe Manuel Neuer dem Hoffenheimer Oliver Baumann bereits viel Glück für die WM gewünscht, heißt es aus dem Umfeld. Nagelsmann wollte ter Stegen „aus Respekt die Tür nicht ganz zumachen“, betonte aber zugleich, dass die Faktenlage die Personalplanung klar beeinflusse. Für die abschließende Kadernominierung bleibt damit Baumanns Verfügbarkeit und Form das zentrale Bewertungskriterium.