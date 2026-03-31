WM 2026 Playoff – Tschechien erstmals seit 2006 für WM qualifiziert

Tschechien hat das WM 2026 Playoff überstanden und sich erstmals seit 2006 wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im hart umkämpften Playoff-Finale setzte sich die Mannschaft von Übungsleiter Miroslav Koubek gegen Dänemark im Elfmeterschießen mit 3:1 durch. Nach 120 Minuten hatte es in Prag 2:2 (1:1, 0:1) gestanden, sodass das Spiel im Strafstoßkrimi entschieden werden musste. Michal Sadilek verwandelte den letzten Elfmeter und sicherte damit das Ticket zur Endrunde.

Spielverlauf und Torschützen Nach 120 Minuten stand es 2:2 (1:1, 0:1) in Prag, ein Ergebnis, das den intensiven Spielverlauf widerspiegelte. Die Gastgeber gingen früh durch Pavel Sulc in Führung (3.), doch Dänemark glich durch Joachim Andersen aus (72.). In der Verlängerung brachte Ladislav Krejci Tschechien erneut in Front (100.), ehe Kasper Högh in der 111. Minute für Dänemark erneut traf und zum 2:2 ausglich. Damit führten die Wechsel zwischen Führung und Ausgleich das Publikum durch einen hochdramatischen Verlauf.

Startelf und Zuschauer Vor 19.000 Zuschauern in Prag standen in der tschechischen Startelf auch drei Bundesliga-Profis. Patrik Schick lief für Bayer Leverkusen auf, während Vladimir Coufal und Robin Hranac beide in Diensten der TSG Hoffenheim standen. Diese Spieler gehörten zur ersten Formation und prägten gemeinsam mit ihren Teamkollegen den offensiven und defensiven Ablauf des Spiels. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Vorgeschichte: Halbfinale gegen Irland Fünf Tage zuvor hatten sich die Tschechen bereits im Halbfinale gegen Irland auf ähnliche Weise durchgesetzt. Nach einem 0:2-Rückstand drehten sie das Spiel und gewannen ebenfalls erst im Elfmeterschießen. Dieser zweite Krimi binnen weniger Tage unterstrich die Nervenstärke der Mannschaft in den Playoffs.