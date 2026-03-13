WM 2026 als Spielball der Kriegsmächte – FIFA ohne Plan B

Der Streit um Irans WM-Teilnahme dominiert die Debatte rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. US-Präsident Donald Trump sendet widersprüchliche Signale zur Sicherheit iranischer Spieler, während Teheran mit Boykottandrohungen reagiert. Die FIFA um Gianni Infantino bleibt sichtbar unter Druck und hat bislang keinen öffentlich bekannten Plan B präsentiert. Weniger als 100 Tage vor dem Anpfiff droht die Ungewissheit die WM-Planung und die Playoff-Ausrichtung zu belasten.

Trump und Infantino: widersprüchliche Signale zur WM-Teilnahme

Donald Trump wechselte innerhalb weniger Stunden zwischen Aussagen, dass Irans Team „willkommen“ sei, und Warnungen, ein Start Irans sei „wegen ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit“ problematisch. Damit steht der US-Präsident im Mittelpunkt der Debatte um die Sicherheit der teilnehmenden Mannschaften. Gianni Infantino versucht zugleich, die WM als „Symbol der Einheit und des Friedens“ darzustellen, wirkt dabei aber zunehmend machtlos gegen die politisierte Öffentlichkeit. Zeitungen wie der Independent sehen in der Affäre eine der gravierendsten Krisen der WM-Geschichte; der Guardian wirft der FIFA eine zu enge Nähe zu US-Interessen vor.

Iranische Reaktion und innenpolitische Dimensionen

Der iranische Verband konterte prompt und stellte die Frage, ob ein Gastgeber, der die Sicherheit aller Teams nicht garantieren könne, überhaupt zulässig sei. Gleichzeitig bleibt offen, ob die Boykottandrohung des iranischen Sportministers primär Propaganda ist oder tatsächliche Konsequenzen haben wird. Bei einer Teilnahme würde die große iranische Diaspora in den USA die WM möglicherweise als Bühne für Proteste gegen die Machthaber nutzen. Menschenrechtsorganisationen hatten dem Regime zudem jüngst schwere Repressionen gegen Demonstranten vorgeworfen; die internationale Debatte um das Schicksal iranischer Fußballerinnen hatte bereits globale Aufmerksamkeit erzeugt.

FIFA ohne Plan B: Nachrücker, Playoffs und logistische Risiken

Offizielle Alternativszenarien machte die FIFA bisher nicht publik. Laut den Regularien hätte der Weltverband jedoch weitreichende Handlungsoptionen, sollte Iran nicht antreten: Der Irak gilt als wahrscheinlichster Nachrücker, die Vereinigten Arabischen Emirate könnten dessen Platz in den Playoffs übernehmen. Doch der Krieg in der Region beeinflusst auch Flugrouten und stellt die Austragung des Playoff-Turniers Ende März in Mexiko infrage. Gleichzeitig spielen wirtschaftliche Interessen eine Rolle: Die FIFA rechnet mit Rekordeinnahmen in der Höhe von fast zehn Milliarden US-Dollar, was den Druck auf eine spielerische Lösung erhöht.

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Sicherheitsdiskussion und der Status der WM-Planung

Weniger als 100 Tage vor dem Turnier bleibt die Sicherheitsfrage zentral für Mannschaften, Verbände und Fans. Die laufende Debatte zeigt, wie stark geopolitische Konflikte die Organisation, Qualifikation und Austragung eines globalen Sportereignisses beeinflussen können. Infantino betonte wiederholt, die Weltmeisterschaft solle Menschen zusammenbringen: „Wir alle brauchen eine Veranstaltung wie die Weltmeisterschaft, um die Menschen jetzt mehr denn je zusammenzubringen“, sagte der FIFA-Chef und hält damit weiterhin an der propagierten Funktion der WM fest.