Nationalspieler Pavlovic verletzt: Reise zur Nationalmannschaft fraglich – Länderspiele in Gefahr

Pavlovic verletzt: Reise zum DFB-Team fraglich. Der 22-jährige Bayern‑Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic verpasste das Bundesliga‑Heimspiel gegen Union Berlin (4:0) wegen Hüftbeschwerden, weshalb seine Abreise zur deutschen Nationalmannschaft offen ist. Sportdirektor Christoph Freund erklärte nach dem Spiel: „Wir werden das besprechen.“ Freund betonte, Pavlovic habe zuletzt viel gespielt und heute über Beschwerden geklagt; man müsse vorsichtig sein, um Schlimmeres zu verhindern.

Hüftbeschwerden bei Pavlovic

Pavlovic fehlte am Samstag in der Startelf von Bayern München wegen sogenannter Hüftbeschwerden. Christoph Freund machte deutlich, dass der Klub die Belastungssituation des jungen Mittelfeldspielers genau prüfen will: „Es wäre für alle Beteiligten schlecht, wenn er etwas Schlimmeres davonträgt. Wir müssen vorsichtig sein.“ Gleichzeitig verwies Freund auf die intensive Belastung des 22‑Jährigen in den vergangenen Wochen.

Nominierung für das DFB‑Team und Länderspielplan

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Pavlovic für die anstehende Länderspielpause nominiert. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet im WM‑Jahr zwei Tests: am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana. Sollte Pavlovic nicht reisen, würde die DFB‑Staffel kurzfristig auf die Ausfallmeldung reagieren müssen.

Vorherige Auswechslung in der Champions League

Bereits unter der Woche war Pavlovic in der Champions League beim 4:1 gegen Atalanta Bergamo angeschlagen ausgewechselt worden. Die Auswechslung gegen Atalanta und die darauffolgenden Hüftbeschwerden gegen Union bilden die Grundlage für die aktuelle Abwägung von Verein und Nationalmannschaft.