Mbappé sieht Marokko als Afrika-Cup-Favoriten!

Kylian Mbappé, der französische Superstar von Real Madrid, hat kürzlich im Rahmen des Afrika-Cups in Marokko seine Favoriten für den Titel verkündet. Der Weltmeister zeigte sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Unterstützer seines Freundes Achraf Hakimi. Bei einem Aufeinandertreffen mit Kamerun äußerte Mbappé, dass die marokkanische Nationalmannschaft zu den Mitfavoriten zählt.

Mbappé unterstützt Hakimi im Afrika-Cup

Kylian Mbappé (27) hat sich während seiner freien Zeit bei Real Madrid entschieden, nicht am Strand zu entspannen, sondern die Spiele des Afrika-Cups live zu verfolgen. Am Freitagabend wurde er im Stadion von Rabat gesichtet, wo er im marokkanischen Trikot mit dem Namen und der Nummer seines Freundes Achraf Hakimi auf dem Rücken erschien. Obwohl Hakimi nur auf der Bank saß, wollte Mbappé seinem ehemaligen PSG-Kollegen beim 1:1 gegen Mali die Treue halten.

Meinung zum Turnier: Favoriten genannt

Nur zwei Tage später reiste Mbappé nach Marrakesch, um das Spiel zwischen Kamerun und der Elfenbeinküste zu verfolgen. Hier zeigte er seine Verbundenheit zu Kamerun, dem Heimatland seines Vaters. Hinter den Kulissen verriet der Weltmeister Hakimi, wer für ihn die besten Chancen auf den Titel hat. Hakimi gab in einer Pressekonferenz bekannt: „Er meinte, wir seien Mitfavoriten auf den Gewinn des Afrika-Cups.“

Marokko unter Druck: Leistungen hinterfragen

Trotz der positiven Einschätzung von Mbappé gibt es bereits erste Zweifel an den Leistungen der marokkanischen Nationalmannschaft. Das Remis gegen Mali hat Fragen aufgeworfen und Trainer Walid Regragui unter Druck gesetzt. Dennoch gelten Marokko und Senegal weiterhin als die Top-Favoriten auf den Titel. Am Montagabend (20 Uhr) steht ein wichtiges Spiel gegen Sambia an, in dem Marokko den Gruppensieg perfekt machen könnte.

Mbappé bleibt am Puls des Geschehens

Nach dem Afrika-Cup wird Mbappé wieder im Training bei Real Madrid stehen. Dennoch wird er die Spiele weiterhin verfolgen, da er seinen Favoriten bereits gewählt hat. Die Unterstützung für seine Freunde und die Einschätzung der Turnierfavoriten zeigen, dass Mbappé nicht nur ein herausragender Spieler ist, sondern auch ein engagierter Fußballfreund.

Quelle: Sportbild.de