ARD Länderspiel Einschaltquoten gestern: ÜberraschendesrZuschauerrekord

Die Begeisterung für die Europameisterschaft steigt weiterhin enorm an. Beim zweiten Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ungarn schalteten am frühen Mittwochabend 23,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in der ARD ein. Diese Partie erreichte einen beeindruckenden Marktanteil von 76,7 Prozent.

Diese außergewöhnliche Resonanz überraschte, obwohl das Spiel zu einer früheren Zeit stattfand. Besonders bemerkenswert ist, dass die Zahlen sogar die des Eröffnungsspiels am vergangenen Freitag gegen Schottland übertrafen, welches im ZDF von 22,49 Millionen Menschen mit einem Marktanteil von 69,0 Prozent verfolgt wurde.

Bereits bei der EM 2021 erzielten die deutschen Spiele hohe Quoten, jedes der vier Spiele erreichte damals mehr als 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Achtelfinal-Spiel gegen England sahen beeindruckende 27,36 Millionen Menschen.

Obwohl diese Zahlen bereits hoch sind, bleibt der Rekord der WM 2014 unerreicht. Den Finalsieg über Argentinien verfolgten damals unglaubliche 34,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Der Privatsender RTL, der ebenfalls Spiele der EM überträgt, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den Einschaltquoten. Das Spiel zwischen Kroatien und Albanien erzielte am Mittwochnachmittag vor dem deutschen Spiel einen starken Marktanteil von 33 Prozent. In der Spitze sahen 4,82 Millionen Menschen zu, im Durchschnitt waren es 3,42 Millionen.

Den bisherigen Höhepunkt erzielte RTL beim Spiel der Türkei gegen Georgien am Dienstagabend. Diese Partie verfolgten bis zu 9,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, im Durchschnitt waren es 6,87 Millionen, mit einem Marktanteil von 35,1 Prozent.