Champions League Ergebnis: Havertz schießt Arsenal zum Sieg in Lissabon

Kai Havertz hat den FC Arsenal mit einem späten Treffer in Richtung Halbfinale der Champions League geführt. Beim 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel bei Sporting Lissabon erzielte der Nationalstürmer in der ersten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor und bringt sich damit sogar für den zweiten Königsklassen-Titel in Stellung. Bereits 2021 hatte er im Finale mit dem 1:0 für den FC Chelsea gegen Manchester City den Unterschied gemacht.

Später Stich in Lissabon

Für Arsenal, das am Mittwoch kommender Woche im Rückspiel in London gute Karten besitzt, war Havertz’ Tor gleichbedeutend mit einem wichtigen Schritt in Richtung Runde der letzten vier. Die Gunners wollen ihren ersten Titel in der Champions League und hatten im Vorjahr im Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain das Nachsehen. In Lissabon wurde Havertz in der 70. Minute eingewechselt und traf wenig später mitten ins Herz der Gastgeber.

Vor dem Auftritt in Portugal hatte Arsenal am Samstag im FA Cup eine Blamage erlebt und war am Zweitligisten FC Southampton gescheitert. Im Achtelfinale der Königsklasse hatten die Londoner zuvor den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen ausgeschaltet.

Champions League Sporting CP Lissabon 0.77 xG 0.78 0 1 FC Arsenal

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Sporting CP Lissabon U N S S S 0 : 1 0.77 xG 0.78 Endergebnis FC Arsenal S S U S S Kai Havertz 90'+1' Tore 90' +1 Tor Kai Havertz Assist: Gabriel Martinelli) 1 Rui Silva 20 M. Araujo 25 Gonçalo Inácio 26 O. Diomande 22 Iván Fresneda 52 João Simões 5 Hidemasa Morita 8 Pote 17 Trincão 10 Geny Catamo 97 L. Suárez 1 David Raya 33 R. Calafiori 6 Gabriel Magalhães 2 William Saliba 4 B. White 41 Declan Rice 36 Martín Zubimendi 8 Martin Ødegaard 19 Leandro Trossard 14 Viktor Gyökeres 20 N. Madueke

Arsenal wächst nach mäßigem Start hinein

Die Partie begann für den Favoriten allerdings holprig. Drei Tage nach dem Aus im FA Cup fanden die Gunners zunächst nur schwer in ihren Rhythmus. Sporting setzte früh ein Ausrufezeichen: Maxi Araujo traf nach einem starken Zuspiel von Ousmane Diomande nur die Latte (6.). Arsenal wurde anschließend gefährlicher, vor allem nach Standards. Eine Ecke von Noni Madueke segelte direkt an die Latte (15.).

Danach verflachte das Spiel zunehmend. Nach dem Seitenwechsel gingen beide Teams kein großes Risiko ein. Ein Treffer von Martin Zubimendi wurde in der 63. Minute wegen einer klaren Abseitsposition im Vorfeld zurückgenommen. Der späte Schlag von Havertz entschied schließlich das enge Duell zugunsten der Londoner.