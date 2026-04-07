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Champions League Ergebnis: Havertz schießt Arsenal zum Sieg in Lissabon

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Kai Havertz hat den FC Arsenal mit einem späten Treffer in Richtung Halbfinale der Champions League geführt. Beim 1:0 im Viertelfinal-Hinspiel bei Sporting Lissabon erzielte der Nationalstürmer in der ersten Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor und bringt sich damit sogar für den zweiten Königsklassen-Titel in Stellung. Bereits 2021 hatte er im Finale mit dem 1:0 für den FC Chelsea gegen Manchester City den Unterschied gemacht.

Die Spieler des FC Arsenal posieren vor dem Hinspiel des UEFA Champions League Viertelfinals 2025/26 zwischen Sporting Clube de Portugal und dem FC Arsenal am 7. April 2026 im Estádio José Alvalade in Lissabon für ein Mannschaftsfoto. Clive Brunskill / Getty Images Europe via Getty Images
Die Spieler des FC Arsenal posieren vor dem Hinspiel des UEFA Champions League Viertelfinals 2025/26 zwischen Sporting Clube de Portugal und dem FC Arsenal am 7. April 2026 im Estádio José Alvalade in Lissabon für ein Mannschaftsfoto. Clive Brunskill / Getty Images Europe via Getty Images

Später Stich in Lissabon

Für Arsenal, das am Mittwoch kommender Woche im Rückspiel in London gute Karten besitzt, war Havertz’ Tor gleichbedeutend mit einem wichtigen Schritt in Richtung Runde der letzten vier. Die Gunners wollen ihren ersten Titel in der Champions League und hatten im Vorjahr im Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain das Nachsehen. In Lissabon wurde Havertz in der 70. Minute eingewechselt und traf wenig später mitten ins Herz der Gastgeber.

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Vor dem Auftritt in Portugal hatte Arsenal am Samstag im FA Cup eine Blamage erlebt und war am Zweitligisten FC Southampton gescheitert. Im Achtelfinale der Königsklasse hatten die Londoner zuvor den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen ausgeschaltet.

Champions League
7.4.2026
- 21:00
Sporting CP Lissabon
0.77
xG
0.78
0 1
FC Arsenal
Champions League 2025-2026 - Viertelfinale |
| 7.4.2026-21:00
Sporting CP Lissabon
U N S S S
0 : 1
0.77
xG
0.78
Endergebnis
FC Arsenal
S S U S S
Kai Havertz
90'+1'
| Schiedsrichter: D. Siebert | Halbzeit: 0-0
Tore
90'
+1
Tor
Kai Havertz (Assist: Gabriel Martinelli)
1
Rui Silva
20
M. Araujo
25
Gonçalo Inácio
26
O. Diomande
22
Iván Fresneda
52
João Simões
5
Hidemasa Morita
8
Pote
17
Trincão
10
Geny Catamo
97
L. Suárez
1
David Raya
33
R. Calafiori
6
Gabriel Magalhães
2
William Saliba
4
B. White
41
Declan Rice
36
Martín Zubimendi
8
Martin Ødegaard
19
Leandro Trossard
14
Viktor Gyökeres
20
N. Madueke
field field

Arsenal wächst nach mäßigem Start hinein

Die Partie begann für den Favoriten allerdings holprig. Drei Tage nach dem Aus im FA Cup fanden die Gunners zunächst nur schwer in ihren Rhythmus. Sporting setzte früh ein Ausrufezeichen: Maxi Araujo traf nach einem starken Zuspiel von Ousmane Diomande nur die Latte (6.). Arsenal wurde anschließend gefährlicher, vor allem nach Standards. Eine Ecke von Noni Madueke segelte direkt an die Latte (15.).

Danach verflachte das Spiel zunehmend. Nach dem Seitenwechsel gingen beide Teams kein großes Risiko ein. Ein Treffer von Martin Zubimendi wurde in der 63. Minute wegen einer klaren Abseitsposition im Vorfeld zurückgenommen. Der späte Schlag von Havertz entschied schließlich das enge Duell zugunsten der Londoner.

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