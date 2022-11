Fußball WM 2022 TV Übertragung heute ** Welche Parallelspiele zeigt ARD & MagentaTV heute?

Bei der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar ist einiges anderes als bisher, nicht nur die Jahreszeit. Denn mit MagentaTV der Telekom ist ein weiterer Fernsehsender präsent, der die Fußball-WM sendet. Heute geht es am Dienstag in den dritten Spieltag der Vorrunde mit den WM Gruppen A und B. Am Ende des Fußballabends kennen wir also die ersten vier Mannschaften, die ins WM Achtelfinale kommen. Der Fußballfan in Deutschland hat die Wahl zwischen zwei Spielen, die gleichzeitig gespielt werden um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden. Dabei überträgt heute die ARD zwei Spiele und die zwei anderen laufen exklusiv auf MagentaTV, dem PayTV Sender der Telekom. Für 10 EUR kann man dort einen Monat lang Filme, Serien und eben die Fußball WM 2022 in Katar streamen. Übrigens auch die Fußball EM 2024 in Deutschland! Um 16 Uhr und um 20 Uhr ist jeweils Anstoß bei den vier WM-Spielen. Wir sagen dir wo welche WM Spiele gezeigt werden.

Heute um 14 Uhr geht das Warmup auf MagentaTV los! Um 16 Uhr und 20 Uhr ist Anpfiff bei den Spielen, bei MagentaTV gibt es auch eine Konferenz der Spiele parallel zum Anschauen.

Update 18 Uhr – Die Niederlande gewinnt gegen Katar mit 2:0 sowie der Senegal gewinnt 2:1 gegen Ecuador. Niederlande Gruppensieger, Senegal Gruppenzweiter – WM Achtelfinale!

Update 22 Uhr – In der Gruppe B wurden die Gegner von der Niederlande und von dem Senegal gesucht. Iran gegen die USA und England gegen Wales hiessen die Partien ab 20 Uhr – England 1., USA 2.

Warum die WM-Spieltage nun noch spannender werden? WEil es sich nun am 3.Spieltag ergibt, wer weiterkommt und wer nicht.

Welche Parallelspiele zeigt ARD & MagentaTV heute?

MagentaTV zeigt 16 der 64 WM Spiele exklusiv, d.h. diese sind nicht in den öffentlich-rechtlichen zu sehen. Acht Spiele davon sind WM-Spiele am letzten Gruppenspieltag, da dann nur eins bei ARD oder ZDF gezeigt wird. Vier WM-Spiele wurden am 1. oder 2.Spieltag gezeigt und vier Spiele laufen in der K.o.Phase nicht in ARD oder ZDF.

Heute geht es los um 16 Uhr mit zwei Begegnungen in der Gruppe A: Ecuador gegen Senegal wird bei MagentaTV gezeigt. Eine der beiden Mannschaften zieht ins WM-Achtelfinale ein, da die Niederlande im Parallelspiel mit einem Sieg oder Unentschieden gegen den Gastgeber Katar (in der ARD zu sehen) schon weiter ist. Senegal kommt weiter, wenn man gegen Ecuador siegt, Ecuador dagegen reicht ein Unentschieden.

Um 20 Uhr wird es spannend in der WM Gruppe B, vor allem das Bruderduell zwischen England und Wales, welches bei MagentaTV gezeigt wird. D.h. Iran gegen die USA wird bei der ARD gezeigt. England ist so gut wie qualifiziert, man kann sich sogar eine Niederlage erlauben. Iran muss gewinnen gegen die USA, dasselbe gilt auch für die USA. Sportlich als auch politisch wird dieses Fußballspiel spannend sein.

Das waren die MagentaTV Spiele am 1. und 2.Spieltag der Gruppenphase:

22.11.: Argentinien – Saudi-Arabien 1:2





24.11.: Schweiz – Kamerun 1:0



26.11.: Tunesien Australien 0:1

28.11.: Kamerun – Serbien 3:3



Nur bei MagentaTV werden außerdem folgende WM-Spiele übertragen:

die acht parallelen Spiele am letzten Gruppenspieltag

zwei Achtelfinale

ein Viertelfinale sowie

das Spiel um Platz drei, sofern die deutsche N ationalmannschaft nicht dabei ist

MagentaTV – ist es eine Alternative zur ARD und dem ZDF?

Auf jeden Fall ist MagentaTV eine Alternative zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Alle 64 WM Spiele werden gezeigt und mit Johannes B.Kerner zusammen mit Michael Ballack hat man ein Dreamteam am Moderatoren-Stehpult gefunden. Auch die Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme macht ihren Job mit prägnanten Analyse sehr gut.

Fußball-Kommentator Wolff Fuss moderiert mit seinen Kollegen die Spiele zumindest nicht schlechter als die Kollegen in der ARD oder dem ZDF.

MagentaTV Tarife & Preise zur FIFA WM 2022 Alle 64 WM-Spiele, davon 16 WM-Spiele exklusiv, Mit allen P arallelspielen am 3.Spieltag

Drei Kanäle FUSSBALL.TV 1-3 mit klassischem Kommentar, Taktik-Feed und Social Media Aktion WM 2022 TV Spielplan

Wer zeigt die WM Spiele heute um 16 Uhr?

MagentaTV: Ecuador gegen Senegal (Moderator Christian Strassberger)

ARD + MagentaTV: Niederlande gegen Katar

(Moderator MagentaTV Christina Rann)

(Moderator ARD Gerd Gottlob)

Wer spielt heute um 20 Uhr bei der WM 2022?

MagentaTV + ARD: Iran gegen USA

MagentaTV: England gegen Wales

(Moderator MagentaTV Markus Höhner)

(Moderator ARD Tom Bartels)