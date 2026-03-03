Fußball heute live im TV * 2:0 * Wo kommt heute Fußball Deutschland gegen Slowenien?

Fußball heute: Wo kommt heute Fußball Deutschland gegen Slowenien? Die ARD zeigt das WM‑2027‑Qualifikationsspiel Deutschland gegen Slowenien am Dienstag live im Free‑TV und parallel im Livestream auf sportschau.de. Die Übertragung beginnt um 17.15 Uhr, Anpfiff im Rudolf‑Harbig‑Stadion in Dresden ist um 17.45 Uhr. Vor Ort berichtet Moderatorin Stephanie Baczyk, als Expertin ist die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult dabei.

Zum Liveticker Deutschland gegen Slowenien

ARD überträgt Deutschland – Slowenien live im Free‑TV und Stream

Die ARD überträgt das Auftaktspiel der deutschen Frauen‑Nationalmannschaft in die Qualifikation zur FIFA Frauen‑WM 2027 vollständig: Vorberichte, Live‑Analyse und Expertenkommentare laufen ab 17.15 Uhr im Free‑TV und zeitgleich im Stream auf sportschau.de. Zuschauer haben damit die Wahl zwischen klassischem Fernsehen und mobilen Endgeräten; die Live‑Produktion schaltet pünktlich zum Anstoß im Rudolf‑Harbig‑Stadion zu, der um 17.45 Uhr erfolgt.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 1 | - 17:45 Deutschland Frauen N S U U N - : - Slowenien Frauen S S S S N

2:0 Liveticker vor dem Frauen Länderspiel Deutschland gegen Slowenien

18:10 Uhr 2:0 durch Elisa Senß Elisa Senß mit dem 2:0 in der 12.Spielminute

17:50 Uhr 1:0 durch Konter und Vivien Endemann mit dem 1:0 Führungstor in der 5.Spielminute

17:40 Uhr Anstoß! Es geht los! Die deutsche Nationalhymne läuft, gleich geht es los nach einer Trauerminute zu Ehren von Anouschka Bernhard

17:15 Uhr Die ARD TV-Übertragung geht los Die ARD TV-Übertragung geht los : Claus Lufen begrüßt mit Ex-Torhüterin Almuth Schult

16:00 Uhr Gedenkminute für Anouschka Bernhard Vor Anpfiff des heutigen WM-Qualifikationsspiel in Dresden wird es eine Gedenkminute für Anouschka Bernhard geben. Die ehemalige Nationalspielerin und langjährige DFB-Trainerin war im Januar im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

13:50 Uhr Aktivierung, Essen, Busfahrt, Spiel Heute stand für das DFB-Team zunächst das Frühstück auf dem Programm. Um 10.30 Uhr folgt eine Aktivierungseinheit, direkt im Anschluss die Spielbesprechung. Ab 12 Uhr gibt es einen optionalen Snack, bevor um 14.15 Uhr das Match Meal bereitsteht. Um 15.50 Uhr macht sich die deutsche Mannschaft im Bus auf den Weg zum Stadion. Der Anpfiff erfolgt um 17.45 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion.

10:15 Uhr Es geht los! Ab 10:15 Uhr am Dienstag starten wir hier unseren Liveticker zum Spiel

16:50 Uhr Die deutsche Aufstellung Für die DFB-Frauen beginnt am heutigen Nachmittag die Mission WM 2027. In Dresden fällt ab 17.45 Uhr (live in der ARD) der Startschuss in die Qualifikation für das Turnier in Brasilien. Zum Auftakt bekommt es die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück mit Slowenien zu tun. Hier die deutsche Aufstellung: Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: 1 Berger – 3 Küver, 4 Knaak, 7 Gwinn (C), 8 Endemann, 9 Nüsken, 14 Martinez, 16 Dallmann, 17 Kett, 20 Senß, 22 Brand. Im Vergleich zum Nations-League-Finale im Dezember verändert Wück seine Anfangsformation auf vier Positionen. Sophia Küver, Vivien Endemann, Shekiera Martinez und Linda Dallmann rücken neu in die Startelf. Dafür nehmen Janina Minge, Selina Cerci, Klara Bühl und Nicole Anyomi zunächst auf der Bank Platz.

18:00 Uhr Die deutschen Frauen Nationalmannschaft vor der WM 2027 Qualifikation Es ist das 1. von zwei Länderspielen diese Woche in der WM 2027 Qualifikation – Wir legen mit dem Liveticker am Dienstag früh um 10 Uhr los!

Kommentatorin, Expertin und Übertragungsdetails

Stephanie Baczyk berichtet als ARD‑Reporterin direkt aus Dresden, Almuth Schult ergänzt die Sendung mit ihrer Erfahrung aus 66 Länderspielen. Die Übertragung deckt Spielverlauf, Taktikanalysen und Einschätzungen zur Mannschaftsaufstellung ab. Gleichzeitig bietet der Stream auf sportschau.de eine Alternative für Zuschauer ohne TV‑Gerät oder unterwegs.

Weitere TV‑Termine in der WM‑Qualifikation

Das Duell gegen Slowenien eröffnet Gruppe A, zu der auch Norwegen und Österreich gehören. Das zweite Gruppenspiel bestreitet Deutschland am 7. März in der Lyse Arena in Stavanger gegen Norwegen (Anstoß 18.00 Uhr) — dieses Spiel zeigt das ZDF live. Die Partie gegen Österreich in Nürnberg (Max‑Morlock‑Stadion) ist für den 14. April angesetzt (Anstoß 18.15 Uhr, live im ZDF); das Rückspiel gegen Österreich folgt am 18. April in Ried (Anstoß 18.00 Uhr). Damit stehen für Fans mehrere Live‑TV‑Termine in den kommenden Wochen fest.

Spielort, Kaderhinweise und Informationen für Stadionbesucher

Das Spiel findet im Rudolf‑Harbig‑Stadion in Dresden statt. Bundestrainer Christian Wück will nach dem Nations‑League‑Finale Schwung in die Qualifikation mitnehmen und nominierte ein Aufgebot mit Rückkehrern wie Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) und Vivien Endemann (VfL Wolfsburg) sowie der erstmaligen Nominierung von Jella Veit. Muskuläre Probleme betreffen unter anderem Sophia Kleinherne; für verletzte Spielerinnen wie Selina Cerci rückten Ersatzspielerinnen nach.

Für Besucher vor Ort liefert der DFB auf seiner Website Hinweise zu Einlass und Stadionregeln; zusätzlich bietet der DFB ein Mitfahrportal unter fanfahrt.dfb.de an. Fans sollten rechtzeitig anreisen, da die Übertragung bereits vor Anpfiff beginnt und Einlasskontrollen Zeit in Anspruch nehmen können.