Fußball heute im TV: Wann spielt die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft wieder?

Am Samstag steht das nächste Länderspiel in der WM-Qualifikation an — Anpfiff ist ab 18 Uhr, zu sehen im ZDF‑Livestream. Gegner ist die Frauen Fußballnationalmannschaft von Norwegen. Das Team von Bundestrainer Christian Wück reist zum Auswärtsspiel nach Stavanger und will nach dem Auftaktsieg gegen Slowenien nachlegen. In diesem FAQ-Artikel bündeln wir die wichtigsten Infos zu Übertragung, Spielort, Kader und der sportlichen Bedeutung der Partie.

Wann und wo findet das nächste Länderspiel Deutschland gegen Norwegen statt?

Das Auswärtsspiel der deutschen Frauen findet am Samstag in Stavanger statt; der offizielle Anpfiff ist ab 18 Uhr geplant. Gespielt wird in der Lyse Arena, dem Stadion von Viking Stavanger, das rund 15.900 Zuschauer fasst. Für das DFB-Team ist es das erste Auswärtsspiel im Länderspieljahr 2026 und ein wichtiger Schritt in der WM‑Qualifikation 2027 in Brasilien.

WM 2027 Qualifikation Frauen UEFA | Spieltag 2 | - 18:00 Norwegen Frauen S S S N S - : - Deutschland Frauen S U U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Übertragung: ZDF‑Livestream und Moderation

Die Partie wird im Livestream in der ZDF‑Mediathek übertragen; die Übertragung beginnt um 17:50 Uhr, zehn Minuten vor Anpfiff. Kommentiert wird das Spiel von Claudia Neumann, die die Livebildregie für die Zuschauer erläutern wird. Fans ohne TV‑Empfang können so digital verfolgen, wie sich die deutsche Mannschaft in der Qualifikation präsentiert.

Tabelle der Gruppe 4 Liga A

Nach dem 1. Spieltag führt Deutschland die Gruppe 4 in Liga A der WM‑Qualifikation an. Parallel gewann Norwegen sein Auftaktspiel in Österreich mit 1:0, sodass die Skandinavierinnen aktuell auf Platz zwei liegen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM‑Endrunde 2027; die Plätze zwei bis vier behalten über Play‑offs noch die Chance auf ein Ticket nach Brasilien, weshalb jeder Punkt in dieser Phase hohe Bedeutung hat.

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland Frauen S > 1 1 0 0 5 0 5 3 2 Norwegen Frauen S > 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Slowenien Frauen N > 1 0 0 1 0 5 -5 0 4 Österreich Frauen N > 1 0 0 1 0 1 -1 0

Spielort, Statistik und Bilanz gegen Norwegen

Die Begegnung gegen Norwegen gilt weiterhin als Klassiker des Frauenfußballs. In 42 Duellen gewannen die deutschen Spielerinnen 21 Partien, 14 gingen an Norwegen. Bedeutende Kapitel dieser Rivalität sind die EM‑Finals 1989 (4:1), 1991 (3:1 n.V.), 2005 (3:1) und 2013 (1:0) sowie der WM‑Titel 1995 (0:2). Das letzte Aufeinandertreffen datiert aus 2021, als Laura Freigang, Linda Dallmann und Paulina Krumbiegel beim 3:1 (2:1) für Deutschland trafen.

Kader, Verletzungen und Personalentscheidungen von Christian Wück

Bundestrainer Christian Wück hat ein 23‑köpfiges Aufgebot für die Qualifikationsspiele nominiert. Rückkehrerinnen nach Verletzungspausen sind Carlotta Wamser (Bayer 04 Leverkusen) und Vivien Endemann (VfL Wolfsburg); erstmals berufen wurde Jella Veit. Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) sagte ihren Lehrgang wegen muskulärer Probleme ab, Larissa Mühlhaus rückte für die verletzte Selina Cerci (TSG Hoffenheim) nach, und Klara Bühl reiste wegen einer Trainingsverletzung vorzeitig ab. Wegen längerfristiger Verletzungen standen zudem Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), Alara Şehitler (FC Bayern München) und Kathrin Hendrich (Chicago Red Stars) nicht zur Verfügung.

Weitere Hinweise für anreisende Fans und Informationen zu Tickets, Anreise und Stadionregeln stellt der DFB in den Fan‑Infos bereit; das Mitfahrportal fanfahrt.dfb.de bietet zudem eine kostenfreie Möglichkeit zur gemeinsamen Anreise. Quelle: dfb.de