+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Frauenfußball heute: Aufstellung fürs Länderspiel Deutschland – Spanien (Update 2.12., 18:15 Uhr)

von

Aufstellung Länderspiel Deutschland gegen Spanien heute: Das Nations-League-Finale im Überblick

Am heutigen Dienstagabend (18:30 Uhr, live in der ARD) kommt es in Madrid zum Rückspiel des Nations-League-Finale zwischen Deutschland und Spanien. Das Duell wird nicht nur sportlich brisant – auch die voraussichtlichen Aufstellungen der beiden Teams rücken in den Fokus. Wer steht heute beim Länderspiel im Estadio Metropolitano auf dem Platz?

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

➡️ Zum Liveticker Spanien gegen Deutschland

Update 17:15 Uhr – Die offizielle Aufstellung ist da – keine Überraschungen! 

Ann-Katrin Berger – Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Chantal Kett – Elisa Senß, Sjoeke Nüsken – Selina Cerci, Jule Brand, Klara Bühl – Nicole Anyomi

Frauenfußball: DFB-Frauen heute Offizielle Aufstellung fürs Länderspiel Deutschland - Spanien (Update 2.12., 17:15 Uhr) Foto: DFB/Yuliia Perekopaiko/DFB
Frauenfußball: DFB-Frauen heute Offizielle Aufstellung fürs Länderspiel Deutschland – Spanien (Update 2.12., 17:15 Uhr) Foto: DFB/Yuliia Perekopaiko/DFB

Länderspiel in Madrid: Königlicher Rahmen und klare Ziele

Wenn König Felipe VI. erstmals ein Frauen-Länderspiel besucht, ist klar: Dieses Finale hat Gewicht. In Madrid treffen der amtierende Weltmeister Spanien und die formstarken DFB-Frauen aufeinander – ein echtes Endspiel vor rund 70.000 Fans. Für Deutschland geht es um den ersten Titel seit Olympia-Gold 2016. Das 0:0 aus dem Hinspiel in Kaiserslautern macht die Ausgangslage einfach: Wer heute gewinnt, holt den Titel.

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale |
| 2.12.2025-18:30
Spanien Frauen
S U S S U
- : -
Deutschland Frauen
U N S U U
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Germany W

Aufstellung Deutschland gegen Spanien heute: So werden beide Teams starten

Die offiziell Aufstellung Deutschland heute:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ann-Katrin Berger – Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Chantal Kett – Elisa Senß, Sjoeke Nüsken – Selina Cerci, Jule Brand, Klara Bühl – Nicole Anyomi

DFB-Coach Christian Wück setzt auf Tempo, Variabilität in der Offensive und Stabilität in der Innenverteidigung. Mit Spielerinnen wie Brand und Bühl auf den Flügeln will Deutschland die spanische Defensive beschäftigen.

Aufstellungen
Spanien Frauen
13
T
Cata Coll
2
D
Ona Batlle
16
D
M. Leon
4
D
Irene Paredes
7
D
Olga Carmona
14
D
Laia Aleixandri
22
M
V. Lopez
11
M
Alexia Putellas
8
O
Mariona Caldentey
19
O
Eva Navarro
9
O
Esther González
Deutschland Frauen
1
T
Ann-Katrin Berger
7
D
Giulia Gwinn
5
M
Janina Minge
17
O
Franziska Kett
4
M
Rebecca Knaak
9
M
Sjoeke Nüsken
15
O
Selina Cerci
16
O
Nicole Anyomi
19
M
Klara Bühl
22
M
Jule Brand
20
M
Elisa Senß
13
Cata Coll
7
Olga Carmona
4
Irene Paredes
16
M. Leon
2
Ona Batlle
14
Laia Aleixandri
11
Alexia Putellas
22
V. Lopez
9
Esther González
19
Eva Navarro
8
Mariona Caldentey
1
Ann-Katrin Berger
17
Franziska Kett
4
Rebecca Knaak
5
Janina Minge
7
Giulia Gwinn
20
Elisa Senß
9
Sjoeke Nüsken
19
Klara Bühl
22
Jule Brand
15
Selina Cerci
16
Nicole Anyomi
field field

Die voraussichtliche Aufstellung Spanien heute:

Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Laia Aleixandri, Vicky López, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Eva Navarro

Besonders auffällig: Superstar Aitana Bonmatí fällt verletzt aus. Spaniens Kreativspiel leidet darunter, doch mit Alexia Putellas und Mariona stehen erfahrene Kräfte bereit.

UEFA Nations League Spielplan im Finale

28.11.2025 20:30
Deutschland Frauen
0
0
Spanien Frauen
2.12.2025 18:30
Spanien Frauen
-
-
Deutschland Frauen

Taktische Erwartungen: Wer nutzt die Räume besser?

Spanien wird trotz Bonmatí-Ausfall versuchen, mit Ballbesitz und Passspiel das Tempo zu kontrollieren. Deutschland dagegen will mit Pressing und schnellen Umschaltmomenten kontern. Im Hinspiel war das DFB-Team dem Sieg näher, scheiterte aber mehrfach an der Chancenverwertung.

Das sagen die Spielerinnen: „Wir wollen da voll auf Sieg gehen“

„Noch niemand hatte Spanien so am Rande wie wir“, sagt Janina Minge. Die Stimmung im Team ist kämpferisch. Abwehrspielerin Rebecca Knaak bringt es auf den Punkt: „Wir wollen da voll auf Sieg gehen.“ Notfalls soll es auch über die Verlängerung oder ein Elfmeterschießen gehen. Ein klassisches Finale – in königlicher Kulisse.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++