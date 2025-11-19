Fußball heute U21 Länderspiel Ergebnis * 0:2 * Wer zeigt die U 21 gegen Georgien im Free-TV?

Zum Jahresabschluss trifft die deutsche U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Georgien. Die Partie in Tiflis ist ein Schlüsselspiel – mit Blick auf die Endrunde 2027 darf sich das Team von Antonio Di Salvo keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Das U21 Länderspiel wird live im Free-TV bei Sat1 übertragen.

Update 18 Uhr – Die Startelf: Seimen – Jeltsch, Collins, Bischof (C), Tresoldi, El Mala, Zehnter, Quarshie, Kemlein, Kömür, Karl.

Spielbericht 0:2 Georgien gegen Deutschland

Wann und wo läuft das U21 Länderspiel gegen Georgien?

Das Spiel findet am Dienstag, 18. November 2025, im Mikheil-Meskhi-Stadion in Tiflis statt. Anpfiff ist um 18 Uhr deutscher Zeit. SAT.1 überträgt das U21 Länderspiel live im Free-TV, zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream bei Joyn, auf ran.de und in der ran-App. Die Vorberichterstattung beginnt um 17:30 Uhr. Matthias Killing führt durch das Programm, kommentiert wird das Spiel von Franz Büchner, unterstützt von Experte Markus Babbel.

Wie ist die Ausgangslage in der EM-Qualifikation?

Nach vier Spielen steht Deutschland mit neun Punkten auf Platz zwei in der Qualifikationsgruppe F. Drei Siege und eine Niederlage – gegen Griechenland – bedeuten, dass man aktuell hinter dem Gruppenersten liegt. Nur die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2027 in Albanien und Serbien. Der Rest muss in die Playoffs. Ein Sieg im U21 Länderspiel gegen Georgien ist also Pflicht, um nicht unnötig unter Druck zu geraten.

Wer ist beim U21 Länderspiel im Kader – und wer fehlt?

Im 23-köpfigen Aufgebot gibt es einige Änderungen. Neu dabei sind Lennart Karl (FC Bayern), Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim) und Anton Kade (FC Augsburg), die gegen Malta ihr Debüt gaben. Wieder zurück sind Mio Backhaus (Tor), Nnamdi Collins, Finn Jeltsch, Joshua Quarshie und Aaron Zehnter. Im Mittelfeld ist Aljoscha Kemlein wieder an Bord. Verzichten muss das Trainerteam auf Hendry Blank, Linus Gechter und Brajan Gruda – alle verletzt. Assan Ouedraogo wurde zur A-Nationalmannschaft berufen, für ihn rückt Mika Baur (SC Paderborn) nach. Auch Said El Mala kehrt nach seinem A-Team-Einsatz zurück zur U21.

Was ist vom Gegner Georgien zu erwarten?

Georgien liegt mit fünf Punkten auf Rang vier. Nach einem soliden Start mit zwei Remis und einem Sieg setzte es zuletzt ein 0:3 gegen Griechenland. Offensiv gefährlich, aber defensiv anfällig – so lässt sich die Bilanz der Georgier beschreiben. Das DFB-Team muss in diesem U21 Länderspiel konzentriert auftreten, um keine böse Überraschung zu erleben.

Wie sieht die Bilanz gegen Georgien aus?

Bisher gab es zwei U21 Länderspiele zwischen beiden Nationen – beide 1995. Deutschland siegte damals mit 2:0 und 3:0. Die Statistik spricht klar für die DFB-Elf, doch im aktuellen Quali-Modus zählen vor allem die Punkte.

In welchem Trikot spielt die U21?

Beim Auswärtsspiel in Tiflis läuft Deutschland im pink-violetten Auswärtstrikot auf. Georgien spielt traditionell in Weiß mit roten Elementen.