Fußball heute – Länderspiel Ergebnisse: Frankreich mit Sorgen, Italien glanzlos

Auch Nationaltrainer Didier Deschamps musste zugeben, dass es einen Unterschied macht, ob Kylian Mbappe spielt oder nicht. Im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft gegen Kanada (0:0) saß der verletzte Superstar bis zur 74. Minute auf der Bank. Diese harmlose Vorstellung zeigt, wie stark die Equipe Tricolore von ihrem Ausnahmekönner abhängt. Gegen Luxemburg (3:0) war der neue Spieler von Real Madrid noch an allen Toren beteiligt gewesen, hatte aber einen Schlag abbekommen. Deschamps betonte, dass keine Sorgen bestehen, da Mbappe sich bereits viel besser fühlt und kein Risiko besteht.

Italien mit 1:0 Sieg

Italien gewann mit 1:0 gegen Bosnien-Herzegowina in ihrem letzten Vorbereitungsspiel vor der EM. Die italienischen Medien debattieren intensiv über diese Leistung. Bosnien-Herzegowina fehlte ihr Starstürmer Edin Dzeko, dennoch sorgten sie öfters für Unruhe in der italienischen Abwehr. Laut der Gazzetta dello Sport brachte Davide Frattesi den entscheidenden Treffer. Dies war besonders wichtig, nachdem Italien zuvor ein torloses Unentschieden gegen die Türkei erzielt hatte. Der Titelverteidiger fühlt sich dadurch vorsichtig optimistisch und wird am Dienstag öffentlich in Iserlohn trainieren.