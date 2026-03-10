+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Fußball heute Ergebnisse: Bayern gewinnen 6:1 & dürfen fürs Viertelfinale planen

von

Der FC Bayern hat das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo klar dominiert und kann nach einer eiskalten Vorstellung fürs Viertelfinale planen. Die Münchner gewannen auswärts 6:1 (3:0) und setzten damit ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Champions-League-Krone. Ohne Harry Kane und Manuel Neuer agierte Bayern variabel, effizient und abgeklärt. Das Rückspiel am kommenden Mittwoch erscheint damit zur Formsache geworden – ein Duell im Viertelfinale käme gegen Real Madrid oder Manchester City in Frage.

Raphael Guerreiro und Leon Goretzka vom FC Bayern München (Foto Depositphotos.com)
Bayern dominiert den Spielverlauf früh

Die Bayern legten im Achtelfinal-Hinspiel von Beginn an ein hohes Tempo vor und setzten Atalantas Mann-gegen-Mann-Pressing mit konsequenten Positionswechseln außer Kraft. Ballbesitz und Spielkontrolle lagen früh auf Seiten der Gäste, die immer wieder Lücken in der Bergamasken-Abwehr fanden. Der Führungstreffer resultierte aus einem schnell ausgeführten Eckball: Josip Stanisic traf in seinem ersten Champions-League-Tor (12.). Michael Olise erhöhte kurz darauf (21.), und Serge Gnabry sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse (25%).

Champions League 2025-2026 - Achtelfinale |
| 10.3.2026-21:00
Atalanta
N S S N U
1 : 6
0.72
xG
4.56
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
M. Pašalić
90'+3'
J. Stanišić
12'
Michael Olise
22'
Serge Gnabry
25'
Nicolas Jackson
52'
Michael Olise
64'
Jamal Musiala
67'
| Schiedsrichter: E. Eskas | Halbzeit: 0-3
Tore
12'
Tor
J. Stanišić (Assist: Serge Gnabry)
22'
Tor
Michael Olise (Assist: Dayot Upamecano)
25'
Tor
Serge Gnabry (Assist: Michael Olise)
52'
Tor
Nicolas Jackson (Assist: Luis Díaz)
64'
Tor
Michael Olise (Assist: A. Davies)
67'
Tor
Jamal Musiala (Assist: Nicolas Jackson)
Tor
M. Pašalić
90'
+3
29
M. Carnesecchi
47
L. Bernasconi
23
S. Kolašinac
4
I. Hien
77
D. Zappacosta
59
Nicola Zalewski
8
M. Pašalić
15
M. de Roon
7
K. Sulemana
9
G. Scamacca
90
Nikola Krstović
40
J. Urbig
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
7
Serge Gnabry
17
Michael Olise
11
Nicolas Jackson
field field

Tore, Wechsel und Schlüsselszenen

Nach dem Seitenwechsel legten die Bayern nach: Nicolas Jackson, der Harry Kane von der Bank vertrat, traf zum 4:0 (53%). Olise erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends (64.), ehe Jamal Musiala das Ergebnis weiter hochschraubte (67.). In der Nachspielzeit setzte Mario Pašalić nur noch den Ehrentreffer für Bergamo (90.+3). Jackson hatte bereits vor der Pause eine Großchance, die das Ergebnis noch früher hätte höher schrauben können. Alphonso Davies musste in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden; auch Musiala verließ das Feld vor Spielende.

Personelles, Karten und Konsequenzen für das Rückspiel

Die Bayern agierten ohne Harry Kane und Manuel Neuer, Kane verfolgte das Spiel von der Bank. Trainer Vincent Kompany wirkte an der Seitenlinie weiterhin aktiv, konnte die Niederlage seiner Mannschaft aber nicht verhindern. Für Bayern holten sich Michael Olise und Joshua Kimmich noch Gelbe Karten wegen Spielverzögerung und sind damit für das Rückspiel gesperrt. Nach dem klaren 6:1 können die Verantwortlichen an der Säbener Straße bereits die Planung für das mögliche Viertelfinale aufnehmen.

