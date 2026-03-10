Fußball heute Ergebnisse: Bayern gewinnen 6:1 & dürfen fürs Viertelfinale planen

Der FC Bayern hat das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo klar dominiert und kann nach einer eiskalten Vorstellung fürs Viertelfinale planen. Die Münchner gewannen auswärts 6:1 (3:0) und setzten damit ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um die Champions-League-Krone. Ohne Harry Kane und Manuel Neuer agierte Bayern variabel, effizient und abgeklärt. Das Rückspiel am kommenden Mittwoch erscheint damit zur Formsache geworden – ein Duell im Viertelfinale käme gegen Real Madrid oder Manchester City in Frage.

Bayern dominiert den Spielverlauf früh

Die Bayern legten im Achtelfinal-Hinspiel von Beginn an ein hohes Tempo vor und setzten Atalantas Mann-gegen-Mann-Pressing mit konsequenten Positionswechseln außer Kraft. Ballbesitz und Spielkontrolle lagen früh auf Seiten der Gäste, die immer wieder Lücken in der Bergamasken-Abwehr fanden. Der Führungstreffer resultierte aus einem schnell ausgeführten Eckball: Josip Stanisic traf in seinem ersten Champions-League-Tor (12.). Michael Olise erhöhte kurz darauf (21.), und Serge Gnabry sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse (25%).

Tore, Wechsel und Schlüsselszenen

Nach dem Seitenwechsel legten die Bayern nach: Nicolas Jackson, der Harry Kane von der Bank vertrat, traf zum 4:0 (53%). Olise erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends (64.), ehe Jamal Musiala das Ergebnis weiter hochschraubte (67.). In der Nachspielzeit setzte Mario Pašalić nur noch den Ehrentreffer für Bergamo (90.+3). Jackson hatte bereits vor der Pause eine Großchance, die das Ergebnis noch früher hätte höher schrauben können. Alphonso Davies musste in der 71. Minute verletzt ausgewechselt werden; auch Musiala verließ das Feld vor Spielende.

Personelles, Karten und Konsequenzen für das Rückspiel

Die Bayern agierten ohne Harry Kane und Manuel Neuer, Kane verfolgte das Spiel von der Bank. Trainer Vincent Kompany wirkte an der Seitenlinie weiterhin aktiv, konnte die Niederlage seiner Mannschaft aber nicht verhindern. Für Bayern holten sich Michael Olise und Joshua Kimmich noch Gelbe Karten wegen Spielverzögerung und sind damit für das Rückspiel gesperrt. Nach dem klaren 6:1 können die Verantwortlichen an der Säbener Straße bereits die Planung für das mögliche Viertelfinale aufnehmen.