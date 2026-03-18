Fußball heute Ergebnisse: 7:2! Furioses Barcelona stürmt ins Viertelfinale

Fußball heute Ergebnisse: 7:2! Der FC Barcelona hat im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Newcastle United ein beeindruckendes Offensivfeuerwerk gezündet und zieht mit einem 7:2 (3:2) souverän ins Viertelfinale ein. Trainer Hansi Flick setzte auf mutigen Vorwärtsfußball, Raphinha, Lamine Yamal und Robert Lewandowski führten die Angriffswucht an. Trotz hoher Ballbesitzwerte offenbarten sich in der Defensive deutliche Schwächen, die Newcastle zunächst nutzte. Barcelona trifft im Viertelfinale sehr wahrscheinlich auf Atlético Madrid, die im Parallelspiel gegen Tottenham mit 5:2 vorgelegt hatten.

Spielverlauf: Frühe Tore, spätere Entscheidung

Barcelona legte den Grundstein früh: Raphinha traf bereits in der 6. Minute, Marc Bernal erhöhte in der 18. Minute. Newcastle antwortete jedoch prompt durch Anthony Elanga (15., 28.), sodass das Spiel lange offen blieb und der Spielverlauf von schnellen Umschaltmomenten geprägt war. Kurz vor der Pause verwandelte Lamine Yamal in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs einen Foulelfmeter (45.+7) zur Pausenführung, bevor Barcelona im zweiten Durchgang mit drei schnellen Treffern das Spiel entschied.

Tore und Schlüsselspieler: Yamal, López, Lewandowski

Die entscheidenden Treffer fielen nach dem Seitenwechsel: Fermín López traf in der 51. Minute, Robert Lewandowski legte mit einem Doppelpack (56., 61.) nach und machte damit den Favoritenstatus deutlich. Raphinha setzte in der 72. Minute den Schlusspunkt für Barça und komplettierte das Ergebnis. Lewandowskis Doppelpack und Yamals verwandelter Elfmeter waren zentrale Großchancen, die das Spiel zugunsten der Spanier kippen ließen.

Defensive Probleme bei Barcelona und Newcastle

Trotz des klaren Ergebnisses zeigte Barcelonas Abwehr Schwächen: Innenverteidiger Malick Thiaw wirkte bei mehreren Gegentreffern überfordert und trug zur anfänglichen Verwundbarkeit in der Defensive bei. Newcastle verpasste es, nach der frühen Aufholjagd weiter Druck auszuüben; ab der zweiten Halbzeit stellte die Mannschaft die Gegenwehr weitgehend ein. Der Unparteiische leitete die Partie ohne auffällige Entscheidungen, einzig der Elfmeter kurz vor der Pause beeinflusste den Spielrhythmus deutlich.

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Personal, Wechsel und Ausblick ins Viertelfinale

Nick Woltemade saß bei Newcastle erneut nur auf der Bank und erlebte das Debakel seiner Mannschaft von außen mit. Kurz vor Schluss musste Barcelona verletzungsbedingt wechseln: Für Torhüter Joan García kam Wojciech Szczesny in der 82. Minute ins Spiel. Trainer Hansi Flick, der Barcelona als seine letzte Karrierestation sieht und seinen Vertrag bis 2028 verlängern möchte, hofft in dieser Saison auf den Triumph in der Königsklasse; seit 2015 wartet der Klub auf den nächsten Champions-League-Titel.