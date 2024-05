Schottland EM Kader 2024 mit allen Nationalspielern

Die schottische Fußballnationalmannschaft rüstet sich für die Europameisterschaft 2024. Unter der Führung von Trainer Steve Clarke hat das Team eine Auswahl von 28 Spielern bekannt gegeben. In dieser Mannschaft beweisen sechs Spieler ihr Geschick in der englischen Premier League. Besondere Aufmerksamkeit erhält der Stürmer Lawrence Shankland, der in der schottischen Liga als Top-Torschütze für Heart of Midlothian herausragt. Schottland wird im EM-Eröffnungsspiel gegen Deutschland auf dem Platz stehen und in der EM Gruppe A um den Sieg ringen.

Trotz einer starken Offensive und einem mittelfeld, das von talentierten Spielern wie John McGinn und Scott McTominay angeführt wird, sieht sich das schottische Team Herausforderungen in der Defensive gegenüber. Verletzungen wichtiger Abwehrspieler, darunter Aaron Hickey und Nathan Patterson, bringen zusätzliche Unsicherheiten für die Mannschaft. Ihre Abwesenheit wegen Oberschenkelverletzungen könnte die taktische Ausrichtung der Schotten im Turnierverlauf beeinflussen.

Fergusons Fehlzeiten wiegen schwer

Der Ausfall von Lewis Ferguson, dem spielstarken Bologna-Mittelfeldakteur, belastet das Team erheblich. Nach seiner notwendigen Kreuzbandoperation bleibt eine deutliche Lücke im Mannschaftsgefüge. Ferguson, 24 Jahre alt und damit in einem idealen Fußballalter, hat mit seinen zehn Torbeteiligungen in 31 Spielen wesentlich zur Champions League-Qualifikation seines Teams beigetragen.

Mit dem Wegfall von Ferguson müssen nun neue Kräfte im Kader von FC Bologna hervortreten. Ross McCrorie und Ben Doak, der 26-jährige Abwehrspieler und der 18-jährige Angreifer, stehen bereit, um sich in der Landesauswahl erstmals zu beweisen. Ihre Talente werden als vielversprechend angesehen und könnten bald auf dem Platz zum Tragen kommen.

James Forrest von Celtic hat sich ebenfalls zurück ins Rampenlicht gespielt und nach einer starken Leistungsphase zum Saisonende eine Nominierung erkämpft – sein erstes Aufgebot seit fast drei Jahren.

Die kommenden Testspiele gegen Gibraltar und Finnland nutzt Schottland zur Stärkung des Selbstvertrauens. Diese Begegnungen dienen als Vorbereitung auf die Europa-Meisterschaft, die für die Schotten mit einem brisanten Match gegen Deutschland in München beginnt. Hierbei richten sich alle Blicke auf die Begegnungen mit der Schweiz und Ungarn, bei denen Schottland seine Fähigkeiten unter Beweis stellen möchte.

Schottlands EM Kader 2024

Position Name Verein Tor Zander Clark Heart of Midlothian Tor Craig Gordon Heart of Midlothian Tor Angus Gunn Norwich Tor Liam Kelly Motherwell Abwehr Liam Cooper Leeds United Abwehr Grant Hanley Norwich Abwehr Jack Hendry Al-Ettifaq Abwehr Scott McKenna FC Kopenhagen Abwehr Ross McCrorie Bristol City Abwehr Ryan Porteous Watford Abwehr Anthony Ralston Celtic Glasgow Abwehr Andrew Robertson Liverpool Abwehr John Souttar Glasgow Rangers Abwehr Greg Taylor Celtic Glasgow Abwehr Kieran Tierney Real Sociedad Mittelfeld Stuart Armstrong Southampton Mittelfeld Ryan Christie AFC Bournemouth Mittelfeld Billy Gilmour Brighton & Hove Albion Mittelfeld Ryan Jack Glasgow Rangers Mittelfeld John McGinn Aston Villa Mittelfeld Callum McGregor Celtic Glasgow Mittelfeld Kenny McLean Norwich Mittelfeld Scott McTominay Manchester United Angriff Ché Adams Southampton Angriff Ben Doak Liverpool Angriff Lyndon Dykes Queens Park Rangers Angriff James Forrest Celtic Glasgow Angriff Lawrence Shankland Heart of Midlothian