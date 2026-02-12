Fußball heute: Bundestrainer Nagelsmanns WM-Ansagen in Brüssel

Julian Nagelsmann nutzte die Nations-League-Auslosung in Brüssel, um seine Pläne für die Fußball-Weltmeisterschaft zu skizzieren. Der Bundestrainer machte deutlich, dass Manuel Neuer weiter als DFB-„Rentner“ gilt, während Marc-André ter Stegen nach einer „tragischen Verletzung“ nur eine kleine Chance auf das Großereignis hat. Oliver Baumann gilt derzeit als wahrscheinliche Nummer eins und kann im März weiter überzeugen. Gleichzeitig nannte Nagelsmann auch Perspektiven für Jamal Musiala, Niclas Füllkrug und Kai Havertz.

Nagelsmann erklärt WM‑Plan und Zeitpunkt der Kaderentscheidung

Bei der Ziehung zur Nations League blieb Nagelsmanns Blick klar auf die WM gerichtet. Die Gruppenpartien gegen die Niederlande, Serbien und Griechenland rückten für ihn in den Hintergrund, weil das Turnier im Sommer Vorrang hat. Nagelsmann betonte, dass seine WM-Planung „weit vorangeschritten“ sei und er im März das Gros seines Kaders präsentieren will. Die Aufstellung des endgültigen WM-Aufgebots hänge jedoch auch von der Verfügbarkeit der Key-Player ab: „Die Key-Player müssen am Ende auch beim Turnier dabei sein, dass alles gut funktioniert.“

Torhüter‑Konstellation: drei Fakten laut Nagelsmann

Zum Thema Torhüter stellte Nagelsmann drei zentrale Punkte heraus. Erstens nannte er die „tragische Verletzung“ von Marc-André ter Stegen und zeigte Mitleid: „was mir unfassbar leid tut“. Aus Respekt vor ter Stegen werde er die Tür „nie ganz zu“ schließen, weil ter Stegen „dran wäre“, räumte der Bundestrainer ein, aber: „Aktuell sieht es nicht rosig aus.“ Zweitens stellte Nagelsmann klar, dass Manuel Neuer seinen Rücktritt bestätigt habe: „Manu zurückgetreten ist und gestern noch einmal gesagt hat, dass sich an der Entscheidung nichts ändern wird.“ Drittens lobte er Oliver Baumann: „Baumann eine gute Saison spielt und es bei uns auch in der WM-Quali herausragend gut gemacht hat – und auch im März herausragend gut machen wird.“

Offene Personalfragen: Musiala, Havertz und der Kopfballstürmer

Auch abseits der Torhüter positionierte Nagelsmann seine Überlegungen. Jamal Musiala beobachte er positiv: „der langsam zu Kräften kommt“ und im Pokal gegen Leipzig „besser ausgesehen als die letzten Wochen“. Dem Bayern-Star räumte Nagelsmann Zeit zur Entwicklung ein: „die muss er sich geben, die gebe ich ihm sowieso, und die gibt ihm Vincent Kompany.“ Zu Kai Havertz sagte Nagelsmann, er plane nach dessen erfolgreichem Comeback mit ihm für März. Bei den Stürmern kündigte der Bundestrainer an, dass ein klassischer Kopfballspieler im WM-Kader Platz finden werde: „Wir werden, das kann ich verraten, einen Kopfballspieler vorne mitnehmen.“ Niclas Füllkrug sei „herzlich eingeladen, Tore zu schießen“ und müsse sich nicht nur in Interviews empfehlen.

Nations League: Gruppe, Gegner und Terminplanung

Sportlich sprach Nagelsmann über die Gegner in der Nations League: Die deutsche Mannschaft trifft auf die Niederlande, Serbien und Griechenland. Zur Auslosung in Brüssel sagte er, dass das Duell mit Oranje ein „geschichtsträchtiges“ Treffen mit vielen Topstars sei. Serbien und Griechenland hätten nicht die gleiche Kaderbreite, verfügten aber „trotzdem den ein oder anderen Topstar, auch bekannt aus der Bundesliga.“ Die fünfte Auflage der Nations League wird von Ende September bis Mitte November ausgetragen. Nagelsmann, der leicht verspätet zur Ziehung kam, zeigte sich zufrieden mit Losfee Pepe und den organisatorischen Abläufen.