Bundestrainer Nagelsmanns WM-Plan steht – Welchen Nationalspieler sollen den fünften Stern holen?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Nagelsmanns WM-Gerüst: Diese Elf hat der Bundestrainer schon im Kopf
Nagelsmanns WM-Gerüst: Diese Elf hat der Bundestrainer schon im Kopf
Julian Nagelsmann denkt langfristig – genauer gesagt: bis zur Weltmeisterschaft 2026. Sieben Monate vor dem Turnier in den USA hat der Bundestrainer bereits eine klare Vorstellung von seiner „optimalen Mannschaft“. Auch wenn er sich öffentlich noch bedeckt hält, zeichnet sich ein Kader ab, der sowohl eingespielt als auch hungrig auf den fünften Stern ist. Der SID hat die potenzielle Stammelf zusammengestellt – mit bekannten Namen, aber auch Überraschungen.
Die Defensive: Ter Stegen gesetzt, Rüdiger als Abwehrchef
Im Tor führt kein Weg an Marc-André ter Stegen vorbei – sofern er rechtzeitig fit wird. Julian Nagelsmann sieht den Keeper klar vorne, unabhängig davon, ob er bei Barça oder einem anderen Klub zwischen den Pfosten steht. Ersatzmann Oliver Baumann bleibt zuverlässig, aber ter Stegen ist die Nummer eins.
In der Abwehr steht Antonio Rüdiger als Chef fest. Der Real-Star bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Physis mit – Nagelsmann nennt ihn nicht umsonst seinen „Krieger“. Neben ihm dürfte Nico Schlotterbeck auflaufen, dessen linkes Füßchen für gefährliche Diagonalbälle sorgt. David Raum hat sich als linker Verteidiger durchgesetzt, während Joshua Kimmich – eigentlich im Mittelfeld zu Hause – erneut auf der rechten Seite gefragt ist. Nagelsmann schätzt seine Flanken und Führungsqualitäten: „Mit die besten in Europa.“
Zentrale Achse: Pavlovic und Goretzka im Zentrum
Im zentralen Mittelfeld kristallisiert sich Aleksandar Pavlovic als Schlüsselspieler heraus. Der junge Münchner überzeugt mit Ruhe am Ball und starkem Spielaufbau – derzeit liegt er klar vor Konkurrenz wie Angelo Stiller. Daneben ist Leon Goretzka wieder gesetzt. Nach seiner Rückkehr ins Team bringt er Dynamik und Torgefahr mit. Sollte er patzen, steht Felix Nmecha bereit.
Offensivzauber: Musiala, Wirtz und Havertz im Dreikampf
Im offensiven Mittelfeld wird es eng – und hochkarätig. Jamal Musiala und Florian Wirtz gelten als gesetzt. Musiala muss allerdings erst wieder richtig fit werden, genauso wie Kai Havertz, dessen Knie zuletzt Probleme machte. Wirtz dagegen glänzt konstant – sowohl im DFB-Team als auch bei Leverkusen.
Kai Havertz bleibt trotzdem eine Option – entweder auf der Zehn oder als falsche Neun. Doch der Konkurrenzdruck wächst: Leroy Sané drängt ins Zentrum, auch Wirtz und Musiala können dort agieren. Die Rolle im offensiven Mittelfeld ist hart umkämpft.
Sturm: Woltemade mit dem besseren Moment
Ganz vorne hat sich ein neuer Name ins Rampenlicht gespielt: Nick Woltemade, Spitzname „Woltemessi“. Der Stürmer von Newcastle trifft derzeit zuverlässig und hat in den letzten drei Länderspielen jeweils das wichtige 1:0 erzielt. Zwar sind auch Tim Kleindienst, Niclas Füllkrug und Jonathan Burkardt im Rennen, aber das Momentum liegt klar bei Woltemade. Eine echte Neun mit Selbstvertrauen – das könnte bei der WM entscheidend werden.
Spielt so Deutschland bei der WM 2026?
|Position
|Spieler
|Verein
|Bemerkung
|Torwart
|Marc-André ter Stegen
|FC Barcelona (oder Wechsel)
|Klare Nr. 1, wenn fit
|Rechtsverteidiger
|Joshua Kimmich
|FC Bayern München
|Führungsspieler, aktuell auf der rechten Seite
|Innenverteidiger
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid
|Abwehrchef, gesetzt
|Innenverteidiger
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund
|Linksfuß, stark im Spielaufbau
|Linksverteidiger
|David Raum
|RB Leipzig
|In der Form deutlich vor den Alternativen
|Zentrales Mittelfeld
|Aleksandar Pavlovic
|FC Bayern München
|Abgeklärt, spielstark, mit viel Potenzial
|Zentrales Mittelfeld
|Leon Goretzka
|FC Bayern München
|Zurück in der Startelf, bringt Dynamik
|Offensives Mittelfeld
|Florian Wirtz
|Bayer Leverkusen
|Kreativmotor mit starker Form
|Offensives Mittelfeld
|Jamal Musiala
|FC Bayern München
|Ballmagnet, technisch herausragend
|Hängende Spitze
|Kai Havertz
|FC Arsenal
|Wenn fit, variabel einsetzbar
|Sturmspitze
|Nick Woltemade
|Newcastle United
|Topform, aktueller Torgarant
Die Alternativen – jede Position muss zwei Mal besetzt sein!
|Position
|Alternative
|Aktueller Verein
|Anmerkung
|Torwart
|Oliver Baumann
|TSG 1899 Hoffenheim
|Solide Nummer 2, zuverlässig
|Rechtsverteidiger
|Benjamin Henrichs
|RB Leipzig
|Defensiv stabil, weniger offensiv als Kimmich
|Innenverteidiger
|Jonathan Tah
|Bayer Leverkusen
|Konstante Leistung, bewährte Option
|Innenverteidiger
|Malick Thiaw
|Newcastle United
|Jung, großes Potenzial, noch formbarer
|Linksverteidiger
|Maximilian Mittelstädt
|VfB Stuttgart
|Gute Alternative, wenn Raum nicht verfügbar ist
|Linksverteidiger
|Robin Gosens
|AC Florenz
|Erfahrener Back‑Up, kann links wie flankierend eingesetzt werden
|Zentrales Mittelfeld
|Angelo Stiller
|VfB Stuttgart
|Jung, technisch stark, derzeit hinter Pavlovic
|Zentrales Mittelfeld
|Pascal Groß
|Borussia Dortmund
|Erfahrener Spielgestalter, beriht sich als Backup
|Zentrales Mittelfeld
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund
|Alternative für Goretzka‑Position, noch entwicklungsfähig
|Offensives Mittelfeld
|Leroy Sané
|Galatasaray Istanbul
|Variabel einsetzbar, stark im Eins‑gegen‑Eins
|Offensives Mittelfeld
|Julian Brandt
|Borussia Dortmund
|Kreativspieler mit Erfahrung, wichtig für Tiefe im Kader