Bundestrainer Nagelsmanns WM-Plan steht – Welchen Nationalspieler sollen den fünften Stern holen?

Nagelsmanns WM-Gerüst: Diese Elf hat der Bundestrainer schon im Kopf

Julian Nagelsmann denkt langfristig – genauer gesagt: bis zur Weltmeisterschaft 2026. Sieben Monate vor dem Turnier in den USA hat der Bundestrainer bereits eine klare Vorstellung von seiner „optimalen Mannschaft“. Auch wenn er sich öffentlich noch bedeckt hält, zeichnet sich ein Kader ab, der sowohl eingespielt als auch hungrig auf den fünften Stern ist. Der SID hat die potenzielle Stammelf zusammengestellt – mit bekannten Namen, aber auch Überraschungen.

Die Defensive: Ter Stegen gesetzt, Rüdiger als Abwehrchef

Im Tor führt kein Weg an Marc-André ter Stegen vorbei – sofern er rechtzeitig fit wird. Julian Nagelsmann sieht den Keeper klar vorne, unabhängig davon, ob er bei Barça oder einem anderen Klub zwischen den Pfosten steht. Ersatzmann Oliver Baumann bleibt zuverlässig, aber ter Stegen ist die Nummer eins.

In der Abwehr steht Antonio Rüdiger als Chef fest. Der Real-Star bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Physis mit – Nagelsmann nennt ihn nicht umsonst seinen „Krieger“. Neben ihm dürfte Nico Schlotterbeck auflaufen, dessen linkes Füßchen für gefährliche Diagonalbälle sorgt. David Raum hat sich als linker Verteidiger durchgesetzt, während Joshua Kimmich – eigentlich im Mittelfeld zu Hause – erneut auf der rechten Seite gefragt ist. Nagelsmann schätzt seine Flanken und Führungsqualitäten: „Mit die besten in Europa.“

Zentrale Achse: Pavlovic und Goretzka im Zentrum

Im zentralen Mittelfeld kristallisiert sich Aleksandar Pavlovic als Schlüsselspieler heraus. Der junge Münchner überzeugt mit Ruhe am Ball und starkem Spielaufbau – derzeit liegt er klar vor Konkurrenz wie Angelo Stiller. Daneben ist Leon Goretzka wieder gesetzt. Nach seiner Rückkehr ins Team bringt er Dynamik und Torgefahr mit. Sollte er patzen, steht Felix Nmecha bereit.

Offensivzauber: Musiala, Wirtz und Havertz im Dreikampf

Im offensiven Mittelfeld wird es eng – und hochkarätig. Jamal Musiala und Florian Wirtz gelten als gesetzt. Musiala muss allerdings erst wieder richtig fit werden, genauso wie Kai Havertz, dessen Knie zuletzt Probleme machte. Wirtz dagegen glänzt konstant – sowohl im DFB-Team als auch bei Leverkusen.

Kai Havertz bleibt trotzdem eine Option – entweder auf der Zehn oder als falsche Neun. Doch der Konkurrenzdruck wächst: Leroy Sané drängt ins Zentrum, auch Wirtz und Musiala können dort agieren. Die Rolle im offensiven Mittelfeld ist hart umkämpft.

Sturm: Woltemade mit dem besseren Moment

Ganz vorne hat sich ein neuer Name ins Rampenlicht gespielt: Nick Woltemade, Spitzname „Woltemessi“. Der Stürmer von Newcastle trifft derzeit zuverlässig und hat in den letzten drei Länderspielen jeweils das wichtige 1:0 erzielt. Zwar sind auch Tim Kleindienst, Niclas Füllkrug und Jonathan Burkardt im Rennen, aber das Momentum liegt klar bei Woltemade. Eine echte Neun mit Selbstvertrauen – das könnte bei der WM entscheidend werden.

Spielt so Deutschland bei der WM 2026?

Position Spieler Verein Bemerkung Torwart Marc-André ter Stegen FC Barcelona (oder Wechsel) Klare Nr. 1, wenn fit Rechtsverteidiger Joshua Kimmich FC Bayern München Führungsspieler, aktuell auf der rechten Seite Innenverteidiger Antonio Rüdiger Real Madrid Abwehrchef, gesetzt Innenverteidiger Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Linksfuß, stark im Spielaufbau Linksverteidiger David Raum RB Leipzig In der Form deutlich vor den Alternativen Zentrales Mittelfeld Aleksandar Pavlovic FC Bayern München Abgeklärt, spielstark, mit viel Potenzial Zentrales Mittelfeld Leon Goretzka FC Bayern München Zurück in der Startelf, bringt Dynamik Offensives Mittelfeld Florian Wirtz Bayer Leverkusen Kreativmotor mit starker Form Offensives Mittelfeld Jamal Musiala FC Bayern München Ballmagnet, technisch herausragend Hängende Spitze Kai Havertz FC Arsenal Wenn fit, variabel einsetzbar Sturmspitze Nick Woltemade Newcastle United Topform, aktueller Torgarant

Die Alternativen – jede Position muss zwei Mal besetzt sein!