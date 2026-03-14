Fußball heute Bundesliga – Frankfurter Pflichtsieg gegen Heidenheim

Eintracht Frankfurt bestätigte unter Trainer Albert Riera ihre Heimstärke und gewann gegen den 1. FC Heidenheim mit 1:0. Arnaud Kalimuendo erzielte in der 53. Minute das einzige Tor, nachdem Kapitän Robin Koch eine unorthodoxe Kopfverlängerung vorgelegt hatte. Die Gäste aus Heidenheim sahen kurzzeitig einen Treffer, der wegen Abseits aber nicht anerkannt wurde. Nach Kochs Gelb-Rot (73.) wurde die Partie hektisch, Ritsu Doan vergab die Entscheidung kurz darauf.

Spielverlauf und Entscheidungstreffer

Die Partie begann zäh und lebte lange von Ballbesitz statt klaren Großchancen. Frankfurt dominierte die Statistik mit 71 Prozent Ballbesitz und 370 gespielten Pässen, blieb in der ersten Halbzeit aber harmlos – einzig Hugo Larsson prüfte den Heidenheimer Schlussmann mit einem schwachen Abschluss (44.). Kurz nach dem Seitenwechsel fiel die Entscheidung: Robin Koch verlängerte per Kopf unorthodox in den Lauf von Arnaud Kalimuendo, der in der 53. Minute zum 1:0 einschob. Danach agierte die Eintracht zielstrebiger nach vorne, Fares Chaibi ließ eine Kopf-Großchance in der 61. Minute liegen.

Bundesliga 2025/2026 | Spieltag 26 | Deutsche Bank Park | - 15:30 Eintracht Frankfurt U S N S U 1 : 0 0.92 xG 0.15 Endergebnis 1. FC Heidenheim N N U N N A. Kalimuendo 53' Tore Tor A. Kalimuendo Assist : Robin Koch) 53' 23 M. Zetterer 5 A. Amenda 4 Robin Koch 34 Nnamdi Collins 21 Nathaniel Brown 8 F. Chaïbi 16 H. Larsson 29 A. Amaimouni 19 J. Bahoya 20 R. Dōan 25 A. Kalimuendo 41 D. Ramaj 26 Hennes Behrens 5 B. Gimber 6 P. Mainka 2 M. Busch 30 Niklas Dorsch 3 J. Schöppner 20 L. Kerber 22 A. Ibrahimović 11 B. Zivzivadze 8 E. Dinkçi

Schiedsrichterentscheidungen und Platzverweis

Die Partie wurde durch mehrere Entscheidungen des Unparteiischen geprägt. Sechs Minuten nach Chaibis Chance jubelten die Gäste scheinbar über den Ausgleich: Sirlord Conteh traf sehenswert per Heber, doch das Tor wurde wegen einer knappen Abseitsstellung nicht anerkannt. In der 73. Minute zeigte der Schiedsrichter Robin Koch Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels, wodurch die Frankfurter in Unterzahl weiterspielen mussten. Die Gelb-Rot-Entscheidung veränderte den taktischen Ablauf – die Gastgeber verteidigten fortan geduldig und suchten Konter.

Defensive Stabilität unter Albert Riera

Unter Riera zeigte die Eintracht erneut defensiven Zusammenhalt: Anders als unter Vorgänger Dino Toppmöller trat keine erkennbare Anfälligkeit zutage. Die Frankfurter neutralisierten Heidenheims Offensivbemühungen weitgehend und ließen kaum gefährliche Torchancen zu. Gleichwohl blieb die Offensive in Phasen ideenlos und suchte oft den finalen Pass. Die Kombination aus Ballbesitz und kompaktem Stellungsspiel reichte letztlich zum Pflichtsieg.

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Tabelle: Bedeutung des Dreiers für Eintracht und Heidenheim

Der 1:0-Erfolg sichert der Eintracht vorerst Platz sieben in der Tabelle, eine Position, die – abhängig von DFB-Pokal-Resultaten – für die Rückkehr ins europäische Geschäft reichen könnte. Für Heidenheim verschärft die 18. Saisonniederlage die Lage: Als Tabellenletzter liegen sie bereits zehn Punkte hinter dem Relegationsrang und stehen vor einem schwierigen Restprogramm. Kurz nach dem Platzverweis wurde es noch einmal brenzlig, als Ritsu Doan in der 75. Minute am langen Pfosten die Entscheidung verpasste.