Fußball heute Bundesliga Ergebnisse: BVB macht Druck auf Bayern

Borussia Dortmund hat sich im Fernduell mit Bayern München zurückgemeldet. Serhou Guirassy erzielte in der 87. Minute den späten 2:1-Siegtreffer beim VfL Wolfsburg und entpuppte sich damit als Matchwinner. Julian Brandt hatte die Gäste per Kopf nach einer Ecke in Führung gebracht, Konstantinos Koulierakis glich kurz nach der Pause aus. Durch den Dreier verkürzte der BVB den Rückstand auf Tabellenführer Bayern zumindest über Nacht auf drei Zähler.

Guirassy trifft spät und sichert den Dreier

Serhou Guirassy entschied die Partie mit einem eiskalten Abschluss in der 87. Minute und ließ die Dortmunder auf der Bank sowie die mitgereisten Fans in Wolfsburg jubeln. Kapitän Nico Schlotterbeck lobte nach dem späten Siegtreffer die Mentalität der Mannschaft: „Wir haben Mentalität bewiesen“, sagte er bei Sky. Guirassy selbst wurde von Schlotterbeck als klassischer Torjäger beschrieben: „Er steht da, wo ein Stürmer stehen muss“.

Spielverlauf: Ballbesitz, Zweikämpfe und Großchancen

Der BVB hatte im Spielverlauf zunächst mehr vom Spiel und setzte Wolfsburg mit kontrolliertem Ballbesitz unter Druck, während der VfL in den Zweikämpfen bissig auftrat. Früh hatte Guirassy bereits eine Großchance (7.), die abgefälscht im Toraus landete, und Kamil Grabara parierte einen gefährlichen Versuch von Niklas Süle (13.). Mohamed Amoura vergab für Wolfsburg eine Großchance frei vor dem Tor (26.), ehe Denis Vavro einen Schuss von Maxi Beier in höchster Not ans Aluminium lenkte und der Ball vor der Linie auf den Rasen prallte (32.).

Personelle Entscheidungen und Wendepunkte

Trainer Niko Kovac veränderte seine Startelf gegenüber dem knappen Erfolg gegen Heidenheim auf drei Positionen und brachte Niklas Süle, Julian Ryerson und Maxi Beier von Beginn an. Ein früher Wendepunkt war die Verletzung von Kilian Fischer, der nach einer Behandlungspause ersetzt werden musste; Jan Bürger kam in der 17. Minute ins Spiel. Trotz der personellen Umstellungen blieb Wolfsburg offensiv gefährlich, konnte aber die sich bietenden Chancen nicht verwerten.

Aktuelle Statistiken von Guirassy in der Saison 2025/2026

Tabellenkonsequenzen und Ausblick

Mit dem 2:1 beendet Dortmund seine Serie von 14 Spielen ohne Niederlage nicht und setzt im Meisterkampf ein Zeichen, indem der Rückstand auf Bayern auf drei Punkte schrumpft (Bayern 51, Dortmund 48). Für Wolfsburg verschärfen sich die Abstiegssorgen nach der dritten Niederlage in Folge; der VfL steht bei 19 Zählern. Am 28. Februar steht für den BVB noch das direkte Duell mit Bayern auf dem Programm, während die Münchner zuvor gegen Hoffenheim gefordert sind.